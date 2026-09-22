বাড়ি ফিরেও তিন মাসের দুঃস্বপ্ন ভুলতে পারছেন না 'বাংলাদেশি' জলিল

বাড়ি ফিরেও তিন মাসের দুঃস্বপ্ন ভুলতে পারছেন না 'বাংলাদেশি' জলিল
Bangladeshi Suspect Indian Citizen: রাতের অন্ধকারে অপহৃত হওয়ার তিন মাসের মাথায় বৃদ্ধ জলিল আখতার জামিনে মুক্তি পান। বিশেষ প্রতিবেদন প্রসূন মৈত্রের ৷
Published : September 22, 2026 at 7:57 PM IST
রায়গঞ্জ, 22 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ তিনটি মাস ৷ সময় যেন কাটতেই চাইছিল না 66 বছর বয়সি বৃদ্ধ জলিল আখতারের ৷ হঠাৎ একদিন 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে তাকে আটক করে পুলিশ ৷ থাকতে হয়েছিল হোল্ডিং সেন্টারে । অবশেষে ক'দিন আগে ইসলামপুর মহকুমা আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষ জামিন পেয়ে এখন অনেকটাই স্বস্তিতে তিনি ৷ আদালত তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে, এই মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত তিনি এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না ৷ জলিল জানাচ্ছেন, তিনি আদালতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন ৷ পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবেন ৷ সেটাই অনেক ৷
জলিল আখতারের বাড়ি চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের করণদিঘি ব্লকের বাজারগাঁও 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘরই গ্রামে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, গত 19 জুন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে এই বৃদ্ধকে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে ডালখোলা থানার পুলিশ ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়, দু'জন আত্মীয় এবং প্রয়োজনীয় বৈধ নথি নিয়ে এলে জলিলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। খবর পেয়েই পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা সমস্ত নথিপত্র নিয়ে থানায় উপস্থিত হন।
কিন্তু অভিযোগ, পুলিশের কোনও আধিকারিক তাঁদের সঙ্গে দেখাই করেননি। উল্টে জানিয়ে দেওয়া হয়, এই বিষয় নিয়ে তাঁদের আর কিছু বলার নেই ৷ যা দেখার প্রশাসন দেখবে। এরপর বৃদ্ধ জলিল আখতারকে চাকুলিয়ার নিজামপুর হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়। কিছুদিন পর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, পুলিশের তরফে বৃদ্ধকে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ৷ তার জন্য শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি ক্যাম্পে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সেখান থেকেই তাঁকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার পরিকল্পনা চলছে।
পরিবারের দাবি, জলিল আখতারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই দেশেই। 1967 সালে জলিল আখতারের বাবার নামে কেনা জমির দলিল রয়েছে। 2002 সাল, এমনকী 2026 সালেও তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। জলিল ভারতের বৈধ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জোর করে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে প্রতিবেশী দেশে ঠেলে দেওয়ার (পুশব্যাক) তোড়জোর চলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরাও। তাঁদের প্রতিবাদের পর প্রশাসন জলিলকে ফের নিজামপুর হোল্ডিং সেন্টারে ফিরিয়ে আনে। আদালতে তাঁর ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ও রেশন কার্ড জমা দেওয়ার পর তদন্তকারী আধিকারিকও সেই নথিগুলির সত্যতা স্বীকার করেন।
তবু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নথিপত্র চেয়ে পাঠানোয় এতদিন তাঁর মুক্তি ঝুলে ছিল। গত 22 জুলাই জলিলকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ ৷ মামলার শুনানিতে জলিল আখতারকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন বিচারক। তাঁর জন্মস্থান, পরিবারের সদস্যদের নাম-পরিচয়, তাঁদের পেশা এবং প্রতিবেশীদের পরিচয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চাওয়া হয়। এমনকী এজলাসে উপস্থিত তাঁর স্ত্রী তওফা বিবি ও কন্যা কুলসুম বেগমের পরিচয়ও যাচাই করা হয়। জলিল আখতার বিচারকের সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেন ৷ পরিবারের সদস্যদের যাবতীয় নথি পেশ করার পর বিচারক গত 15 সেপ্টেম্বর তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। বৃদ্ধের মুক্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরেছে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।
মধ্যরাতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ
জলিল আখতার বলেন, "সেদিন রাতে আমি বাড়ির বাইরে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ পুলিশ এসে আমাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়। ডালখোলা থানায় এনে আমাকে তারা চাপ দিতে থাকে, আমি যাতে নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে পরিচয় দিই। আমি পুলিশের চাপে মাথা নোয়াইনি ৷ এরপর আমাকে ফুলবাড়ি সীমান্তে পাঠানো হয়। সেখানে অন্যান্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে রাখা হয়। কিন্তু বিএসএফ আমাকে পুশব্যাক না করে আমাকে আবার চাকুলিয়া হোল্ডিং সেন্টারে ফেরত পাইয়ে দেয়।"
তিনি আরও বলেন, "এরপর পুলিশের তরফে আবার আমাকে কাদেরগঞ্জ সীমান্তে পাঠানো হয় পুশব্যাকের জন্য। কিন্তু বিএসএফ তাতে রাজি হয়নি। এরপর আমাকে আবার চাকুলিয়া এনে কয়েকদিন পর ইসলামপুর আদালতে পেশ করা হয়। আমি সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে পুলিশকে বলেছিলাম, আমি এই দেশের নাগরিক। কিন্তু আমার কথায় তারা কান দেয়নি। পরে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে আমার জামিন মঞ্জুর হয়। বিনা কারণে আমাকে এভাবে আটকে রাখা হয়েছিল ৷ আমি এর বিচার চাই। পরিবারের লোকদের সঙ্গও পুলিশ আমাকে দেখা করতে দেয়নি। দূর থেকে তাদের দেখতাম। আমি সবকিছুর বিচার চাই ৷"
জলিল আখতারের ভাই মতিউর রহমান বলেন, "সমস্ত কাজকর্ম ফেলে তিন মাস ধরে একের পর এক প্রশাসনিক দফতর ও আদালতে ছোটাছুটি করতে গিয়ে আমরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সব কাগজপত্র থাকার পরও অকারণে একটি পরিবারকে চরম বিপদে ফেলা হল। একজন গরীব বৃদ্ধ লোককে হেনস্থা করা হল। আমরা বিচার চাই ৷"
জলিলের পুত্রবধূ পারমিলা খাতুন বলেন, "ওই সময় আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার শ্বশুরকে অকারণে তুলে নিয়ে হেনস্থা করেছে পুলিশ ৷ আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই তিন মাস আমাদের নাওয়া-খাওয়া শিকেয় উঠেছিল ৷ আমার শ্বশুর আদ্যোপান্ত ভারতীয় ৷ তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের কোনও সম্পর্কও নেই ৷ তবু পুলিশ কেন তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল ? আমাদের সঙ্গে পুলিশ কেন দেখা করল না ? কেন শ্বশুরের সমস্ত ভারতীয় নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এতদিন আটক করে রাখা হল ? আমরা এসবের বিচার চাই ৷"