রসিদ ছাড়া 120 টাকায় স্কুল-ডায়েরি বিক্রি ! অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক

রসিদ ছাড়া 120 টাকায় স্কুল-ডায়েরি বিক্রি ! অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক
অ্যাকাডেমিক সেশনের অর্ধেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর টাকার বিনিময়ে ডায়েরি বিক্রি ! প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ৷
Published : July 24, 2026 at 6:34 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 জুলাই: অ্যাকাডেমিক সেশন শুরু হয়েছে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ৷ তার সাত মাস পর স্কুলের ডায়েরি দেওয়ার অভিযোগ ৷ সেটাও আবার 120 টাকার বিনিময়ে এবং কোনও রসিদ ছড়াই ৷ এমন ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ৷ প্রধান শিক্ষক ধর্মূচাঁদ বাড়ুইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন অধিকাংশ অভিভাবক এবং স্কুলের একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা ৷
জলপাইগুড়ি সরকারি জেলা স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে 2026 সালের জানুয়ারি মাসে ৷ সেই সময় অ্যাকাডেমিক ডায়েরি পড়ুয়াদের বিনামূল্যে দেওয়ার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষের ৷ যে ডায়েরিতে সারা বছরের সিলেবাস, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য, পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ এবং অন্যান্য তথ্য পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা জানতে পারেন ৷
অভিযোগ, জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক অ্যাকাডেমিক সেই ডায়েরি বছরের শুরুতে পড়ুয়া বা অভিভাবক কাউকেই দেননি ৷ গত বৃহস্পতিবার হঠাৎই প্রধান শিক্ষক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ৷ সেখানে বলা হয়েছে, স্কুলের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে নতুন ডায়েরি পড়ুয়াদের 120 টাকার বিনিময়ে কিনতে হবে ৷
অভিভাবকদের প্রশ্ন, অ্যাকাডেমিক সেশনের মাঝপথে এসে কেন ডায়েরি দেওয়া হচ্ছে ? এতে পড়ুয়াদের অনুপস্থিতির কারণ-সহ অন্যান্য তথ্য অভিভাবক এবং শিক্ষকরা লেখেন ৷ তবে, আরও একটি অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা ৷ তাঁদের বক্তব্য, যে ডায়েরি প্রতিবছর বিনামূল্যে দেওয়া হয়, তা এবার 120 টাকা নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ এমনকি বদলে কোনও রসিদ দিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ তাই অভিভাবকরা বিনা রসিদে ডায়েরি না-কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তবে, তিনজন অভিভাবক কিনেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
এ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের একাংশ দেখা করতে চাইলে তিনি কথা বলতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ ৷ অভিভাবক কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সাত মাস পর ডায়েরি দেওয়া হচ্ছে ৷ এটা জানুয়ারি মাসে দেওয়ার কথা ৷ এই ডায়েরিতে স্কুলে ছাত্রদের অনুপস্থিত, ছুটির তালিকা, সিলেবাস থাকে ৷ সেই ডায়েরি 120 টাকা দিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ আমাদের কোনও রসিদ দেওয়া হচ্ছে না ৷ অ্যাকাডেমিক সেশন জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে ৷ সাত মাস পর কেন এটা দিচ্ছে ! আমাদের রসিদ না-দিলে ডায়েরি নেব না ৷"
আরেক অভিভাবক বুল্টি সেন বলেন, "আমরা ডায়েরি নিতে চাই না ৷ সাত মাস পরে নিয়ে কী করব ? যে ক‘দিন ছেলে স্কুলে আসতে পারেনি, তার তো কোনও রেকর্ড নেই ৷ তাহলে এখন নিয়ে কী হবে ? আর বিনা রসিদে 120 টাকা দিয়ে এই ডায়েরি কেন কিনবো ? আমরা চাই না ৷"
এ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্কুলের আরেক শিক্ষক বাপ্পা চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "প্রধান শিক্ষকের সীমাহীন দুর্নীতির একটা নিদর্শন 120 টাকা নিয়ে রসিদ ছাড়া ডায়েরি বিক্রি করা ৷ প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে অ্যাকাডেমিক সেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রদের এই ডায়েরি বিনামূল্যে দেওয়ার কথা ৷ কিন্তু, প্রধান শিক্ষক সাত মাস পর নতুন ডায়েরি ছাপিয়ে 120 টাকায় বিক্রি করছেন ৷ 1400 ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিনজন ডায়েরি কিনেছে ৷ আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ছাত্রদের থেকে টাকা তুলতে ৷ কিন্তু আমরা তুলিনি ৷ আমাদের বারণ সত্ত্বেও উনি এটা করেছেন ৷ প্রধান শিক্ষক স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছেন ৷"
এ নিয়ে স্কুলের অশিক্ষক কর্মী পীযূষ রায়ের মন্তব্য, "প্রতিবছর অ্যাকাডেমিক সেশন জানুয়ারি মাসে শুরু হয় ৷ সেই সময় ডায়েরি দেওয়া হয় ৷ প্রধান শিক্ষক গতকাল নোটিশ করেছেন, তাই দেওয়া হচ্ছে ৷ এখনও পর্যন্ত 3 জন ডায়েরি নিয়েছে ৷"
এবিষয়ে প্রধান শিক্ষককে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য করতে চাননি ৷ অভিভাবকদের সঙ্গে যেমন কথা বলতে অস্বীকার করেছেন, সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরও ঘর থেকে বের করে দেন তিনি ৷ বলেন, "ব্যস্ত আছি ৷ আপনারা বেরিয়ে যান ৷"