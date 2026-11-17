উত্তরাখণ্ডে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু জলপাইগুড়ির পরিযায়ী শ্রমিকের
Jalpaiguri Man Death in Uttarakhand Bus Accident: একমাস পর কাজে যোগ দিতে সোমবার রাতে বাড়ি থেকে বেরোন রাজ ৷ মঙ্গলে এল মৃত্যু সংবাদ ৷
Published : November 17, 2026 at 7:33 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 নভেম্বর: শ্যালকের মৃত্যুর একমাস পর কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ৷ উত্তরাখণ্ডে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির সেই পরিযায়ী শ্রমিকের ৷ মৃতের নাম রাজ রায় (45)। বিয়ের পর থেকে জলপাইগুড়িতে শ্বশুরবাড়ি খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ নাজিরপাড়া পাণ্ডাপাড়া কালীবাড়িতেই থাকতেন তিনি ।
পরিবার বলতে, স্ত্রী পুষ্প রায় বর্মন ও 10 বছরের ছেলে দীপ রায় ৷ রাজের মৃত্যুতে দক্ষিণ নাজিরপাড়ায় শোকের ছায়া । স্ত্রী পুষ্প বলেন, "উত্তরাখণ্ডে কাজে যাওয়ার জন্য সোমবার জলপাইগুড়ি থেকে বিমানে করে দিল্লি গিয়েছিল । সেখান থেকে উত্তরাখণ্ড । হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ যাওয়ার পথে তেহরিগারওয়াল জেলার গুলার বাজার এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে । উনি টানেলের কাজ করতেন 15-16 বছর ধরে । বিয়ের পর থেকে আমি বাপের বাড়িতেই থাকি । আজ দুপুরে মৃত্যুর খবর আসে ।"
রাজের শাশুড়ি ফেলানি বর্মনের কথায়, "একমাস আগে আমার ছেলে মারা গেল । জামাই একমাস ধরে ছিল ছেলের কাজের জন্য । সোমবারই কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে যায় । ছেলের পর আমার বড় আশ্রয় জামাইও চলে গেল ৷ কীভাবে কী করব বুঝতে পারছি না । বাড়ির দুই ছেলে চলে গেল ।"
জামাইবাবুকে হারিয়ে শোকাহত শ্য়ালক গোপাল বর্মন ৷ তিনি বলেন, "কীভাবে এমন হল ভাবতেই পারছি না ।"
অন্যদিকে, রাজের শ্যালিকা সুমিত্রা রায় বর্মন বলেন, "জামাইবাবু এইভাবে মারা যাবে ভাবতেই পারিনি । দাদা গত সপ্তমীর দিন মারা গিয়েছে । জামাইবাবু দাদার কাজ করে একমাস পর সোমবার কাজে গেল । গতকালও আমাদের সঙ্গে ফোনে ভিডিয়ো কলে কথা হয়েছে ৷ আর আজ দুপুরে মৃত্যুর খবর এল ।"
জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, "আমি পরিবারের পাশে আছি ৷ সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে ।"
মঙ্গলবার ভোর 5.30 মিনিট নাগাদ ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস গভীর খাদে পড়ে অন্ততপক্ষে 9 জন যাত্রীর মৃত্যু হয় । আহত কমপক্ষে 26 ৷ জানা যায়, এদিন ভোরে 30 জন যাত্রী নিয়ে বাসটি হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথের দিকে যাচ্ছিল ৷ কিন্তু তেহরি জেলার গুলার নামক জায়গার কাছে মুনি কি রেতি থানা এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 100 ফুট নীচের গভীর খাদে পড়ে যায় ৷
এসডিআরএফের একটি দল খাদে নেমে উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ পুলিশ ও দমকল বিভাগের কর্মীরাও উদ্ধারকাজে হাত লাগায় ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি থেকে আহতদের বের করে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷