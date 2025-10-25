ছট পুজোয় পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত জল-আলো-নিরাপত্তা, প্রস্তুত জেলাপ্রশাসন

ছট পুজোয় পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত জল-আলো-নিরাপত্তা, প্রস্তুত জেলাপ্রশাসন
ছট পুজো সামলানোর জন্য সব দিক খতিয়ে দেখলেন জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ ঘাটগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে ৷ থাকবে পুলিশ ৷
জলপাইগুড়ি, 25 অক্টোবর: ছট পুজো সামলাতে সব দিক দিয়ে তৈরি জেলা প্রশাসন, জানালেন জেলাশাসক শামা পারভিন ৷ ছটপুজোর সময় হড়পা বানের সতর্কতা না থাকলেও আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন ৷ শনিবার জলপাইগুড়িতে ছটপুজোয় ঘাটগুলির পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ৷ জেলায় 100টি ছটঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানালেন পুলিশ সুপার ৷
এদিন জেলাশাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের ছটপুজোর ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন ৷ সঙ্গে ছিলেন পুরসভার আধিকারিকরাও ৷ জলপাইগুড়ি শহরে কিংসাহেবের ঘাট, রাজবাড়িঘাট, তিস্তাঘাট, মাসকালাইবাড়িঘাট, সমাজপাড়া ঘাট, বাবুঘাটে ছটপুজোর ভিড় হয় ৷
এদিন কিংসাহেবের ঘাট, রাজবাড়ি ঘাট, তিস্তাঘাট পরিদর্শন করেন জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে ৷ ইতিমধ্যে পুজোর ঘাটগুলি সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে ৷ ঘাটগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জলপাইগুড়ি পুরসভাকে নির্দেশ দেন জেলাশাসক ৷ যাতে ছট ব্রতীদের কোনও সমস্যা না হয় ৷
জলপাইগুড়ি সমাজপাড়ার ছট পুজা কমিটি করলা নদীর কাছে ৷ জলপাইগুড়ি কিং সাবেহের ঘাটে জলপাইগুড়ি শহরের সবচেয়ে বড় ছট ঘাট ৷ হাজার হাজার মানুষ এই পুজোয় অংশ নেয় ৷ বহু মানুষ পুজো দেখার জন্য কিং সাহেবের ঘাটে ভিড় হয়ে থাকে ৷ অন্যদিকে তিস্তা নদীর জুবলি পার্ক সংলগ্ন তিস্তা ঘাটে কামারপাড়া ছট পুজা কমিটি পুজো করে থাকে ৷
জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "এবার ছট পুজোয় পাহাড়ি নদিগুলিতে হড়পা বানের কোনও সতর্কতা এখনও নেই ৷ ছট পুজোয় সব ধরনের সাবধানতা ও প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি ৷ আলো থাকবে ৷ সব ব্যবস্থা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ৷ সিভিল ডিফেন্স থাকছে ৷ চেঞ্জিং রুম করা হচ্ছে ৷"
জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ জানান, জেলার প্রত্যেক ছট ঘাটে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ জেলার প্রায় ১০০ টি ছট ঘাটের প্রতিটিতে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে ৷ এছাড়া উইনার্সের টিম-সহ পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে ৷ সিসিটিভি ক্যামেরাও থাকছে ৷
জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল বলেন, "আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি শহরের প্রতিটি ছট ঘাটে আলোর ব্যবস্থা করছি ৷ আমাদের মেডিক্যাল ক্যাম্প থাকছে ৷ অ্যাম্বুলেন্স থাকবে ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি শহরের মাসকালাইবাড়ি ছট ঘাট, কিংসাহেবের ঘাট, বাবুঘাট, সমাজপাড়া ঘাট-সহ শহরের অন্যান্য ছট ঘাট গুলিকে সাফাই করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ৷ পুণ্যার্থীদের জন্য জলের ব্যবস্থাও থাকছে ৷"
জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি জানান, সব কটি ছট ঘাট পরিষ্কার করা হয়েছে ৷ পুরসভার কর্মীদের মোতায়েন করা হচ্ছে ৷ তিনটি নৌকা দিয়ে করলা নদীকে পরিষ্কার করা হচ্ছে ৷