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জঞ্জাল সাফাইয়ে জিরো টলারেন্স, কড়া অবস্থানের হুঁশিয়ারি জলপাইগুড়ি পুরসভার

নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার নিয়ে যে সমস্ত কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ।

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জঞ্জাল সাফাইয়ে জিরো টলারেন্স (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 1:37 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 14 জুলাই: নোংরা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে জলপাইগুড়ি এলাকা ৷ বিভিন্ন ওয়ার্ডে আবর্জনা ঠিকমতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে নাগরিকদের । তবে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় জঞ্জাল সাফাই নিয়ে এবার জিরো টলারেন্স নেওয়া হয়েছে ৷ শহরকে নোংরা করলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চেয়ারম্যান । পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ৷

আবর্জনা পরিষ্কার নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না জলপাইগুড়ি পুরসভার । জলপাইগুড়ি শহরে বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে ভ্যাটের গাড়ি থাকলেও সেই গাড়িতে নোংরা-আবর্জনা না-ফেলে গাড়ির বাইরেই আবর্জনা ফেলে চলে যাচ্ছেন মানুষজন । বিশেষ করে পুরসভার দুই নং ওয়ার্ডের রাজবাড়ি দিঘির পাশে এই দৃশ্য প্রায়শই চোখে পড়ছে । দেখা যাচ্ছে, পুরসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করে তাঁরাই আবার ভ্যাটের গাড়িতে ঠিকমতো সেই জঞ্জাল ফেলছেন না । পাশাপাশি ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন, তাঁরাও ভ্যাটের গাড়ির সামনেই নোংরা আবর্জনা ফেলে চলে যাচ্ছেন । সবমিলিয়ে রাজবাড়ির দিঘির পাশে একদিকে যেমন দুর্গন্ধে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তেমনই ছড়াচ্ছে দূষণ ৷

এই পরিস্থিতি থেকে সুরাহা দিতে এবার কড়া অবস্থান নিচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভা ৷ পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "শহরের সাফাই নিয়ে একটি সংস্থাকে বরাত দেওয়া আছে । আমার কাছেও অভিযোগ আসছে, সাফ সাফাই ঠিকমতো হচ্ছে না । আমি বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে আলোচনায় বসব, যাতে শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । অনেকেই ভ্যাটের গাড়ির বাইরে নোংরা আবর্জনা ফেলে দিচ্ছেন । যার ফলে নোংরা যেমন ছড়াচ্ছে তেমনই হচ্ছে দৃশ্য দূষণ । আমরা চাইব শহরবাসী সচেতন হোন । সচেতন না-হলে পুরসভা যতই পরিষ্কার করুক না কেন, কোনও লাভ হবে না ।"

পাশাপাশি নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার নিয়ে যে সমস্ত কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার কথাও জানিয়েছেন চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় । যে সংস্থাকে এলাকা পরিষ্কারের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে, তারা ঠিকমতো শহরের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার না-করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ চেয়ারম্যান জানান, প্রয়োজন তাদের টেন্ডার বাতিল করা হবে । পাশাপাশি শহরের মানুষজনকেও সচেতন হতে হবে ।

TAGGED:

GARBAGE CLEARANCE
WASTE MANAGEMENT
জলপাইগুড়ি পুরসভা
জঞ্জাল সাফাই
JALPAIGURI MUNICIPALITY

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