বিশাখাপত্তনমে 'গজ গৌরব' সম্মানে ভূষিত জলদাপাড়ার 7 মাহুত ! গর্বিত বনমহল
বন্যার জলে জীবন বাজি রেখে 13 গণ্ডার উদ্ধার করায় এই পুরস্কার পেলেন জলদাপাড়ার সাত মাহুত ৷
Published : August 13, 2026 at 4:43 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 13 অগস্ট: রাষ্ট্রীয় 'গজ গৌরব' পুরস্কার হাতে পেলেন জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের সাত মাহুত । বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত হয় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ সেখানে মাহুতদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের 'গজ গৌরব' পুরস্কার ।
সম্মানপ্রাপ্ত সাত মাহুত হলেন-বিকাশ খাড়িয়া, রাজীব ওঁরাও, আজিবুল হক, অজিত গাবুর, মমতাজ আলম, আমাশু খারিয়া এবং দিলীপ মুণ্ডা । কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন আজাদ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ তাঁদের সম্মানিত করেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ফরেস্টস-সহ বিশিষ্ট আধিকারিকরা ।
বন্যার স্রোত, চারদিকে জল আর সামনে প্রাণের ঝুঁকি । তবু থামেনি উদ্ধার অভিযান । কখনও কোমর সমান জলে, কখনও উত্তাল স্রোতের মাঝে হাতিদের নিয়ে ছুটেছেন তাঁরা । লক্ষ্য একটাই, বিপদে পড়া গণ্ডারগুলির প্রাণ বাঁচানো । এবার জাতীয় মঞ্চে সেই সাহসী লড়াইয়ের স্বীকৃতি পেলেন মাহুতরা । তাঁদের এই সম্মানে উচ্ছ্বসিত জলদাপাড়ার অন্যান্য মাহুত ও বনকর্মীরাও ।
ঘটনার সূত্রপাত গত বছর বর্ষায় । প্রবল বন্যায় আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকায় আটকে পড়ে একাধিক একশৃঙ্গ গণ্ডার । বন্যার জল বাড়তে থাকায় তাদের জীবন নিয়ে তৈরি হয় আশঙ্কা । শুরু হয় দীর্ঘ 52 দিনের নজিরবিহীন গণ্ডার উদ্ধার অভিযান । অভিযানে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের 19টি হাতি নামানো হয় । মাহুতদের দক্ষ পরিচালনায় একের পর এক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে উদ্ধার করা হয় 13টি একশৃঙ্গ গণ্ডার ।
দীর্ঘ 52 দিনের এই অভিযান শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দেশের বন্যপ্রাণী উদ্ধার অভিযানের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজির তৈরি করে । এই অভিযানে হাতিদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গণ্ডার উদ্ধারে মাহুতদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁদের সাহস, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবেই এবার এল দেশের অন্যতম বড় সম্মান-'গজ গৌরব' ।
জলদাপাড়ার সাত মাহুতের এই সাফল্যে খুশি বন দফতর । সহকর্মীদের সম্মানে গর্বিত অন্যান্য মাহুতরাও । তাঁদের মতে, এই পুরস্কার শুধু সাতজনের নয়, জলদাপাড়ার প্রতিটি মাহুত, বনকর্মী এবং বন্যপ্রাণী রক্ষায় তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের সম্মান । বন্যার জলে প্রাণ বাঁচানোর সেই লড়াই এবার এনে দিল জাতীয় স্বীকৃতি । আর সেই সম্মানে আরও একবার দেশের বন্যপ্রাণী মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জলদাপাড়া ।