স্বাভাবিক হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, সব গেট দিয়ে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি

স্বাভাবিক হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, সব গেট দিয়ে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি
গত 5 অক্টোবরের বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে যায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান৷ 15 দিন পর সেখানে স্বাভাবিক হল পরিস্থিতি৷
Published : October 21, 2025 at 2:41 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 অক্টোবর: বন্যার 15 দিন পর স্বাভাবিক হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া হলং সেতু বানিয়ে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মূল গেট। ফলে এই জাতীয় উদ্যানের সব ক’টি গেট দিয়ে পর্যটকদের প্রবেশ শুরু হল৷
গত 5 অক্টোবর ডুয়ার্সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল৷ বিধ্বংসী বন্যার ফলে বিরাট ক্ষতি হয় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলায়। তোর্সা নদীর জলের তোড়ে ক্ষতি হয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের। একাধিক সেতু বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যায়। নদীর জল উপচে ঢুকে পড়ে জঙ্গলে৷ সেখান থেকে বাইরে চলে আসে বন্যপ্রাণীরা৷ 13 দিনের প্রচেষ্টায় 10টি গণ্ডারকে জঙ্গলে ফেরানো হয়। অনেক পর্যটকরাও আটকে পড়েন৷ কুনকি হাতি দিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়৷
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করে বন দফতর৷ সেই কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয় জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। তার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর গত 11 অক্টোবর জলদাপাড়ায় পর্যটক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়৷ ধীরে ধীরে বিভিন্ন গেট খুলে দেওয়া হয়৷ ফলে সংখ্যায় কম হলেও পর্যটকরা আসতে শুরু করেন৷
এই সময়ের মধ্যেই চলছিল হলং সেতু নির্মাণের কাজ৷ তা সম্পূর্ণ হতেই সোমবার বিকেলে জাতীয় উদ্যানের মূল গেট পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়৷ ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকেই পর্যটকদের ঢল নামে জলদাপাড়ায়৷ এই সময়টা পর্যটনের ভরা মরশুম ডুয়ার্সে৷ তাই জলদাপাড়া বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনে অনেক পর্যটককে আক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছিল৷ তবে এদিন খুশি পর্যটকরা৷
মাদারিহাটের পর্যটন শিল্পের ওপর অনেক মানুষ নির্ভর করে থাকেন। তাই ভরা পর্যটন মরশুমে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান স্বাভাবিক হওয়ায় খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে জলদাপাড়ায় প্রচুর পর্যটকদের ভিড়। আমরা পর্যটকদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত আছি। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান আমাদের উত্তরবঙ্গের গর্বের পর্যটনস্থল।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখানে প্রতিবছরই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা এসে থাকেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানকে ছন্দে ফিরতে কিছুদিন সময় লাগল মাত্র। আমরা পর্যটকদের বলব জলদাপাড়ায় আসুন। এখানকার বন্যপ্রাণী ও বনকে চাক্ষুষ করুন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে সব ক’টি গেট দিয়ে চারটে শিফটে মোট 990 জন পর্যটক জিপসি সাফারি করতে পারেন।’’
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাসোয়ান বলেন, ‘‘আমরা ধীরে ধীরে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পর্যটকদের প্রবেশ স্বাভাবিক করেছি। প্রথমে আমরা খতিয়ে দেখেছি কোন কোন রাস্তা ও সেতুগুলো আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আমাদের কর্মীরা আগে রাস্তাঘাট ঠিক করেছেন। কারণ, পর্যটকদের ও কর্মীদের নিরাপত্তা আমাদের সবার আগে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা প্রথমে কোদালবস্তি রেঞ্জ, চিলাপাতা রেঞ্জ এবং পূর্ব রেঞ্জের শালকুমার গেট - এই তিনটি গেট দিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পর্যটকদের জন্য জিপসি সাফারি চালু করি। কিন্তু জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মেইন গেট দিয়ে হলং সেতু হয়ে জাতীয় উদ্যানের ঢোকার সেতু ভেসে যাওয়ায় আমরা সেতুটি ঠিক করেছি।’’
প্রবীণ কাসোয়ান আরও বলেন, ‘‘এরপর আমরা হলং সেতু দিয়েই পর্যটকদের প্রবেশে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়েছে জলদাপাড়া। এখন থেকে জলদাপাড়ার সবক’টি গেট দিয়েই পর্যটকরা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করতে পারবেন।’’