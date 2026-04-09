বিজেপি প্রার্থীকে নেশাগ্রস্ত-চরিত্রহীন কটাক্ষ ! অভিষেকের নামে থানায় অভিযোগ অনন্তদেবের

বিজেপি প্রার্থীকে নেশাগ্রস্ত-চরিত্রহীন কটাক্ষ ! অভিষেকের নামে থানায় অভিযোগ অনন্তদেবের
কোতওয়ালি থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করলেন জলপাইগুড়ি সদরের বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী ।
Published : April 9, 2026 at 12:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 এপ্রিল: জলপাইগুড়ি সদরের বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারীকে নেশাগ্রস্ত-চরিত্রহীন বলে কটাক্ষ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের ৷ খোদ কোতওয়ালি থানায় আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন অনন্তদেব অধিকারী ৷
বিজেপি প্রার্থীর দাবি, বিধানসভা ভোটের আবহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে । শুধু তাই নয়, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অনন্তদেব অধিকারী ।
মূলত ঘটনার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার ৷ 7 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি সদরের দলীয় প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে সভা করতে এসেছিলেন জেলায় । মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় তিনি অনন্তদেব অধিকারীকে নিশানা করে বলেন, "জলপাইগুড়ি সদরের বিজেপির প্রার্থী সারাদিন ঠিক অবস্থাতেই থাকে না । তিনি অর্ধেক সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন । মদ্যপানে আশক্ত । তাঁর চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা আছে । মহিলাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন ও অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেন ৷"
আর তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতেই জলপাইগুড়ি শহরে বিজেপির পক্ষ থেকে মিছিল বের করা হয় । এমনকি 24 ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ৷ তার মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমা না-চাইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজেপির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল । এরপরেই বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে থানায় একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ি সদর বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী বলেন, "আমি 2002 সালে জলপাইগুড়ি আইন কলেজ থেকে এলএলবি পাশ করি এবং 2003 সালে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করি । আমি রাজবংশী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে সুনামের সঙ্গে আইন পেশায় নিয়োজিত রয়েছি । বিজেপি দলে একাধিক পদে রয়েছি । তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেশুনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আমার জাতি, খ্যাতি এবং ব্যক্তিত্বকে আক্রমণ করেন । তিনি আমার চরিত্র নিয়েও কথা বলেন । ভোটারদের আমার পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, শত্রুতা ও ঘৃণার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন । যা আমার মানহানি করেছে । তাই আমি অভিযোগ দায়ের করলাম ।"
এদিন বিজেপির আইনজীবী সেলের সদস্য সৌজিৎ সিংহ বলেন, "আমাদের প্রার্থী একজন তফসিলি জাতির । তাঁর সম্মানহানি যেমন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, পাশাপাশি তাঁর চরিত্র নিয়েও কথা বলেছেন । তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হল । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙঘন করেছেন ৷ আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকেও জানাচ্ছি ।"