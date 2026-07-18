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পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অম্রুত প্রকল্পের জল ! নির্ভয়ে পান করার আবেদন জলপাইগুড়ি পুরসভার

2017 সালে পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথমদিকে সব ওয়ার্ডে নিয়মিত জল পৌঁছালেও, নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েকটি এলাকায় জল পান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ।

jalpaiguri municipality
রিপোর্ট হাতে এসেছে বলে দাবি পুরসভার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 7:10 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 18 জুলাই: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান । পরীক্ষাগারের রিপোর্টে মিলল ছাড়পত্র । অবশেষে জলপাইগুড়ি পুরসভার অম্রুত (AMRUT) পানীয় জল প্রকল্পের জল ব্যবহারে আর কোনও বাধা রইল না । একাধিক ধাপে জলের গুণমান পরীক্ষার পর সন্তোষজনক রিপোর্ট হাতে এসেছে বলে দাবি পুরসভার । এরপরই শহরের 25টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নির্ভয়ে এই জল পান করার আহ্বান জানালেন পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ।

কয়েক সপ্তাহ আগেই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জলপাইগুড়িতে এসে অম্রুত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন । সেই সময় প্রকল্পের আওতায় থাকা 1, 2 ও 3 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পরীক্ষার রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত পানীয় জল ব্যবহার না-করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । সেই সতর্কতাই এবার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেওয়া হল ।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অম্রুত প্রকল্পের জল ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে 14 জুলাই পর্যন্ত ধাপে ধাপে জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয় । রাসায়নিক ও জীবাণুবৈজ্ঞানিক উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক এসেছে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই শহরের সমস্ত ওয়ার্ডে অম্রুত প্রকল্পের জল সরবরাহে পূর্ণ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।

জলপাইগুড়ি শহরে কেন্দ্রীয় সরকারের অম্রুত প্রকল্পের অধীনে 2017 সালে পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল । দীর্ঘ পরিকাঠামো নির্মাণ, পাইপলাইন সম্প্রসারণ এবং পরীক্ষামূলক সরবরাহের পর সম্প্রতি জল পরিষেবা চালু হয় । তবে প্রথমদিকে সব ওয়ার্ডে নিয়মিত জল পৌঁছালেও, নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েকটি এলাকায় জল পান না-করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসার পর সেই সংশয় কেটে গেল ।

বর্তমানে পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, 16 হাজার 371টি বাড়িতে অম্রুত প্রকল্পের জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রায় 15,800 পরিবার নিয়মিত এই জল পাচ্ছেন । এখনও প্রায় 5 হাজার বাড়িতে নতুন সংযোগ দেওয়া বাকি । পুরসভার দাবি, আগামী তিন মাসের মধ্যে সেই কাজও শেষ হবে । তখন মোট প্রায় 21 হাজার পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন ।

পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ফেব্রুয়ারি থেকে 14 জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জলের পরীক্ষা করা হয়েছে । যে রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে, তা অত্যন্ত সন্তোষজনক । আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, জলপাইগুড়ি পুরসভার অম্রুত প্রকল্পের জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং পানযোগ্য । শহরবাসী নির্ভয়ে এই জল ব্যবহার করতে পারেন ।"

এমনকি তাঁর দাবি, "বাজারে যে বোতলজাত জল বিক্রি হয়, তার থেকেও আমাদের প্রকল্পের জল মানের দিক থেকে উন্নত ।" পুরসভার লক্ষ্য, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শহরের প্রতিটি পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় এনে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া ।

দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের কাজের ধীরগতি এবং জলের মান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছিল, পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশের পর তা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করছে পুরসভা । শহরবাসীর কাছেও এটি বড় স্বস্তির খবর । কারণ, বহু প্রতীক্ষিত অম্রুত প্রকল্প এবার শুধু পরিকাঠামো নয়, নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা দেওয়ার দিকেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল ।

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TAGGED:

জল
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