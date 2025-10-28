এনজেপি-কে রেলের নতুন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার করার দাবি বিজেপি সাংসদের

এনজেপি-কে রেলের নতুন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার করার দাবি বিজেপি সাংসদের
জলপাইগুড়ি থেকে হামসফর এক্সপ্রেস ও পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস চালুর দাবি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে করেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ৷
Published : October 28, 2025 at 3:29 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 অক্টোবর: নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি স্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠুক রেলের নতুন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার৷ এমনই দাবি তুলেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায়৷ এই দাবি তিনি জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে৷
জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেন, ‘‘এনজেপি-তে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার তথা রেলের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ওই স্টেশনকে নতুন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার করার দাবি জানিয়েছি। কারণ, নিউ জলপাইগুড়িকে কাটিহার থেকে কন্ট্রোল করা হতো। নিউ জলপাইগুড়ির যা ট্রাফিক, সেই কারণে প্রশাসনিক কাজের জন্য নতুন ডিভিশন গঠন করা হোক৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘উত্তর পূর্ব ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। এই স্টেশনের পাশেই নেপাল, বাংলাদেশ রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণেও গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশন৷ তাই ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার চাই।’’ সম্প্রতি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ৷ সেই সময়ই তিনি এই দাবি জানিয়েছেন৷
এছাড়া জলপাইগুড়ি সংসদীয় এলাকার রেলের যোগাযোগের উন্নতির জন্য বেশ কিছু দাবিদাওয়াও রেলমন্ত্রীর কাছে জানিয়েছেন তিনি৷ তার মধ্যে অন্যতম হল জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী হামসফর এক্সপ্রেস ও পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস চালু করার দাবি৷
বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ চালু হওয়ার পর কলকাতা থেকে বিচারপতি ও আইনজীবীরা আসেন। সেই দিক থেকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি সাপ্তাহিক একটি ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। তাই উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার রেল যোগাযোগ আরও ভালো করার জন্য দু’টি ট্রেনের দাবি করেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে 13116 জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদা হামসফর এক্সপ্রেস ও 15722 পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস চালুর দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি৷
এছাড়া জলপাইগুড়ি পুরসভার 10 ও 12 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে তিন নম্বর গুমটিতে রেলগেট থাকার কারণে বিপাকে পড়েন স্থানীয়রা। এই রেলগেটের ফলে দমকল থেকে শুরু করে রোগীরাও হাসপাতালে যেতে বিপাকে পড়েন। দীর্ঘদিন থেকেই জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের দাবি ছিল ব্যস্ততম তিন নম্বর গুমটিতে ফ্লাইওভারের। তাই জলপাইগুড়ি শহরের তিন নম্বর গুমটি ও বেলাকোবাতে ফ্লাইওভার করার দাবি জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ড. জয়ন্তকুমার রায়।