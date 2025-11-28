চালু হল বন্যায় ভেঙে যাওয়া নাগরাকাটার টানাটানি সেতু

চালু হল বন্যায় ভেঙে যাওয়া নাগরাকাটার টানাটানি সেতু
জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার টানাটানি সেতুর কাজ সম্পন্ন ৷ বন্যার জেরে ভগ্নপ্রায় টানাটানি সেতু সংস্কার করতে খরচ হয়েছে এক থেকে দেড় কোটি টাকা ৷
Published : November 28, 2025 at 5:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 নভেম্বর: বন্যার ফলে ভেঙে যাওয়া নাগরাকাটার 'টানাটানি' সেতু জনসাধারণের জন্য খুলে গেল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বামনডাঙা যাওয়ার এই 'টানাটানি' সেতুর কাজ শেষ করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন।
গত 4 অক্টোবরের এক রাতের বৃষ্টিতে বানভাসি হয়ে ওঠে গাঠিয়া নদীর পাড়ের টন্ডু বামনডাঙা, খেরকাটা গ্রাম। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে ফুলেফেঁপে ওঠে প্লাবিত হয় জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। বন্যা জেরে সুলকাপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের কুচি ডায়না নদীর উপর সেতুর একাংশ ভেঙে যায়। এই সেতু ভেঙে যাওয়ার ফলে নাগরকাটার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ বিপাকে পড়েন ৷ বামনডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "গত 4 অক্টোবর বামনডাঙার যোগাযোগের টানাটানি সেতুটি ভেঙে যায়। একপাশের সেতু ও অ্যাপ্রোচ রোড জলের তোড়ে ভেসে যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জেলা পরিষদ ও পূর্ত দফতর কাজ করে সংস্কার করা হয়। এক থেকে দেড় কোটি টাকার বেশি খরচ করে সেতুটিক সংস্কার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা কাজ করে সেতুটিকে চলাচলের যোগ্য করা হয়েছে ৷"
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাড়টন্ডু, খয়েরবাড়ি এক নম্বর গ্রাম এবং শুল্কাপাড়া থেকে বামনডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। টানাটানি সেতুর পাশের রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ত্রাণ পৌঁছে দিতে নদীর উপর দিয়ে ট্র্যাক্টরে করে যেতে হয় প্রশাসনের আধিকারিকদের । দ্রুত স্বাভাবিক হোক এই এলাকা, এমনটাই দাবি তুলেছিলেন স্থানীয়রা।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বানভাসি এলাকার পরিদর্শনে আসার আগে একটি লোহার সিঁড়ি বানিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। ওই লোহার সিঁড়ি বেয়ে বামনডাঙার বন্যা কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়। দেড় মাসের মধ্যেই সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ও ভগ্নপ্রায় অবস্থা সংস্কার করে যান চলাচলের ব্যবস্থা করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন।
রাতদিন কাজ করে এক কোটি টাকারও বেশি খরচ করে টানাটানি সেতুর সংস্কার করা হয়েছে বলে, প্রশাসন সূত্রে খবর। সেতুতে নতুন করে 8টি সোলার লাইট লাগানো হয়েছে। সেতুর 40 মিটার অ্যাপ্রোচ রোড করা হয়েছে। সেতুটি খুব তাড়াতাড়ি সংস্কার করে জন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।
উল্লেখ্য, গত 4 অক্টোবর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় নামে। ধসে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে পাহাড়। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় উত্তরবঙ্গে একাধিক জায়গায় ধসের কারণে মৃত্যু হয় অন্তত 32 জনের ৷