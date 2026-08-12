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হাতি দিবসে ওরাই সেলিব্রিটি ! স্নান করিয়ে পুজো দিলেন বনমন্ত্রী, এলাহি ভোজ কুনকিদের

বিশ্ব হাতি দিবসে কুনকিদের জন্য রাজকীয় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল বনবিভাগ ৷ নিজের হাতে হাতিদের স্নান করিয়ে পুজো দিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী ৷

world elephant day
হাতিদের স্নান করিয়ে দিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 7:33 PM IST

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আলিপুরদুয়ার/জলপাইগুড়ি, 12 অগস্ট: সারা বছর মানুষের সেবায় ব্যস্ত থাকে তারা । কখনও জঙ্গলে টহল, কখনও পর্যটকদের নিয়ে বনভ্রমণ - দায়িত্বের ফাঁকে ছুটির সুযোগ খুবই কম । সেই পরিশ্রমী কুনকিদের জন্য বিশ্ব হাতি দিবসে একেবারে অন্যরকম দিন কাটল আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে । জলদাপাড়ায় হলং নদীর জলে হাজিদের স্নান করিয়ে গণেশ পুজো দিলেন স্বয়ং বনমন্ত্রী ৷ ছিল পেটপুরে খাওয়ার আয়োজন ৷ একই ছবি দেখা গিয়েছে জলপাইগুড়ির গাছবাড়ি এলাকাতেও ৷ সব মিলিয়ে কুনকি হাতিদের নিয়ে যেন তৈরি হল উৎসবের আবহ ।

বুধবার বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে জলদাপাড়া বনবিভাগের পিলখানায় আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের । সেখানে উপস্থিত হন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও ৷ তিনি নিজের হাতে কুনকি হাতি ডাইনা, প্রিয়দর্শিনী, গজরাজ ও তিস্তাকে হলং নদীতে স্নান করিয়ে দেন । ডাইনা ও প্রিয়দর্শিনী প্রাপ্তবয়স্ক হাতি, আর গজরাজ ও তিস্তা এখনও শাবক ।

world elephant day
বিশ্ব হাতি দিবসে জলকেলি কুনকি হাতিদের (নিজস্ব ছবি)

শুধু স্নান করানোই নয়, এদিন কুনকি হাতিদের জন্য ছিল পুজো ও এলাহি ভোজের আয়োজনও । পুরোহিতের মাধ্যমে প্রথমে গণেশ পুজো করা হয় । বনমন্ত্রী নিজেও পুজোয় অংশ নিয়ে অঞ্জলি দেন । এরপর হাতিদের পুজো করে তাদের নিজের হাতে খাবার খাওয়ান তিনি । বিশেষ দিনের মেনুতে ছিল ধান, মিষ্টি কুমড়ো, কলা ও আখ ।

world elephant day
বিশ্ব হাতি দিবস পালন জলদাপাড়ায় (নিজস্ব ছবি)

এদিনের অনুষ্ঠানে শম্ভু, চৌতি, ডাইনা, প্রিয়দর্শিনী, গজরাজ, তিস্তা-সহ মোট 11টি কুনকি হাতি ছিল । বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে তাদের কর্মবিরতিও দেওয়া হয় । অর্থাৎ এদিন কোনও কাজ নয়, শুধুই ছুটি ৷ স্নান আর মনের আনন্দে খাওয়া । বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে জলদাপাড়ায় মোট 85টি কুনকি হাতি রয়েছে । গোটা রাজ্যে এই সংখ্যা প্রায় 118 থেকে 119টি ।

world elephant day
রাজ্যের বনমন্ত্রী জলদাপাড়া বনবিভাগে (নিজস্ব ছবি)

বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "আজ বিশ্ব হাতি দিবস ৷ আজকের বিশেষ দিনে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে । পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 148টা মতো হাতি রয়েছে ৷ আমরা সকলে নিজেদের জন্মদিন পালন করি ৷ কিন্তু বন্যপ্রাণীদের প্রতি আমাদের সেরকম নজর থাকে না ৷ তাই বন দফতরের তরফে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের দিন পালন করা হয় ৷ আজকে একটা দিন হাতিদের সঙ্গে কাটালাম ৷ নিজের হাতে হাতিদের স্নান করালাম, পুজো দিলাম এবং খাওয়ালাম । ওরা সারা বছর কাজ করে, তাই আজকের দিনটি ওদের জন্য ছুটির দিন । আজ ওদের মস্তি করার দিন । সবাইকে বলব বন্যপ্রাণীকে ভালোবাসুন ও ওদের পাশে থাকুন ৷ তাদের রক্ষা করুন ৷ বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে চলে এলে তাদের ক্ষতি না করে ক্ষমা করে দিন ৷"

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি'র কথায়, "বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে কুনকি হাতিদের স্নান করিয়ে পুজো ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আজকে । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী-সহ বন দফতরের আধিকারিক ও মাহুতরা ।"

এদিকে, জলপাইগুড়িতেও দেখা গিয়েছে একই ছবি ৷ নদীর বুকে হাজিরা যখন শুয়ে জলকেলিতে মত্ত, তখন ওদের পরিচর্যা করছেন মনোজ কুমার ওঁরাও । সঙ্গে খোঁজ নিচ্ছেন ওঁরা কখন খায়, কী খায়, কখন জঙ্গলে যায় ! এদিন মন্ত্রীর হাত দিয়ে পুজোও পেল ওরা । আর তারপর কাটা হল ওদের জন্য তৈরি বিশেষ ফ্রুট কেক । গাছ বাড়ির কুনকি হাতিরাও বিশ্ব হাতি দিবসে আজ সেলিব্রিটি ! সমস্ত হাতিকে একসঙ্গে নিয়ে তাদের সাজিয়ে তোলা হয়েছিল গণেশের মতো ।

world elephant day
স্নান করিয়ে পুজো দিলেন বনমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

বনমন্ত্রী বলেন, "ক্রমশ জঙ্গল ছোট হচ্ছে, আর হাতির সংখ্যা বাড়ছে । ওরা আমাদের জায়গায় নয়, আমরা ওদের জায়গায় ঢুকে বসে আছি । আমরা ভাবছি, হাতি আমাদের জায়গায় কেন আসছে ? হাতি কেন রাস্তায় আসে ? হাতি কেন আমার ফসল খাচ্ছে ? কিন্তু এমনও তো হতে পারে ওরা ভাবছে ওরা কেন আমাদের জায়গায় আসছে ? ওরা কেন আমাদের খেতে দিচ্ছে না ? মানুষ এবং বন্যপ্রাণের সহাবস্থান অতীত থেকেই ছিল । আমাদের সেটাকেই বজায় রাখতে হবে ।"

world elephant day
এলাহি ভোজ কুনকিদের (নিজস্ব ছবি)

সেই সঙ্গে পুজো ও কেক খাওয়ানো নিয়ে তিনি বলেন, "আজকের এই কর্মসূচি মানুষের কাছে এই বার্তাও দেবে যে, ওদের ক্ষতি না করলে ওরাও ক্ষতি করে না ।" আজকের অনুষ্ঠানে হাতিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জীবন বাজি রেখে বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয় স্থানীয় বনকর্মী জুগনু ওঁরাওকে ।

world elephant day
হাতি দিবসে ওরাই সেলিব্রিটি (নিজস্ব ছবি)

সকাল থেকেই চলেছে অনুষ্ঠান । ডুয়ার্সের হাতিদের নিয়ে বনদফতরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও আজ বিভিন্ন স্তরে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন হাতিদের করিডোর এবং সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন অসুবিধের কথা । রেল, চা বাগান এবং বনদফতর একসঙ্গে কাজ না-করলে বন্যপ্রাণকে বাঁচানো দুষ্কর হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা ।

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডের কথায়, "হাতিদের জীবনযাত্রাতেই ঘুরে বেড়ানো রয়েছে । ওদের মাইগ্রেশেনের কথা মাথায় রেখেই উন্নয়ন করতে হবে । অন্যথায় মানুষ-হাতির সংঘাত এড়ানো যাবে না । সবকিছুর মাঝে আজকের এই বিশেষ দিন শুধু হাতিদের জন্য নয়, সবার জন্যই এক নতুন আঙ্গিক দিয়ে গেল ।

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KUMKI ELEPHANT
বিশ্ব হাতি দিবস
কুনকি হাতি
WORLD ELEPHANT DAY

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