জয়কালী বড় চঞ্চলা ! বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মন্দিরে মায়ের পায়ে তাই লোহার বেড়ি

জয়কালী বড় চঞ্চলা ! বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মন্দিরে মায়ের পায়ে তাই লোহার বেড়ি
Jalpaiguri Baikunthapur Goddess Kali: জয়কালী নাকি অমাবস্যার রাতে পায়ে হেঁটে নদীর অপরপ্রান্তে থাকা দেবী চৌধুরানী মন্দিরে চলে যেতেন । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 6, 2026 at 8:01 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 নভেম্বর: রাজবাড়ির মন্দিরে আর মন বসে না মায়ের ৷ গভীর রাতে সকলের চোখ এড়িয়ে সুযোগ পেলেই মা তাই বেরিয়ে পড়েন ঘুরতে ৷ গভীর রাতে ঝুমঝুম নূপুরের আওয়াজও শোনা যায় ৷ জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির কালী মন্দিরের আশেপাশে রাতের বেলা যেতে আজও গা ছমছম করে সাধারণ মানুষের !
রাজার বাড়ির দেবী বলে কথা ৷ তাঁর কি দিনের পর দিন যখন তখন এমন রাজবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে চলে ? রাজপরিবারের মঙ্গল-অমঙ্গল বলে একটা ব্যাপার থাকে তো ৷ মাকে কোনওভাবেই রাজবাড়ির মন্দির ছেড়ে যেতে দেওয়া যায় না । 'চঞ্চলা মাকে' তাই আটকানোর জন্য রীতিমতো কড়া ব্যবস্থা হল রাজবাড়ির তরফে ৷ মায়ের মূর্তির পায়ে পরিয়ে দেওয়া হল লোহার বেড়ি !
এখানে মা জয়কালী নামে পরিচিত । কিন্তু নিশুত রাতে কোথায় যেতেন জয়কালী ? শোনা যায়, গভীর রাতে নিজের মন্দির ছেড়ে মা চলে যেতেন গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানী মন্দিরে ৷ কিন্তু জয়কালী তাঁদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে রাজার সাম্রাজ্যের কী হবে ! চিন্তায় ছিল রাজপরিবার ৷
কয়েকশো বছর আগের কথা । রাজপরিবারের এই কালী মন্দিরে অমাবস্যার দিন পুজো দিতে আসতেন দেবী চৌধুরানীর ছায়াসঙ্গী ভবানী পাঠক । কথিত আছে, জয়কালী নাকি করলা নদীর ধারে অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে অমাবস্যার রাতে করলা নদীর ধার দিয়ে ঝুমঝুম নূপুরের শব্দে পায়ে হেঁটে নদীর অপরপ্রান্তে থাকা দেবী চৌধুরানী মন্দিরে চলে যেতেন । সেখান থেকে ফের রাজবাড়ির মন্দিরে ফিরেও আসতেন ৷
মায়ের এই চঞ্চলাভাব আটকাতেই আরাধ্যাদেবী জয়কালীর পায়ে শিকল পরিয়ে দেয় রাজপরিবার । প্রথমে শিকল থাকলেও বর্তমানে লোহার বেড়ি রয়েছে মা ও তাঁর চারপাশে থাকা সকল মূর্তির পায়ে । এমন দৃশ্য আজও দেখা যায় জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির কালীমন্দিরে ।
জয়কালী নিত্যপূজিতা ৷ কিন্তু বছরের চারটি অমাবস্যায় বড় ভাবে পুজো হয় ৷ এই অষ্টধাতুর জয়কালীর মূর্তিকে দেওয়া হয় আমিষ ভোগ ৷ আর দীপাণ্বিতা কালীপুজোয় পাঁঠাবলি, আমিষভোগ সবই হয় ৷
জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "এই রাজপরিবারের এই পুজো বহু প্রাচীন ৷ এই মূর্তি আগে রাজবাড়ির বড় পুকুরে, দিঘির পাড়ে ছিল ৷ আজ থেকে প্রায় 50 বছর আগে রাজকুমারী প্রতিভা দেবী ওখানে মনসা দেবীকে স্থাপন করেন এবং এখানে বৈকুণ্ঠপুরে জয়কালী মাকে প্রতিষ্ঠা করেন ৷ চারটি অমাবস্যায় এখানে পুজো হয় ৷ যেমন পয়লা বৈশাখ, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময়, মহালয়ার রাতে এবং দীপাণ্বিতা কালীপুজোর সময় মায়ের পুজো হয় ৷ এখানে মা চঞ্চলা । অতীতে এখানে জনবসতি যথেষ্ট কম ছিল ৷ জঙ্গলে ঘেরা এলাকা ৷ যারা এখানে কাজ করতে আসত, তারাই মাকে পাহারা দিত ৷ কাজের পর মন্দিরের সামনে শুয়ে-বসেই তারা বিশ্রাম নিত ৷"
শিবু আরও বলেন, "শোনা যায়, মা নাকি তাদের সরিয়ে দিয়ে চলে যেতেন ৷ কেউ না সরলে, তাকে চড়ও মারতেন এমন গল্প শুনেছি কারও কারও মুখে ! মা এখান থেকে গঙ্গার পাড় দিয়ে নানা জায়গা ঘুরে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতেন ৷ তাই মায়ের পায়ে লোহার বেড়ি বা শিকল পরিয়ে রেখেছিলেন রাজপরিবারের সদস্যরা ৷ এখানে মা খুবই জাগ্রত । এই যুগে মা অন্যত্র চলে না গেলেও অমাবস্যার রাতে এখনও মন্দির চত্বরে মায়ের পায়ের নূপুরের আওয়াজ পাওয়া যায় ৷ প্রতিবারের মতো এবারেও অমাবস্যায় আমিষ ভোগ ও বলি দিয়ে মায়ের আরাধনা করা হবে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা রতন রায় বলেন, "বাবা-ঠাকুরদার কাছ থেকে শুনেছি মা এই মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে যেত তাই মায়ের পায়ে লোহার বেড়ি পরানো রয়েছে ৷ মা জয়কালী এখানে জাগ্রত । সন্ধ্যার পর এই মন্দির এলাকায় আসতে ভয় লাগে । রাতের দিকে রাজবাড়ির মন্দির এলাকায় এখন আর কেউ আসে না ।"
চঞ্চলমতি মাকে এই যুগেও ভক্তি ও ভালোবাসার বেড়ি পরিয়ে এভাবেই আরাধনা করে আসছে রাজকুল এবং অগণিত সাধারণ ভক্ত ৷