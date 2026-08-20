চা-শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা হয়নি, বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের দফতরের

চা-শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা হয়নি, বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের দফতরের
নিমতিঝোড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল জলপাইগুড়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর ৷
Published : August 20, 2026 at 12:19 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 অগস্ট: চা-শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা না দেওয়ার অভিযোগ । নিমতিঝোড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পিএফ দফতর থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয় অভিযোগ দায়ের করা হল । চা-শ্রমিকদের বেতন থেকে পিএফের টাকা কেটে নেওয়ার পরেও তা জমা করেনি বাগান কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ ।
আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেসার্স খয়েরবাড়ি টি-কোম্পানির অন্তর্গত নিমতিঝোড়া টি-এস্টেট ৷ অভিযোগ, এই প্রতিষ্ঠান 2023 সালের জুন মাস থেকে 2026 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে 1 কোটি 53 লক্ষ 81 হাজার 129 টাকা পিএফের জন্য কেটে নিয়েছে ৷ তবে, তা কর্মচারীদের পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করেনি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ।
জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড আধিকারিক পবন কুমার বনসাল বলেন, "আমরা আলিপুরদুয়ার জেলার নিমতিঝোড়া চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা করেছি । এর আগে আলিপুরদুয়ারের সুভাষিনী চা-বাগানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জমা করা হয়েছে । কর্মচারীদের বেতন থেকে পিএফের টাকা কেটে নেওয়ার পরেও তা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা না করার অভিযোগে আমরা এই এফআইআর করেছি । এর আগে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর এফআইআর দায়ের করার পর চা-শ্রমিকদের 15 কোটি টাকার বেশি আদায় করা হয়েছে ।"
গত 6 জুলাই সুভাষিনী চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা করে জলপাইগুড়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর । তাদের বিরুদ্ধেও শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দেওয়ার অভিযোগ করা হয় । আলিপুরদুয়ার জেলার বিজয়নগর টি-কোম্পানি লিমিটেডের অধীন এই মেসার্স সুভাষিনী টি-এস্টেট ৷ তাদের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর । আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা ফাঁড়িতে অভিযোগ করা হয়েছে । অভিযোগ, মেসার্স সুভাষিনী টি-এস্টেট 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 2026 সালের মে মাস পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে 75 লক্ষ 41 হাজার 993 টাকা কেটে নিয়েছে ৷ তারপরেও নিয়ম অনুযায়ী সেই অর্থ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে জমা দেয়নি ।
উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) বকেয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের ৷ এই বকেয়া মেটানোর দাবিতে চা-শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন করে আসছেন ৷ শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মেটানোর জন্য চা-বাগান মালিকদের একমাসের সময়সীমা বা ‘আল্টিমেটাম’ বেঁধে দিয়েছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ।