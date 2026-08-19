বাংলাদেশে 'বন্দি' চা-চাষিকে ফেরাতে তৎপর জলপাইগুড়ির সাংসদ

বাংলাদেশে 'বন্দি' চা-চাষিকে ফেরাতে তৎপর জলপাইগুড়ির সাংসদ
দু'বার বিজিবি এবং বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং করলেও কোনও সুরাহা হয়নি । বর্তমানে বাংলাদেশের জেলে বন্দি রয়েছেন জলপাইগুড়ির চাষি দীপঙ্কর গোপ ৷
Published : August 19, 2026 at 4:22 PM IST
জলপাইগুড়ি, 19 অগস্ট: বাংলাদেশে বন্দি ভারতীয় চা-চাষি দীপঙ্কর গোপকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে তৎপর হলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় । বুধবার দীপঙ্করের বাবা মিশ্রিলাল গোপ ও তাঁর স্ত্রী মহামায়া গোপের সঙ্গে দেখা করেন তিনি । তাঁদেরকে ওই চাষিকে দেশে ফেরানোর বিষয়ে আশ্বস্তও করেন ৷
জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেন, "দীপঙ্কর গোপকে বাংলাদেশে ধরে নিয়ে গিয়েছে । আমরা চাইছি তিনি দেশে ফিরে আসুক । আমি যা বলার দরকার, যেখানে বলার দরকার, সেখানে বলার চেষ্টা করছি । আমি জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলেছি । জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছি । জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছে । পাশাপাশি বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজির সঙ্গেও কথা হয়েছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দীপঙ্কর কিছুদিনের মধ্যেই দেশে চলে আসবে ।"
গত 8 অগস্ট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভুখণ্ডে থাকা চা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিলেন চাষি দীপঙ্কর গোপ । তিনি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের তসরপাড়ার বাসিন্দা ৷ পরিবারের দাবি, জমিতে কাজ করার সময় দীপঙ্করকে অপহরণ করে নিয়ে যান বাংলাদেশের কিছু নাগরিক । তাঁকে প্রথমে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ এরপর বাংলাদেশের পঞ্চগড় থানার পুলিশ দীপঙ্কর গোপকে গ্রেফতার করে ।
বাংলাদেশের নাগরিকদের অভিযোগ ছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওই জায়গা থেকে চলতি মাসের 6 তারিখ ওপার বাংলার এক নাগরিক ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে ৷ পঞ্চগড় জেলার বাসিন্দা তজিমুদ্দিন ইসলাম (60) নামে ওই বৃদ্ধকে আটক করে বিএসএফ । অভিযোগ, তজিমুদ্দিনকে ছাড়াতেই বিজিবি পরিকল্পনা করে ভারতীয় জমি থেকে দীপঙ্করকে অপহরণ করায় । এমনকি তাঁকে পণবন্দি করে রেখেছিল বলে অভিযোগ । দীপঙ্করকে বাংলাদেশের ধরে রাখার ঘটনার পর দু'বার বিজিবি এবং বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং করলেও কোনও সুরাহা হয়নি । বর্তমানে বাংলাদেশের জেলে দীপঙ্কর গোপ বন্দি রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
ওই চা-চাষির বাবা মিশ্রিলাল গোপ বলেন, "জলপাইগুড়ির সাংসদ আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করছেন । পাশাপাশি রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকারও চেষ্টা চালাচ্ছেন । সাংসদ ও বিধায়ক উদ্যোগ নিয়েছেন দীপঙ্করকে দেশে ফেরানোর জন্য । তাতে আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি ৷"