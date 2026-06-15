জলদাপাড়া-চিলাপাতা খোলা থাকলেও বন্ধ জয়ন্তী জঙ্গল, ক্ষুব্ধ পর্যটন ব্যবসায়ীরা
এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ জয়ন্তী এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, অতীতে কখনও 15 জুন সকাল থেকে জঙ্গল বন্ধ করা হয়নি।
Published : June 15, 2026 at 4:27 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 15 জুন: জলদাপাড়া-চিলাপাতা খোলা, অথচ 15 জুন সকাল থেকেই বন্ধ জয়ন্তী জঙ্গল ৷ ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে।
প্রতি বছর 15 জুন বিকেলের পর থেকে বর্ষাকালের জন্য তিন মাস পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গল ৷ তবে এ বছর জয়ন্তী জঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জলদাপাড়া, চিলাপাতা-সহ অন্যান্য জঙ্গল 15 জুন দিনভর খোলা থাকলেও জয়ন্তী জঙ্গল এদিন সকাল থেকেই বন্ধ করে দেয় বনদফতর। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে একটি নোটিশ টাঙিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।
এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ জয়ন্তী এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, অতীতে কখনও 15 জুন সকাল থেকে জঙ্গল বন্ধ করা হয়নি। প্রতি বছর বিকেলের পর জঙ্গল বন্ধের নিয়ম থাকলেও এবার শুধুমাত্র জয়ন্তীর ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, যখন জলদাপাড়া, চিলাপাতা-সহ অন্যান্য জঙ্গল খোলা রাখা হয়েছে, তখন কেন শুধুমাত্র জয়ন্তী জঙ্গলকে সকাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল ? বনদফতরের এই সিদ্ধান্তে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত বহু মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ তাদের অভিযোগ হঠাৎ বনদফতর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে একদিনে। কারণ অনেক পর্যটক অগ্রিম বুকিং করেছিল অগ্রিম টাকাও দিয়েছিল ৷ বাজারঘাট ও হয়ে গিয়েছে তবে এই সিদ্ধান্তে বুকিং ক্যানসেল করতে হয়েছে টাকাও ফেরত দিতে হয়েছে ৷
ঘটনাকে কেন্দ্র করে জয়ন্তী এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জয়ন্তীর এক পর্যটন ব্যবসায়ী প্রদীপ দে বলেন, "এই প্রথম এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেখলাম বনদফতরকে ৷ অন্যান্য সব জঙ্গল খোলা থাকলেও আমাদের জয়ন্তী আজ থেকে বন্ধ করে দিয়েছে ৷ হঠাৎ করেই রাজাভাত খাওয়া চেক পোস্টে আজ থেকে বন্ধ একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে বনদফতর ৷ বুঝতে পারছি না জয়ন্তীর সঙ্গেই এমন কেন ?" জয়ন্তীর অন্য এক পর্যটন ব্যবসায়ী অয়ন নাইডু বলেন, "অনেক পর্যটক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে অগ্রিম বুকিংয়ে টাকা ও দিয়েছিল ৷ তাদের বাধ্য হয়ে বুকিং ক্যানসেল করতে হল এবং টাকাও ফেরত দিতে হল ৷ এটা যদি বনদফতর আগে থেকে জানিয়ে দিত তাহলে ক্ষতিটা হত না, কারণ আমাদের বাজার করতে হলে আলিপুরদুয়ারে যেতে হয় ৷ ইতিমধ্যেই মাছ-মাংস কেনা হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বনমন্ত্রীর দারস্থ হব।"
আলিপুরদুয়ার ডিসটিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কিংকর রায় বলেন, "আমাদের চিলাপতায় জঙ্গল খোলা রয়েছে ৷ আজ সকালে আমার এখানে আসা পর্যটক সকালে জঙ্গল সাফারিও করেছে আবার দুপুরেও করবে ৷ কাল থেকে তিন মাসের জন্য জঙ্গল বন্ধ। সেই কারণেই পর্যটকরা এসেছে। কিন্তু জয়ন্তী জঙ্গল এই প্রথমবার আজ থেকেই বন্ধ। এতে পর্যটন ব্যবসায়ীদের অনেকটাই ক্ষতি ৷" যদিও এই বিষয়ে বনদফতরের আধিকারিকদের একাধিকবার ফোন করা হলেও কোমও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷