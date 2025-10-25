ETV Bharat / state

ছট পুজোয় পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত জল-আলো-নিরাপত্তা, প্রস্তুত জেলাপ্রশাসন

ছট পুজো সামলানোর জন্য সব দিক খতিয়ে দেখলেন জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ ঘাটগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে ৷ থাকবে পুলিশ ৷

Jalpaiguri Chhath Puja Celebration 2025
জলপাইগুড়িতে ছট পুজোর প্রস্তুতি দেখছে জেলা প্রশাসন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 25 অক্টোবর: ছট পুজো সামলাতে সব দিক দিয়ে তৈরি জেলা প্রশাসন, জানালেন জেলাশাসক শামা পারভিন ৷ ছটপুজোর সময় হড়পা বানের সতর্কতা না থাকলেও আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন ৷ শনিবার জলপাইগুড়িতে ছটপুজোয় ঘাটগুলির পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ৷ জেলায় 100টি ছটঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানালেন পুলিশ সুপার ৷

এদিন জেলাশাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের ছটপুজোর ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন ৷ সঙ্গে ছিলেন পুরসভার আধিকারিকরাও ৷ জলপাইগুড়ি শহরে কিংসাহেবের ঘাট, রাজবাড়িঘাট, তিস্তাঘাট, মাসকালাইবাড়িঘাট, সমাজপাড়া ঘাট, বাবুঘাটে ছটপুজোর ভিড় হয় ৷

জলপাইগুড়িতে ছট পুজোর প্রস্তুতি দেখছে জেলা প্রশাসন (ইটিভি ভারত)

এদিন কিংসাহেবের ঘাট, রাজবাড়ি ঘাট, তিস্তাঘাট পরিদর্শন করেন জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে ৷ ইতিমধ্যে পুজোর ঘাটগুলি সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে ৷ ঘাটগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জলপাইগুড়ি পুরসভাকে নির্দেশ দেন জেলাশাসক ৷ যাতে ছট ব্রতীদের কোনও সমস্যা না হয় ৷

জলপাইগুড়ি সমাজপাড়ার ছট পুজা কমিটি করলা নদীর কাছে ৷ জলপাইগুড়ি কিং সাবেহের ঘাটে জলপাইগুড়ি শহরের সবচেয়ে বড় ছট ঘাট ৷ হাজার হাজার মানুষ এই পুজোয় অংশ নেয় ৷ বহু মানুষ পুজো দেখার জন্য কিং সাহেবের ঘাটে ভিড় হয়ে থাকে ৷ অন্যদিকে তিস্তা নদীর জুবলি পার্ক সংলগ্ন তিস্তা ঘাটে কামারপাড়া ছট পুজা কমিটি পুজো করে থাকে ৷

জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "এবার ছট পুজোয় পাহাড়ি নদিগুলিতে হড়পা বানের কোনও সতর্কতা এখনও নেই ৷ ছট পুজোয় সব ধরনের সাবধানতা ও প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি ৷ আলো থাকবে ৷ সব ব্যবস্থা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ৷ সিভিল ডিফেন্স থাকছে ৷ চেঞ্জিং রুম করা হচ্ছে ৷"

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ জানান, জেলার প্রত্যেক ছট ঘাটে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ জেলার প্রায় ১০০ টি ছট ঘাটের প্রতিটিতে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে ৷ এছাড়া উইনার্সের টিম-সহ পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে ৷ সিসিটিভি ক্যামেরাও থাকছে ৷

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল বলেন, "আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি শহরের প্রতিটি ছট ঘাটে আলোর ব্যবস্থা করছি ৷ আমাদের মেডিক্যাল ক্যাম্প থাকছে ৷ অ্যাম্বুলেন্স থাকবে ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি শহরের মাসকালাইবাড়ি ছট ঘাট, কিংসাহেবের ঘাট, বাবুঘাট, সমাজপাড়া ঘাট-সহ শহরের অন্যান্য ছট ঘাট গুলিকে সাফাই করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ৷ পুণ্যার্থীদের জন্য জলের ব্যবস্থাও থাকছে ৷"

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি জানান, সব কটি ছট ঘাট পরিষ্কার করা হয়েছে ৷ পুরসভার কর্মীদের মোতায়েন করা হচ্ছে ৷ তিনটি নৌকা দিয়ে করলা নদীকে পরিষ্কার করা হচ্ছে ৷

TAGGED:

JALPAIGURI CHHATH PUJA 2025
JALPAIGURI CHHATH PUJA
CHHATH PUJA CELEBRATION
জলপাইগুড়িতে ছট পুজো
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.