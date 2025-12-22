রাজধানী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা, হাতি-ট্রেন সংঘর্ষ রুখতে জোরদার নিরাপত্তা
অসমে রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় 8টি হাতির প্রাণ গিয়েছে ৷ হাতি-ট্রেন সংঘর্ষ রুখতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের ৷
Published : December 22, 2025 at 5:34 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 22 ডিসেম্বর: রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় অসমে 8টি হাতির মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিয়ে নড়চড়ে বসল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ ৷ কুয়াশার সময় রেললাইনে হাতির সুরক্ষা জোরদারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল ৷ কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জলদাপাড়া ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের মাদারিহাট রেঞ্জ ও নীলপাড়া রেঞ্জের পক্ষ থেকে বিশেষ টহল চালানো হয় ৷
দু'দিন আগেই সাইরাং-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল 7টি হাতির ৷ রবিবার আহত এক হস্তিশাবকেরও মৃত্যু হয় ৷ ঘটনার কারণ হিসেবে রেল ও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, ঘন কুয়াশার কারণে হাতির পালকে দেখতে পাননি ট্রেন চালক ৷ এই ঘটনায় রাজধানীর এক্সপ্রেসের 5টি কোচও লাইনচ্যুত হয় ৷ যদিও ট্রেনের যাত্রীদের কোনও ক্ষতি হয়নি ৷
এবার কুয়াশার মরশুমে হাতির সুরক্ষা আরও জোরদার করতে পদক্ষেপ করল বন্যপ্রাণী বিভাগ। ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের কর্মীরা বিশেষ টহল দেবে ৷ শীতের মরশুমে কুয়াশাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ ৷ যার জেরে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জলদাপাড়া ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের মাদারিহাট রেঞ্জ ও নীলপাড়া রেঞ্জের পক্ষ থেকে সোমবার থেকে বিশেষ টহলের ব্যবস্থা করা হয়। বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়া রেললাইন বরাবর এই টহল দেওয়া হয় ৷ মূল উদ্দেশ্য, কুয়াশায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো ও বিশেষ করে হাতিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এদিন টহলদারি বনকর্মীরা রেললাইনের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতি চলাচলের করিডরগুলি পরিদর্শন করে ৷
কোথায় দৃশ্যমানতা কমছে, কোন কোন অংশ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তাও খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিও চিহ্নিত করেন বনকর্মীরা। জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান বলেন, "হাতিদের গতিবিধি আগেভাগে জানতে রেললাইনের ধারে বিভিন্ন করিডরে ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ট্রেন চলাচলের সময় সতর্কতা জারি করা সম্ভব হবে। যার জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে ।"
রেললাইনে বন্যপ্রাণীর, বিশেষত হাতির দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি রোধে এই ধরনের টহল নিয়মিতভাবেই চালানো হয়। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল ও সন্ধ্যায় এই উদ্যোগ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। অসমে রেললাইনে হাতির মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল রিপোর্ট চেয়েছে কেন্দ্র ৷ অসমের নগাঁও ডিভিশনের ফরেস্ট রেঞ্জার শামীম আখতার জানান, ঘটনাস্থলে মৃত 7টি হাতিকে দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই সমাধিস্থ করা হয়েছে ও বাচ্চা হাতিটির দু'দিন ধরে চিকিৎসা চলছিল কিন্তু শেষমেশ শাবকটির মৃত্যু হয় ৷
রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, "শুক্রবার রাতে অসমের হোজাই জেলায় এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে একদল হাতির সংঘর্ষে দাঁতালদের মৃত্যুর বিষয়ে কেন্দ্র একটি প্রতিবেদন চেয়েছে।" পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানান, যে সমস্ত রাজ্যে রেলপথ ধরে হাতি চলাচল করে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে ৷
তিনি আরও বলেন, "দেশে 1 হাজার 100টি হাতি দুর্ঘটনা অঞ্চল বা হটস্পট রয়েছে ৷ যেখানে এই ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সুন্দরবনের জন্য 112 কোটি টাকা এবং হাতির জন্য 344 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ।" কিন্তু এই তহবিলের বেশিরভাগই অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।