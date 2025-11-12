শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস: আপাতত পুরসভার চেয়ারম্যানকে শপথ না-করানোর আর্জি

শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস: আপাতত পুরসভার চেয়ারম্যানকে শপথ না-করানোর আর্জি
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে এরকম লোকেদেরই প্রাধান্য বেশি ৷ এই ভাষাতেই সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় ।
Published : November 12, 2025 at 6:04 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 নভেম্বর: জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে এখনই শপথ গ্রহণ করাবেন না সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে ৷ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোয় অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পরই তাঁকে ওই আসনে বসানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানালেন নাগরিক সংসদের আহ্বায়ক পান্থ দাশগুপ্ত ।
তিনি বলেন, "ঘটনাটি জানুয়ারি মাসের । ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে । শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে তার এটা একটা দিক । জলপাইগুড়ি শহর নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি । কিন্তু শহরের বুকে এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না ।"
তিনি আরও বলেন, "ভিডিয়োটি এআই দিয়ে বানানো কি না সেটা আজকের দিনে প্রযুক্তির যুগে ফরেনসিক তদন্ত হলেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে । যদি ওই ভিডিয়ো মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে বিষয়টি থেকে তিনি(সৈকত চট্টোপাধ্যায়) মুক্ত হবেন । আর যদি ভিডিয়োটা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে জলপাইগুড়ির সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা চাইব এই রকম লোক যাতে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হন । সরকারি কর্তৃপক্ষ আছেন, যাঁরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, তাঁরা দয়া করে অভিযোগ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এইরকম একটি লোককে যেন এই ধরনের সরকারি পদে না বসান ।"
তাঁর কথায়, "যাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা সেই শিক্ষিকা তাঁর দফতরকে জানানোর পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই অভিযোগ কেবলমাত্র সরকারের শিক্ষা দফতরকে পাঠিয়েছিল । কিন্তু কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি । এটা একটা ফৌজদারি অভিযোগের সমতুল্য । যিনি কাজটি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল । কিন্তু বার বার শিক্ষা দফতরকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি । এদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি আগামিদিনে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান হতে চলেছেন ৷ রাজ্যের সবস্তরে অরাজকতা চলছে ।"
জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাবী চেয়ারম্যান হিসেবে নাম ঘোষণা হয়েছে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের । শপথ গ্রহণের আগেই শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিয়ো বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পড়েই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যদিও ঘটনাটি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় । তবে ভিডিয়ো সামনে আসার পরই নিন্দার ঝড় জলপাইগুড়িতে । আন্দোলনে নেমেছে বিভিন্ন সংগঠন । প্রতিবাদ বিক্ষোভ পথে নামল বিজেপি ।
প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায় । তিনি এদিন বলেন, "একজন প্রধান শিক্ষিকাকে কানধরে ওঠবস করানো অত্যন্ত লজ্জার । একজন শিক্ষিত মানুষ পেশায় আইনজীবী তিনি এই কাজটা করতে পারলেন কী করে । আমরা জীবনে যতটুকু শিখেছি, জেনেছি তার পুরোটাই শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্যই । কিন্তু পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এমন কাজটা কীভাবে করতে পারলেন ভাবতেই কেমন লাগছে । জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান একটা স্কুলের সভাপতি তিনি কীভাবে শিক্ষিকাকে অপমান করতে পারলেন । ক্ষমতার দম্ভ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে এরকম লোকেদেরই প্রাধান্য বেশি ৷ এই জন্য এরাই দাম বেশি পায় ৷ এরাই চেয়ারম্যান হয় ৷ বড় বড় পদে আসীন হয় ৷"