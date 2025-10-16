বন্যা বিপর্যস্ত ডুয়ার্সে উদ্ধার কাজে অবদান রাখায় পুরস্কার পাবে শম্ভু-বলরাম-মীনাক্ষীরা

বন্যা বিপর্যস্ত ডুয়ার্সে উদ্ধার কাজে অবদান রাখায় পুরস্কার পাবে শম্ভু-বলরাম-মীনাক্ষীরা
পর্যটকদের উদ্ধার থেকে বন্যাপ্রাণীদের জঙ্গলে ফেরানোর কাজও করেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতির দল৷
October 16, 2025
জলপাইগুড়ি, 16 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ডুয়ার্সে৷ বন্যার জল ঢুকে পড়েছিল সরকারি রিসর্টে৷ ভেঙে গিয়েছিল যাতায়াতের একমাত্র কাঠের সেতু৷ আটকে পড়েছিলেন বহু পর্যটক৷ সেই অবস্থায় নদী পেরিয়ে পর্যটকদের উদ্ধার করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছিল৷ চিন্তায় পড়েছিলেন বনকর্মীরা৷
ঠিক সেই সময় ত্রাতা হয়ে নেমে পড়েছিল শম্ভু-বলরাম-মীনাক্ষীরা৷ গত 5 অক্টোবর বন্যার জেরে সরকারি রিসর্টে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করেছিল তারাই৷ তারা অবশ্য মানুষ নয়, বন্যপ্রাণী৷ প্রশিক্ষিত এই হাতিদের বলা হয় কুনকি৷ সেদিনের সেই দুঃসাহসিক উদ্ধার কাজের জন্য এবার পুরস্কার পেতে চলেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের এই কুনকি হাতিরা৷
তবে শুধু পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য নয়, তারা পুরস্কার পাবে বন্যপ্রাণীদের উদ্ধার করার জন্যও৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে তোর্সা নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ এলাকা৷ সেই কারণে ভেসে যায় বেশ কয়েকটি গণ্ডার৷ সেই গণ্ডারগুলিকে উদ্ধার করতে বনকর্মীদের সাহায্য করেছিল এই কুনকি হাতিরা৷
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান বলেন, ‘‘আমাদের বনকর্মীরা ও কুনকি হাতিরা যেভাবে বন্যা মোকাবিলায় কাজ করেছে, তাতে আমরা গর্বিত। আমরা ন’টি গন্ডারকে জঙ্গলে ফেরাতে পেরেছি তাদের জন্য। এখনও আমাদের সার্চিং চলছে। কুনকি হাতিরা একদিকে যেমন পর্যটকদের উদ্ধার করেছে, তেমনই বন্যাপ্রাণীদের জঙ্গলে ফেরাতেও সহযোগিতা করেছে।’’
প্রাক্তন বনাধিকারিক বিমল দেবনাথ সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘এই বন্যায় হাতি যেভাবে কাজ করেছে। তাতে কুনকি হাতিদের পুরস্কার দেওয়া ভালো উদ্যোগ। হাতির সঙ্গে সঙ্গে হাতির মাহুতকেও পুরস্কৃত করা হোক। কারণ, ভালো কুনকি হাতি মানেই ভালো মাহুত। কারণ, কুনকি হাতিদের মাহুতই পরিচালনা করেন। ফলে কোনও কুনকি হাতি যদি ভালো কাজ করে থাকে, সেই কাজটা পরিচালনা করেন মাহুত। ফলে হাতির সঙ্গে সঙ্গে মাহুতকেও পুরস্কৃত করা উচিত।’’
রাজ্যের বনমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বীরবাহা হাঁসদা বলেন, ‘‘গত 5 অক্টোবর ভয়াবহ বন্যার আমাদের বনকর্মীরা যেভাবে কাজ করলেন, তাতে আমরা গর্বিত। আমাদের বন দফতরের কর্মী, কুনকি হাতিরাও আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছে, সেটাও প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা দেখেছি বন্যায় আটকে পড়া 28 জন পর্যটককে কুনকি হাতির সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছিল।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পাশাপাশি তোর্সা নদীর জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া বন্যাপ্রাণীরা লোকালয়ে বেরিয়ে আসে। সেই সকল বন্যপ্রাণীদের জঙ্গলে ফেরাতে কুনকি হাতিদের ভূমিকা অনেক। জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ি ও মাথাভাঙা থেকে কুনকি হাতির সাহায্য গণ্ডার দু’টোকে জঙ্গলে ফেরাতে কুনকি হাতিদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমরা বনকর্মীদের পুরস্কৃত করব। কুনকি হাতিরাও আমাদের বনকর্মী৷ তাদেরকেও আমরা যথাসময়ে পুরস্কৃত করব।’’
বনমন্ত্রীর কথায়, ‘‘যেভাবে আমাদের বন্যকর্মীরা ও কুনকি হাতি সারা বছর কাজ করে সেটা প্রশংসার যোগ্য। আমরা ইতিমধ্যেই বনকর্মীদের সম্মান জানানোর জন্য বন মহোৎসবের দিন তাদের সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করেছি।’’
পুরস্কার হিসেবে কী পাবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতি ডায়না সুন্দরমনি, জয়, শম্ভু, লক্ষ্মণ, বলরাম, মীনাক্ষী, দেবাঙ্গী, মেনকারা? প্রাক্তন বনাধিকারিক বিমল দেবনাথ বলেন, ‘‘সাধারণত কোনও হাতিকে পুরস্কৃত করা হলে সেই হাতিকে ভালো খাবার দেওয়া হয়। যেমন আখ খাওয়ানো হয়। হাতিদের প্রতিদিনের একটা রুটিন খাবার দেওয়া হয়৷ তার সঙ্গে তাদের পছন্দ সই খাবার যুক্ত হয়। আবার পুরস্কার পেলে অনেক সময় আমরা একদিনের জন্য হাতিকে কাজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়৷ সেই ক্ষেত্রে হাতির মাহুতও একদিন ছুটি কাটায়। আবার মাহুতকেও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। তারও ইনক্রিমেন্ট হতে পারে। তবে বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ক্ষেত্রে কুনকি হাতির গুরুত্ব অপরিসীম।’’