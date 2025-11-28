শুভেন্দুকে চ্যাংরাবান্ধায় সভা করার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

শুভেন্দুকে চ্যাংরাবান্ধায় সভা করার অনুমতি দিল হাইকোর্ট
সভা করার অনুমতি দেয়নি কোচবিহার পুলিশ ৷ তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি ৷ অনুমতি দিলেন বিচারপতি ৷
Published : November 28, 2025 at 3:46 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 নভেম্বর: সভা করার অনুমতি পেতে আবারও আদালতের দ্বারস্থ হতে হল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ৷ শুক্রবার তাঁর সভার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ ৷
বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় সভা করতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ এদিন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি শুভেন্দু অধিকারীকে সভার অনুমতি দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ ৷
আগামিকাল 29 নভেম্বর কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' রাজনৈতিক কর্মসূচির কথা ৷ এই সভা করার অনুমতি পেতে বঙ্গ বিজেপি কোচবিহার জেলা পুলিশের কাছে আবেদন করেছিল ৷ কিন্তু তারা অনুমতি দিচ্ছিল না বলে জানিয়েছেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ।
এরপর বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক দধীরাম রায় সভার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ৷ সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি কৌশিক চন্দ ওই সভা করার অনুমতি দিয়েছেন ৷
বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক দধীরাম রায়ের আইনজীবী জনার্ধন কেরিয়াল বলেন, "চ্যাংরাবান্ধাতে সভা করার অনুমতি দিচ্ছিল না কোচবিহার জেলা পুলিশ ৷ আমার মক্কেল বিজেপির জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদককে দুপুর 2টো থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত সভা করার অনুমতি দিয়েছে ৷"
জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপি সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, "আদালতের উপর আমাদের আস্থা আছে ৷ আদালত যেভাবে আমাদের সভা করতে বলবেন, আমরা সেই ভাবে সভা করব ৷ এই রাজ্যের সরকার নির্লজ্জ ৷ গালের আরও একটা থাপ্পড় পড়ল ৷ পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য, যেখানে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয় না ৷ তাই আমাদের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয় ৷ আমরা আগামিকাল হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই সভা করব ৷ বিরোধী দলনেতা আসবেন ৷"
এর আগে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বিজেপির সভা করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই সভার অনুমতি দেন ৷ এছাড়া চলতি মাসের প্রথম দিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জোড়া মিছিলে অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সেবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চেই মামলার শুনানি হয় এবং তিনি সোদপুর ও পূর্ব বর্ধমানে শর্ত সাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দেন ।