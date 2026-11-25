কাঠগড়ায় অধ্যক্ষ, নিয়মের তোয়াক্কা না করেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খোলার অভিযোগ
Jalpaiguri Principal Accused: এই ঘটনায় শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘক্ষণ উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজে ছুটে আসেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ ।
Published : November 25, 2026 at 9:49 PM IST
জলপাইগুড়ি, 25 নভেম্বর: বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া নিয়ে রীতিমতো বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ । ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ ধরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজে ছুটে আসেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । ছিল কোতোয়ালি থানার পুলিশও ।
বুধবার জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা ছিল । অভিযোগ, অধ্যক্ষ সমাপ্তি সাহা প্রশ্নপত্র বের করার পর কোনওরকম স্বাক্ষর ছাড়াই অশিক্ষক কর্মী ও অধ্যাপকদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রশ্নপত্র দিয়ে দেন । আর তাতেই বেঁকে বসেন অশিক্ষক কর্মী ও অধ্যাপকরা ।
কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, অধ্যক্ষ বা ভ্যেনু-ইনচার্জের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র নেওয়ার সময় তারিখ ও সময় দিয়ে স্বাক্ষর করতে হয় । ভ্যেনু-ইনচার্জ স্বাক্ষর করবেন, এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা প্রশ্নপত্র নিচ্ছেন তাঁরাও স্বাক্ষর করবেন । কিন্তু সূত্রের দাবি, কলেজের অধ্যক্ষ সমাপ্তি সাহা কোনওভাবেই স্বাক্ষর করতে রাজি ছিলেন না । তার জেরে সব অধ্যাপক ও অধ্যাপিক তখন বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন ৷
অধ্যক্ষ তথা ভ্যেনু-ইনচার্জ সমাপ্তি সাহা কলেজে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের দেখেও তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন । তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনওভাবেই কথা বলতে রাজি হননি । তিনি জানান, পরীক্ষার পর কথা বলবেন ৷ অন্য অধ্যাপকদের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা নিয়েও আপত্তি জানান অধ্যক্ষ ৷ পরে অবশ্য তিনি বলেন, "একটা সমস্যা ছিল, সেটা মিটে গিয়েছে ৷"
পরবর্তী সময়ে অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করেছেন বলে জানা যায় কলেজ সূত্রে ৷ কিন্তু তখনও স্বাক্ষর করে তিনি সময় উল্লেখ করেননি বলে অভিযোগ । কলেজের এক অধ্যাপক কবিতা ঘোষাল বলেছেন, "অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন । এটা ঠিক নয়, এর জন্য আমরা ভুগছি । আমরা চাই নিয়ম অনুযায়ী কাজটা হোক । আগামীতে অন্যান্য পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে যেন হয় ।" আর এক অধ্যাপক অমৃতাশি সেনগুপ্ত অভিযোগ করে বলেন, "অধ্যক্ষ স্বাক্ষর ছাড়াই প্রশ্নপত্র খুলেছেন । এটা হতে পারে না । আমরা আপত্তি জানিয়েছি । সকালে একটা পরীক্ষা এইভাবেই হয়েছে । দ্বিতীয় ধাপেও একইভাবে করতে চাইছিলেন । আমরা বিষয়টা মানতে চাইছি না । আমাদের পরিচালন সমিতির সভাপতি, বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীকে বিষয়টি জানিয়েছি ।"