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উত্তরের পর্যটনে নয়া দিশা, মঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন মূর্তির আর্চ ব্রিজের

Murti Arch Bridge: এই সেতু দুই প্রান্তের মানুষের দূরত্ব কমাবে প্রায় 10 কিলোমিটার । সুবিধা পাবেন স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীরাও । সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷

Murti Arch Bridge
মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের অপেক্ষায় মূর্তির আর্চ ব্রিজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 4:02 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 21 সেপ্টেম্বর: যাত্রা শুরুর আগেই জনপ্রিয়তা পৌঁছেছে তুঙ্গে । ইনস্টাগ্রাম রিলস্ থেকে ইউটিউব স্টেটাস - সবকিছুতেই তার জয়জয়কার ! না, কোনও ব্যক্তি নয়, বলছি জলপাইগুড়ির 'মূর্তি সেতু'-র কথা ৷ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই সেতু এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় ৷

ধনুকাকৃতি এই আর্চ ব্রিজ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে স্থানীয় ও পর্যটকদের মধ্যে ৷ উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে এই সেতুর বিরাট অবদান থাকবে বলে একমত সবাই ৷ পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল, এই সেতু দুই প্রান্তের মানুষের দূরত্ব কমাবে প্রায় 10 কিলোমিটার । এই পথে যাতায়াত বাড়লে সুবিধা পাবেন স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীরাও ।

উত্তরের পর্যটনে নয়া দিশা (ইটিভি ভারত)

দীর্ঘ অপেক্ষার পর আগামিকাল, অর্থাৎ মঙ্গলবার নতুন রূপে খুলে যাচ্ছে মূর্তি নদীর সেতু । নতুন আর্চ ব্রিজের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, 22 সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ারের সুভাষিণী চা-বাগানে নিজের কর্মসূচি সেরে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে টিয়াবন সংলগ্ন হেলি প্যাডে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকে ছোট গাড়িতে করে এসে এই সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর সঙ্গে থাকার কথা পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষেরও।

Murti Arch Bridge
উদ্বোধনের অপেক্ষায় মূর্তির আর্চ ব্রিজ (ইটিভি ভারত)

যদিও এই সেতুটির কাজ বহুদিন আগেই সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনী বিধি নিষেধ চালু থাকায় সেই সময় তার উদ্বোধন করা যায়নি । 4 বছর পর পুনরায় মূর্তির গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু চালু হলে, একদিকে যেমন পর্যটকরা হাঁটা পথে জঙ্গল ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন, তেমনই নাগরাকাটা, লুকসান মহাবারী এলাকার বাসিন্দারা খুব সহজেই পৌঁছে যাবেন জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র লাটাগুড়ি, জেলা সদর শহর জলপাইগুড়িতে । একইরকম ভাবে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে যাঁরা জলঢাকা বিন্দু, রঙ্গু, কুমাই-সহ ওই এলাকার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও দূরত্ব কমে দাঁড়াবে কম বেশি 10 কিলোমিটার ।

Murti Arch Bridge
উত্তরের পর্যটন মানচিত্রে নবতম সংযোজন (ইটিভি ভারত)

এলাকার বাসিন্দা তথা পর্যটন ব্যবসায়ী শাকিল রহমানের কথায়, "এই সেতু পর্যটন-সহ যাতায়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । চার বছর সময়টা দীর্ঘ হলেও শেষমেষ উদ্বোধন হবে, এটা আমাদের জন্য দারুণ খবর ।"

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । আজ এলাকা পরিদর্শনে আসেন উত্তরবঙ্গ রাজ্য পুলিশের আইজি সুকেশ কুমার জৈন । রাস্তাঘাট ছাড়াও মেরামত করা হচ্ছে ইলেকট্রিক পোল । ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যাল বোর্ড । তবে এখনও পর্যন্ত নবরূপে তৈরি করা এই সেতুতে রাজনৈতিক রঙ লাগেনি । সাদা-কালো রঙের মাঝে মূর্তির অরণ্যকে নতুন করে তুলে ধরবে এই আর্চ ব্রিজ ।

মুর্শিদাবাদ থেকে আগত পর্যটক নিত্যানন্দ বিশ্বাস এই মুহূর্তে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে এসেছেন মূর্তিতে। তাঁর কথায়, "চার বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন ব্রিজের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না । এখন নতুন রূপে এই ব্রিজ পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়াবে ।"

TAGGED:

MURTI BRIDGE
CM TO INAUGURATE MURTI
মূর্তি সেতু
জলপাইগুড়ি
MURTI ARCH BRIDGE

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