ETV Bharat / state

FIR হলেই চা-শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ মেটাচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ, দাবি কমিশনারের

গত পাঁচ বছরে 36টি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ উদ্ধার হয়েছে 20 কোটি টাকা৷ মঙ্গলবারও একটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পিএফ দফতর৷

EPFO
জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পিএফ দফতর (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 19, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 19 নভেম্বর: প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ)-এর টাকা বেতন থেকে কেটে নেওয়ার পরও তা জমা না-করার অভিযোগ বহুবার উঠেছে একাধিক চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে৷ চা-শ্রমিকদের হকের সেই টাকা ফেরত পাওয়ার একমাত্র উপায় আইনি পদক্ষেপ৷ এভাবে কয়েক কোটি টাকা চা-বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে বলে জানিয়েছে ইপিএফও৷

মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের পাটকাপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করে জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পিএফ দফতর৷ চা-শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা জমা দেওয়ার অভিযোগে ওই চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় দায়ের করা হয় এফআইআর৷

FIR হলেই চা-শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ মেটাচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ, দাবি কমিশনারের (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পিএফ কমিশনার পবন কুমার বনসাল বলেন, ‘‘শ্রমিকদের পিএফের টাকা কেটে নিলেও সেই টাকা জমা করেনি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। বারবার বলার পরেও কোনও উদ্যোগ নেয়নি৷ তাই বাধ্য হয়েই আমাদের আধিকারিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। 2024 সালের জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত শ্রমিকদের পিএফের 33 লক্ষ 41 হাজার 29 টাকা জমা করেনি। পিএফের বকেয়া টাকার পরিমাণ বেশিও হতে পারে। আমরা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখছি।’’

তবে এই প্রথম নয়৷ শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা না-করার অভিযোগের ভিত্তিতে গত পাঁচ বছরে 36টি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পিএফ দফতরের তরফে। পিএফ কমিশনার জানিয়েছেন, এই বছরে সীতারামপুর চা-বাগানের বিরুদ্ধে গত মে মাসে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জুন মাসে চুনাভাটি চা-বাগানের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। চলতি বছরের তিনটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হল।

তিনি আরও জানান, থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই নিজেদের বাঁচাতে চা-শ্রমিকদের বকেয়া পিএফের টাকা জমা করছেন চা-বাগান মালিকপক্ষ। 28 কোটি টাকা বকেয়া ছিল৷ 20 কোটি টাকা জমা হয়েছে অভিযোগ করার পরে৷ জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। জয়পুর, সাইলি, নয়া সাইলি, সুভাষিনী ও সীতারাম চা-বাগানের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। 33টি চা-বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে শো-কজ নোটিশ জারি করা হয়েছে। চলতি বছরে আটটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

চলতি বছরেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জয়পুর চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জয়পুর চা-বাগান কর্তৃপক্ষ চা-বাগানের কর্মচারীদের বেতনের থেকে 77 লক্ষ 34 হাজার 834 টাকা কেটে নিলেও তারা পিএফ ফান্ডে জমা করেনি। তাই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ারের মথুরা চা-বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় পিএফ জমা না-করার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কারবালা, বানারহাট নিউ ডুয়ার্স, হলদিবাড়ি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ডুয়ার্সের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন চুনাভাট্টি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ 1 কোটি 74 লক্ষ 71 হাজার 184 টাকা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট থেকে পিএফ বাবদ কেটে নেয়। কিন্তু সেই টাকা তাঁদের পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি বলে বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এর আগে গত মে মাসে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়া নতুন বস গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতারামপুর প্রজেক্ট চা-বাগানের বিরুদ্ধে চা-শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা করার অভিযোগে এই চা-বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সীতারামপুর প্রজেক্ট চা-বাগানের 80 জন চা-শ্রমিক। 2022 সালের নভেম্বর মাস থেকে 2025 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চা-শ্রমিকদের পিএফের টাকা কেটেছেন মালিকপক্ষ৷ কিন্তু পিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করেনি। পিএফের মোট 10 লক্ষ 69 হাজার 557 টাকা কেটে নিলেও জমা করা হয়নি।

আরও পড়ুন -

  1. চা-শ্রমিকদের পিএফ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ, দফতরের কর্মীদের ধমক বিজেপি সাংসদের
  2. পিএফ অফিসে অসাধু আধিকারিক ও দালাল চক্র ! হাইকোর্টের যাওয়ার হুঁশিয়ারি মনোজ টিগ্গার

TAGGED:

EPFO
TEA GARDEN
TEA WORKERS
চা বাগান
PROVIDENT FUND DUES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.