জলজীবন মিশন: বকেয়া 2 হাজার 700 কোটি টাকা পেতে চলেছে বাংলা, কেন্দ্রের সঙ্গে দ্রুত চুক্তি সই রাজ্যের
গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে জলজীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ ছিল পশ্চিমবঙ্গে। এবার সেই অর্থ পেতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷
Published : May 8, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা, 8 মে: দীর্ঘ টানাপোড়েন ইতি ! ঘটতে চলেছে প্রতীক্ষার অবসান । ‘জলজীবন মিশন’ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া বিপুল অঙ্কের অর্থ অবশেষে পেতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মউ অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MoU) খুব শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হতে চলেছে ৷ এই চুক্তি সম্পন্ন হলেই রাজ্যের কোষাগারে আসবে প্রায় 2 হাজার 700 কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে এই বিপুল অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর।
গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে জলজীবন মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ ছিল পশ্চিমবঙ্গে। দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়াই ছিল কেন্দ্রের এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কিন্তু প্রশাসনিক, পদ্ধতিগত এবং নানা রাজনৈতিক জটিলতায় গত 18 মাস ধরে এই খাতের টাকা পায়নি রাজ্য। ফলস্বরূপ, রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বহু প্রকল্পের কাজ মাঝপথেই থমকে গিয়েছিল। অনেক জায়গাতেই পাইপলাইন বসানো হলেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। এতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা।
এই দীর্ঘকালীন জটিলতা কাটাতে সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হয় রাজ্য প্রশাসন। জানা গিয়েছে, জট কাটাতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে দিল্লিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভারপ্রাপ্ত সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। সেই বৈঠকেই বকেয়া টাকা মেটানোর বিষয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে ৷
রাজ্য সরকার সূত্রে খবর, কেন্দ্রের তরফে ওই বৈঠকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের বকেয়া বরাদ্দ পেতে হলে রাজ্যকে একটি বিশেষ সমঝোতাপত্রে সই করতে হবে। রাজ্য সরকার সেই শর্তে রাজি হয়েছে এবং খুব দ্রুত এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে ৷ এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই 2 হাজার 700 কোটি টাকা ছাড়ার সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্র।
কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দাবি জানাতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের তরফে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে। ওই রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কত শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে এই প্রকল্পের আওতায় নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । পাশাপাশি কতগুলি প্রকল্পের কাজ বর্তমানে শুধুমাত্র অর্থের অভাবে মাঝপথে আটকে রয়েছে, তারও বিশদ খতিয়ান দেওয়া হয়েছে । বিগত অর্থবর্ষগুলিতে কেন্দ্রের থেকে ঠিক কত টাকা বকেয়া রয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবও ওই রিপোর্টে তুলে ধরেছে রাজ্য সরকার। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই কেন্দ্র খতিয়ে দেখেছে যে, আগের বকেয়া এবং চলতি অর্থবর্ষের বরাদ্দ মিলিয়ে বাংলার পাওনা প্রায় 2 হাজার 700 কোটি টাকা।
রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, এই বিপুল অঙ্কের অর্থ রাজ্যের কোষাগারে এলে গ্রামীণ বাংলার পানীয় জল প্রকল্পের কাজে ফের জোয়ার আসবে। বিশেষ করে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলাগুলোতে, যেখানে গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়, সেখানে আটকে থাকা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে। রাজ্য সরকার চাইছে, বর্ষা পুরোদমে শুরু হওয়ার আগেই অধিকাংশ অসম্পূর্ণ কাজ গুছিয়ে নিতে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কেন্দ্রীয় অর্থ ছাড়ের ইঙ্গিত মেলায় দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও নতুন করে উৎসাহ দেখা দিয়েছে ৷
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা খরচের ক্ষেত্রে এখন বেশ কিছু কঠোর নিয়ম মানতে হচ্ছে রাজ্যগুলোকে। জলজীবন মিশনের ক্ষেত্রেও অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয় এই চুক্তির মাধ্যমে।
রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, চুক্তির খসড়া বর্তমানে খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। খুব দ্রুত এই আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সেরে ফেলে বকেয়া টাকা আদায় করতে তৎপর রাজ্য সরকার। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের কোষাগারে এই অর্থ চলে আসবে এবং থমকে থাকা কাজগুলো ফের গতি পাবে বলে আশাবাদী প্রশাসনিক মহল।