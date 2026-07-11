পা-বেঁধে, ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশন দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা ! হাতেনাতে ধরলেন বিজেপি কর্মীরা

পা-বেঁধে, ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশন দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা ! হাতেনাতে ধরলেন বিজেপি কর্মীরা
জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে পশুখাদ্যের আড়ালে গরু পাচারের চেষ্টার অভিযোগ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : July 11, 2026 at 2:25 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 জুলাই: গরুকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে পা-বেঁধে পাচারের ছক ! অভিযুক্তরা পশুখাদ্যের আড়ালে গরু পাচারের চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ ৷ তবে সেই ছক বানচাল করে দিলেন বিজেপি কর্মীরা । পাচারের আগেই 10টি গরু-সহ এক ব্যক্তিকে হাতানাতে ধরে ফেলেন তাঁরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির টিভি হাসপাতাল পাড়ায় । পিক আপ ভ্যান বোঝাই গরু উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা । এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে ৷
জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ময়নাগুড়ি টিভি হাসপাতাল এলাকা থেকে গরু পাচারের খবর পেয়ে সেখানে নজর রাখছিলেন বিজেপি কর্মীরা ৷ গতকাল রাতে একটি গাড়ি বোঝাই 10টি গরু ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে তাঁরা পুলিশের হাতে তুলে দেন । বিজেপি কর্মীদের কাছে অভিযোগ এসেছিল, দীর্ঘদিন থেকে অভিযুক্ত কান্দু মহম্মদ ওই এলাকায় গরু পাচার করছিল ।
গতকাল গভীর রাতে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে বিজেপি কর্মীরা রামশাই ময়নাগুড়ি রাজ সড়কের ধারে অপেক্ষা করছিলেন । গরু বোঝাই গাড়িটি আসতেই সেটিকে আটকে তল্লাশি চালানো হয় ৷ দেখা যায়, পিক-আপ ভ্যানের মধ্যে দুটো চেম্বার বানানো রয়েছে । পুলিশের চোখকে ধুলো দিতে উপরের চেম্বারে পশুখাদ্য রাখা ছিল ৷ নীচের চেম্বারে বস্তার আড়ালে পা বেঁধে একটির উপর আর একটি গরু রাখা । গরুগুলিকে বেঁধে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন পালিয়ে গেলেও আরেকজনকে আটক করা হয় । তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে ৷
বিজেপির ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি সঞ্জীব বর্ধনের অভিযোগ, "আমরা এর আগেও ময়নাগুড়ি থানার আইসিকে জানিয়েছিলাম গরু পাচারের বিষয়টি । আমরা তাই গোরক্ষার জন্য অনেক দিন থেকেই ওত পেতে ছিলাম । গতকাল রাতে টিভি হাসপাতাল পাড়া এলাকা থেকে একটি পিক-আপ ভ্যান যেতে দেখে আমাদের সন্দেহ হয় । আমরা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করি, সে জানায় পশুখাদ্য নিয়ে যাচ্ছে । গাড়িতে উঁকি দিতেই দেখি গাড়িতে পা বেঁধে গরু রাখা আছে । জানতে পারি, মহম্মদ কান্দু নামে ব্যক্তি এই পাচার করছিল । আমরা ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের হাতে গাড়ি-সহ গরু তুলে দিয়েছি । এই পাচারের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের আমরা শাস্তি চাই ।"
ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবলচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, "এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"