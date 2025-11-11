ETV Bharat / state

প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস ! শপথ গ্রহণের আগেই বিপাকে পুরসভার চেয়ারম্যান

স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে পা ধরানোর অভিযোগ ৷ যদিও ঘটনাটিকে ষড়যন্ত্র বলেছেন তিনি ৷

Saikat Chatterjee
জলপাইগুড়ি পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 3:41 PM IST

5 Min Read
জলপাইগুড়ি, 11 নভেম্বর: স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস এবং সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে পা ধরে বসে থাকতে বাধ্য করার অভিযোগ জলপাইগুড়ি পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে । ঘটনার ভিডিয়ো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই চেয়ারম্যান পদে শপথ গ্রহণের আগে মহাবিপাকে পড়েছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ।

স্বয়ং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় শিক্ষিকার কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যদিও অভিযুক্ত সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, বিরোধী দলনেতার পোস্ট করা ভিডিয়ো কাল্পনিক । তিনি জলপাইগুড়ি পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন, তাই শপথ গ্রহণের আগে তাঁর বিরুদ্ধে বৃহত্তর চক্রান্ত হচ্ছে ।

প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিকে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ভিডিয়োতে থাকা জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস ৷ তিনি অবশ্য পালটা অভিযোগ করে বলেন, "ঘটনাটি চলতি বছরের 4 জানুয়ারির । আমি ভিডিয়ো ফুটেজ-সহ ঘটনার লিখিত অভিযোগ শিক্ষা দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে করেছিলাম ৷ কিন্তু আমি কোনও সুরাহা পাইনি । বিস্তারিত আমি বলব না কারণ সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেছি ৷ ওই মামলাটা আর কিছুদিনের মধ্যেই উঠতে চলেছে । আমি বিরোধী দলনেতাকে কোনও ফুটেজ দিইনি । আমি পেন ড্রাইভে করে কেবল শিক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত দফতরকে ভিডিয়ো ফুটেজ দিয়েছিলাম । সেখান থেকে কীভাবে বিরোধী দলনেতার কাছে গেল জানি না ।"

তাঁর কথায়, "এই ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় এসে কমন রুমে বেশকিছু শিক্ষিকাকে ডেকে নিয়ে যান । আমাকেও ডাকা হয় । এরপর আমাকে সেখানে অপদস্ত করা হয় । আমি বেরিয়ে আসি । উনি এরপর আমার ঘরে আসেন । সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকেও ডাকেন । অনৈতিক কাজ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন আমাদের । অন্যান্য শিক্ষিকাদের আমার বিরুদ্ধে একজোট করতে শুরু করেন । ঘটনার দিন আমাকে কান ধরে ওঠবস করতে বলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ৷ সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে পা ধরে বসিয়ে রাখেন । আমাদেরকে মিড ডে মিলে কারচুপির অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেবেন বলে থ্রেট করতে থাকেন ।"

প্রধান শিক্ষিকা আরও বলেন, "আমরা এতদিন কাউকে কিছু বলিনি । কারণ আমি সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়েরই ছাত্রী । আমি চাইনি স্কুলের নাম প্রকাশ্যে আসুক । স্কুলের বদনাম হোক ৷ তাই নয় মাস বিষয়টি নিয়ে চুপ করে আছি । আমি কেবল থানায় অভিযোগ নিচ্ছে না বলে শিক্ষা দফতরে ভিডিয়ো-সহ মেইল করেছি । তাতে যদিও কোনও লাভ হয়নি ৷ আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি । আমার বাড়িতে সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে । আমার বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"

ঘটনার শিকার স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা অরুণিমা মিত্র বলেন, "কান ধরে ওঠবস করানোর সময় আমিও ঘটনাস্থলে ছিলাম । আমাকেও স্কুলের সভাপতির পা ধরে বসে থাকতে হয়েছিল । আমাকে পা ধরতে বাধ্য করেছিলেন উনি । সিসিটিভি ফুটেজে সেটা আছে । আমিও নানারকম হেনস্তার স্বীকার হয়েছি । আমিও মামলা করেছি । তার হিয়ারিং শুরু হবে । কী ঘটনা ঘটেছিল এখনই বলব না । হুমকির রাজনীতি চলছে । আতঙ্কে আছি ।"

এদিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অভিযুক্ত সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী উন্মাদের মতো কাজ করছেন । এটা আমার ভিডিয়ো নয় । এটি এআই প্রযুক্তি দিয়ে ভিডিয়ো বানানো হয়েছে । আমি যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী তাই আমার বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছেন বিরোধী দলনেতা । এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি । প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে 50 লক্ষ টাকার মিড ডে মিলের দুর্নীতি রয়েছে । বিরোধীরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন । আমি চেয়ারম্যান হয়েছি তাই আমার বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র হচ্ছে ৷"

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ফেসবুক পোস্টে অভিযোগ করে লিখেছেন, "ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছেন ওই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় । ইনি আবার যে সে সভাপতি নন, একেবারে স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারিভাবে নিযুক্ত সভাপতি । ওনার আর একটা পরিচিতি রয়েছে । জলপাইগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলর তথা ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে, চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হয়েছেন উনি ।"

মনে হয় শিক্ষিকা মহাশয়াকে অপদস্থ করার পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটেছে বলে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি আরও অভিযোগ করে লিখেছেন, "বিগত 2023 সালে জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়া রোডের বাসিন্দা আইনজীবী সুবোধ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্য বিষ খেয়ে জীবন শেষ করেন । তার আগে তাদের লিখে যাওয়া নোটে তৎকালীন জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য তৃণমূল কাউন্সিলরের নাম পাওয়া যায় । সেই মামলাতে জেল যাত্রাও হয়েছিল সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের ৷"

