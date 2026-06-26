জলভরা সন্দেশ থেকে মনোহরা আর বলাগড়ের ডিঙি নৌকা, জিআই স্বীকৃতি পেল হুগলির তিন 'রত্ন'

জলভরা সন্দেশ থেকে মনোহরা আর বলাগড়ের ডিঙি নৌকা, জিআই স্বীকৃতি পেল হুগলির তিন 'রত্ন'
দীর্ঘ লড়াই শেষে চন্দননগরের জলভরা, জনাইয়ের মনোহরা ও বলাগড়ে নৌকা পেয়েছে ভারত সরকারের জিআই ট্যাগ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : June 26, 2026 at 8:36 PM IST
হুগলি, 26 জুন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ ও বলাগড়ের নৌকা জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) স্বীকৃতি পেল ৷ জনাইয়ের মনোহরাও ভারত সরকারের এই বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ সবমিলিয়ে হুগলির মুকুটে নয়া পালক ৷ চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ থেকে জনাইয়ের মনোহরা মিষ্টি ও বলাগরের নৌকা স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি মিষ্ঠান্ন ব্যবসায়ী ও নৌ-শিল্পীরা ৷
মিষ্টি প্ৰিয় বাঙালির কাছে জলভরা সন্দেশের বিকল্প নেই ৷ আগামিদিনে এই মিষ্টিকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার দাবি উঠেছে জেলাবাসীর তরফে ৷ সেই সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া নৌ-শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকারি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন শিল্পীরা ৷
জলভরার গল্প
সেই উনিশ শতক থেকে সূর্য মোদকের জল ভরা সন্দেশ 'জামাই ঠকানো মিষ্টি' নামেই খ্যাত ৷ লোক মুখে প্রচলিত তেলিনি পাড়ার বন্দোপাধ্যায় পরিবার, তাদের বাড়ির জামাইদের ঠকানোর জন্য এই মিষ্টি তৈরির অর্ডার দিয়েছিল ৷ তাল শাঁসের আকারের সন্দেশের মধ্যে গোলাপ রস ভরে এক অদ্ভুত মিষ্টির জন্ম দেন কিংবদন্তি সূর্য মোদক ৷ সেই সন্দেশ স্বাদে অত্যন্ত সুস্বাদু ৷ তালশাঁসের মতো দেখতে এই মিষ্টির মধ্যে জল ভরা ৷ সেই থেকে 'জলভরা' নামেই বিখ্যাত চন্দননগরে ৷ এখন চকলেট, ম্যাংগো স্ট্রবেরি-সহ একাধিক স্বাদের জলভরা তৈরি হচ্ছে ৷
চন্দননগরের এই মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী শৈবাল মোদক বলেন, "চন্দননগরের জলভরা সন্দেশের সর্বভারতীয় স্তরে একটা সুনাম রয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসার জন্য জিআই ট্যাগ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল ৷ জলভরা সন্দেশ জিআই পাওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত ৷"
জিআই পাওয়ার পরীক্ষা নিয়ে তিনি বলেন, "2022 সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমরা জিআই এর জন্য আবেদন করি ৷ দীর্ঘ চার বছর বাদে এই স্বীকৃতি পেয়েছি ৷ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই মিষ্টি উত্তীর্ণ হয়েছে ৷ সূর্য মোদকের জলভরা এখন থেকে 'চন্দননগরের জলভরা' হিসেবেই পরিচিতি পাবে ৷ আমরা চাই চন্দননগরে সূর্য মোদকের একটা মূর্তি স্থাপন করা হোক ৷ তার জন্য বিধায়কের কাছে আবেদন জানিয়েছি ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে জলভরা প্রসার ঘটাতে গেলে মিষ্টির মেয়াদ বাড়াতে হবে ৷ এর জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে রিসার্চ করতে হবে ৷ তবেই 'জলাভরা' বিদেশের বাজারে মর্যাদা পাবে ৷ ব্যবসার নানা দিক খুলে যাবে ৷"
বলাগড়ের ক্ষীয়মান নৌশিল্প
বলাগরের নৌ-শিল্প প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশি প্রাচীন ৷ প্রথম দিকে ডিঙি নৌকার পর বড় নৌকা তৈরি হয় বলাগড়ে ৷ হুগলি জেলা নদীমাতৃক সভ্যতার অংশ ৷ সপ্তগ্রাম বন্দর থাকার জন্য এই নৌকার বাজার ছিল ৷ ইউরোপের একাধিক দেশ হুগলিতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল । তাই বলাগড়ের শ্রীপুর, রাজবংশীপাড়া, চাঁদরা, তেতুলিয়ায় রয়েছে নৌকার কারখানা ৷ এখান থেকে কাঠের নানারকম নৌকা যেত দেশ-বিদেশে ৷ এখনও 12 থেকে 28 ফুটের নৌকা তৈরি হয় ৷
আগে কয়েকশো নৌকা তৈরির কারখানা ছিল ৷ প্রযুক্তির যুগে নৌকার ব্যবহার কমেছে ৷ এখন মাত্র 21টি কারখানা কোনওরকমে টিকে আছে ৷ পুরনোরাই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ৷ শ্রমিকদের মজুরি কম ও নৌকার বিক্রি আগের থেকে অনেকটাই কমে যাওয়াতে নতুন প্রজন্ম কেউ এই শিল্পে আসছে না ৷
ঝাড়খণ্ড, উত্তর 24 পরগনার সুন্দরবন, নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ বিভিন্ন জায়গায় নৌকা তৈরি ও বিক্রির ব্যবসা হয় ৷ বলাগড়ের নৌকার নেপথ্যে বহু প্রাচীন ইতিহাস থাকলেও এতদিন জিআই তকমা ছিল না ৷ আজ সেই স্বীকৃতি মিলল ৷ এবার নৌ-শিল্প বাঁচাতে সরকারি সাহায্যের দাবি জানাচ্ছেন শিল্পীরা ৷
গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বলাগড়ের নৌ-শিল্পের জিআই পাওয়া প্রায় চার বছরের একটা বড় লড়াই ৷ সারা ভারতে অনেক জায়গায় নৌকা বানানো হয় ৷ আমাদের রাজ্যের সুন্দরবন, কাকদ্বীপ ও জলপাইগুড়িতেও নৌকো বানানো হয় ৷ কিন্তু বলাগড়ের নৌ-শিল্প অন্য রকম ৷ সেই ইতিহাসকে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক ডক্টর পিনাকি ঘোষ ও ডক্টর শান্তনু পান্ডা ৷ পাঁচটি হেয়ারিংয়ের পর বলাগরের ডিঙি নৌকার স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ আমরা বোঝাতে পেরেছিলাম নৌকার প্রথম ধাপ ছিল আমাদের এই ডিঙি নৌকা ৷"
এক নৌ-শিল্পী বলেন, "জিআই পাওয়ায় ফলে ভারতের মানচিত্রে একটা জায়গা পেলাম ৷ তাতে আমরা খুশি ৷ কিন্তু আর্থিকভাবে কতটা লাভবান হব, তা বলতে পারব না ৷" তিনি জানান, নৌকা প্রধানত ব্যবহার করেন মৎস্যজীবীরা ৷ তাঁরাও আর্থিকভাবে দুর্বল ৷ তাই নৌকার উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না ৷ নৌ-শিল্পীরাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছেন না ৷ জিআই স্বীকৃতি পর সরকারি সাহায্য না পেলে নৌ-শিল্পীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা শিল্পীর ৷