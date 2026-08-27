নাটকীয় মোড়, বৈঠকের ক'য়েক মিনিট আগে পদত্যাগ পুরসভার চেয়ারম্যানের !

নাটকীয় মোড়, বৈঠকের ক'য়েক মিনিট আগে পদত্যাগ পুরসভার চেয়ারম্যানের !
অনাস্থা ভোটের সভাকক্ষে যখন কাউন্সিলররা বসেন, ঠিক তার কয়েক মিনিট আগেই পদত্যাগ করলেন চেয়ারম্যান।
Published : August 27, 2026 at 6:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 অগস্ট: জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় অবশেষে পদত্যাগ করলেন। অনাস্থা ভোটের সভাকক্ষে উপস্থিত রয়েছেন কাউন্সিলররা ৷ তার ঠিক আগেই বৃহস্পতিবার চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন।
একদিকে পুরসভায় অনাস্থা ভোট চলছে, অন্যদিকে চেয়ারম্যান বাড়িতে সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা করলেন তিনি পদত্যাগ করেছেন। সৈকতকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরাতে 18 জন কাউন্সিলর সভায় যোগ দেন। তারমধ্যে 16 জন কাউন্সিলর হাত তুললেন সৈকতের বিরুদ্ধে। সৈকতের পক্ষ ভোট দিলেন একজন। একজন ভোটে বিরত ছিলেন।
গত 30 জুলাই জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই মমতাপন্থী 9 জন কাউন্সিলর। সদর মহকুমা শাসকে চিঠি দিয়ে অনাস্থার বিষয়টি জানান তাঁরা। নিয়ম অনুযায়ী অনাস্থা আনার 15 দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে বৈঠক ডাকতে হয়। চেয়ারম্যান বৈঠক না-ডাকলে 7 দিনের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানও বৈঠক ডাকতে পারেন। ভাইস চেয়ারম্যানও না ডাকলে সেক্ষেত্রে 3 জন কাউন্সিলর আস্থা ভোট নিয়ে বৈঠক ডাকতে পারেন।
চেয়ারম্যান বৈঠক ডাকেননি, পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন। ফলে গত 22 অগস্ট কাউন্সিলরা আজকের জন্য বৈঠক ডাকেন। বৈঠকের জন্য 16 জন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর ও একজন CPI (M) কাউন্সিলর সভাকক্ষে উপস্থিত হন। সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্র, অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাপস সাহা।
ঘটনাক্রম
- এদিন দুপুর 12টায় মিটিং শুরু হয় ।
- 11:45 মিনিটে পদত্যাগ পত্র দেন সৈকত ।
- 12:20 মিনিটে তাঁকে আস্থা ভোটে পদ থেকে সরিয়ে দেন 16 জন কাউন্সিলর।
- 12:22 মিনিটে এগজিকিউটিভ অফিসার কাউন্সিলরদের পদত্যাগের বিষয়টি জানান ৷
জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত বলেন, "আজ পদত্যাগ করলাম। গত 4 তারিখ রাজ্যে পালাবদলের পর কোনও কাউন্সিলর পদত্যাগ করেননি ৷ ক'য়েকজন স্বার্থান্বেষী কাউন্সিলর অনাস্থা এনেছেন। ষড়যন্ত্র ঠিকাদারপন্থী তৃণমূলের। কাউন্সিলর সন্দীপ মাহাতোর স্ত্রীর নামে প্রোমোটারি করছেন, তা তিনি পারেন না। ক'য়েকজন কাউন্সিলর দুর্নীতি করছেন। আমি কোনও দুর্নীতি করিনি। আমার নামে কোনও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই ৷ ষড়যন্ত্র হল বলে দুই-পা পিছোলাম। রাজনীতি হবে। যাতে পুরসভা ভালোভাবে চলে, সেই কারণেই পদত্যাগ করলাম।
কাউন্সিলর সন্দীপ মাহাতো বলেন, "অনাস্থা বৈঠকে বেশিরভাগ কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। চেয়ারম্যানের পক্ষে একজন ভোট দিয়েছেন। একজন CPI(M) কাউন্সিলর ভোটদানে বিরত ছিলেন। যে অভিযোগ উনি (সৈকত চট্টোপাধ্যায়) আনছেন, আগে কেন তদন্ত করেননি ? প্রশাসক বসবে কি না, সেটা সরকার বলবে। আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ করুন।
কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গত 30 জুলাই জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। সেই আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান মিটিং ডাকেননি। এরপর আমরা 3 জন কাউন্সিলর মিটিং ডাকি ৷ আজ সেই বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলর ভোট দিয়ে চেয়ারম্যানকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেন। 16 জন কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ভোট দেন ৷ সৈকতের অপসারণ হয়েছে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে। আইন মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব ।"