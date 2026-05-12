নার্স দিবসে রাষ্ট্রপতির থেকে 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল' পুরস্কার পেলেন জলপাইগুড়ির গীতা

নার্স দিবসে রাষ্ট্রপতির থেকে 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল' পুরস্কার পেলেন জলপাইগুড়ির গীতা
Published : May 12, 2026 at 1:55 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 মে: আজ আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ৷ এই দিনেই 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল' পুরস্কারে ভূষিত হলেন জলপাইগুড়ির নার্স গীতা কর্মকার । মঙ্গলবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার গ্রহণ করলেন তিনি । তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে খুশির হাওয়া জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য দফতরে ।
গীতা কর্মকারের কর্মজীবন
জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম গীতা কর্মকার ৷ বয়স 60 ৷ তিনি এএনএম নার্স ৷ জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চার দশক ধরে কর্মরত ছিলেন । গীতা কর্মকারের 40 শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও সুপারভাইজার হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে আসছেন । সাইকেলে চেপেও তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন । সম্প্রতি তিনি সেই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন । আর তারপরেই তাঁর হাতে উঠল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সর্বোচ্চ সম্মান তুলে দিলেন ।
গীতা কর্মকারের প্রশংসা
জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক অসীম হালদার বলেন, "আজ আমাদের গর্বের দিন । আমাদের জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত কর্মীরা বেশ কয়েকবার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার পেয়েছে । এবার বেলাকোবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হেলথ সুপারভাইজার গীতা কর্মকার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার পেলেন । আজ খুব ভালো লাগছে । তিনি এই বছরেই অবসর গ্রহণ করেছেন । খুব পরিশ্রমী স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন তিনি । অবসরের পরেই তিনি পুরস্কারটি পেলেন ।"
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার
নার্সিং পেশায় অসামান্য অবদান, নিষ্ঠা ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নার্স এবং মিডওয়াইভস বা ধাত্রীমায়েরদের দেওয়া সর্বোচ্চ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা হল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার । এটি আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের স্মরণে প্রদান করা হয়ে থাকে । ভারতে এই পুরস্কার 1973 সাল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে দেওয়া হয় ৷ মেধার স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়ে আসছে এই পুরস্কার ।
জলপাইগুড়ির পুরস্কার প্রাপকের তালিকা
এবার সেই পুরস্কার পেলেন জলপাইগুড়ির নার্স গীতা কর্মকার ৷ যদিও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল পুরস্কার প্রাপ্তি এই প্রথম নয় । এর আগেও বেশ কয়েকবার জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা এই পুরস্কার পেয়েছেন । 2023 সালে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল অ্যাওয়ার্ড পান ধূপগুড়ির কমিউনিটি হেলথ অফিসার অবিস্মিতা ঘোষ । তার আগেও জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী গৌরী লামা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি 2019 সালে জলপাইগুড়ি জেলায় ময়নাগুড়ির প্রত্যন্ত রামশাই কাটামাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মী অরূপা সাহা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল সম্মান পান ৷ 2020 সালে নাগরাকাটা ব্লকে কর্মরত ধূপগুড়ির মেয়ে সুনীতা দত্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন ।