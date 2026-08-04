চা-বাগানে শ্রমিকের টাকা লুট করলে জেল, রাস্তায় নামবে না আনফিট বাসও: অর্জুন সিং

চা-বাগানে শ্রমিকের টাকা লুট করলে জেল, রাস্তায় নামবে না আনফিট বাসও: অর্জুন সিং
বন্ধ বাগানে নতুন নীতি, স্কুলবাসে কড়া নজরদারি, মহিলাদের জন্য আসছে 'পিঙ্ক কার্ড'! উত্তরবঙ্গ সফরে কড়া বার্তা শ্রম-পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ৷
Published : August 4, 2026 at 7:47 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 অগস্ট: উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পে বছরের পর বছর জমে থাকা অনিয়মে এবার কড়া পদক্ষেপ । একই সঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানোর ঘোষণা । শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ), গ্র্যাচুইটি বা মজুরির টাকা আত্মসাৎ করলে আর কোনও রেয়াত নয় । অন্যদিকে, ফিটনেসবিহীন স্কুলবাস, পুলকার কিংবা বাণিজ্যিক যানও আর রাস্তায় চলতে দেওয়া হবে না । উত্তরবঙ্গ সফর শেষে সোমবার শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে এমনই একাধিক কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ।
মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা লুটে কেউ পার পাবে না । যাঁরা বেআইনিভাবে চা-বাগান দখল করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ইতিমধ্যেই একজন জেলে রয়েছেন । আরও কয়েক জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ পর্যায়ে ।"
মন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের একাধিক চা-বাগান আর্থিক সংকট, মালিকানা জটিলতা এবং শ্রমিক অসন্তোষে কার্যত ধুঁকছে । কোথাও মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া, কোথাও পিএফ জমা পড়েনি, আবার কোথাও গ্র্যাচুইটির টাকা আটকে রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার আর 'দর্শকের ভূমিকা' নেবে না বলেই তাঁর ইঙ্গিত ।
বন্ধ বাগান চালাতে না পারলে ছাড়তে হবে মালিকানা
উত্তরবঙ্গ সফরে দার্জিলিংয়ের মংপুর সিংকোনা বাগান, কার্শিয়াংয়ের পানিঘাটা ও ঐতিহ্যবাহী মকাইবাড়ি চা-বাগান পরিদর্শন করেন মন্ত্রী । শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বাগানের পরিকাঠামোও ঘুরে দেখেন । পরে দাগাপুর শ্রমিক ভবনে শ্রম দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন ।
সেখানেই তিনি জানান, অতীতে রাজনৈতিক প্রভাব এবং আইনের ফাঁক গলিয়ে বহু অসাধু গোষ্ঠী চা-বাগানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল । কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে । যাঁরা বাগান চালাতে পারবেন না, তাঁদের দায়িত্ব ছাড়তেই হবে । প্রয়োজনে প্রশাসন আইনি প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্যোক্তার হাতে দায়িত্ব তুলে দেবে, যাতে উৎপাদন শুরু হয় এবং শ্রমিকদের জীবিকা সুরক্ষিত থাকে ।
মন্ত্রী বলেন, "চা বাগান কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় । এর সঙ্গে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের জীবন জড়িয়ে । তাই শ্রমিকের স্বার্থই হবে সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার ।"
এনসিএলটি-তে আটকে থাকা বাগানেও সক্রিয় হবে সরকার
বহু বন্ধ চা-বাগানের মামলা বর্তমানে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)-তে বিচারাধীন । সেই সব মামলায়ও এবার সরাসরি আইনি লড়াইয়ে নামবে শ্রম দফতর । মন্ত্রীর দাবি, শুধু আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে না থেকে সরকার নিজস্ব আইনি দল গড়ে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবে ।
একই সঙ্গে 'টি-ট্যুরিজম' এর নামে চা বাগানের জমি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে শ্রমিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার প্রবণতার বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নিয়েছে সরকার । নতুন নীতিতে টি-ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে চা উৎপাদন ও শ্রমিকদের অধিকার কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ।
চা শিল্পের পাশাপাশি হর্টিকালচারে জোর
শুধু চা শিল্প নয়, পাহাড়ে হর্টিকালচার বা উদ্যানপালনকেও কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী । তাঁর মতে, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে ফল, ফুল ও উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব ।
স্কুলবাসে কড়া নজর, আনফিট গাড়ি রাস্তায় নয়
শ্রম দফতরের পাশাপাশি পরিবহণ দফতরের কাজ নিয়েও বিস্তর ঘোষণা করেন অর্জুন সিং । তাঁর দাবি, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অত্যাধুনিক যানবাহন ফিটনেস সেন্টার গড়ে তোলা হবে । শুধু নথিপত্র দেখে নয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাড়ির প্রকৃত ফিটনেস যাচাই করা হবে ।
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় । প্রতিটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম), আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) এবং মোটর ভেহিকলস ইন্সপেক্টরদের (এমভিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে সমস্ত পুলকার ও স্কুলবাস পরীক্ষা করতে ।
মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, "15 বছরের বেশি পুরনো, ফিটনেসবিহীন, পারমিট বা প্রয়োজনীয় নথি ছাড়া কোনও গাড়ি রাস্তায় চলতে দেওয়া হবে না । শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস নয় ।"
'ঘুঘুর বাসা' ভাঙার দাবি
পরিবহণ দফতরের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়েও সরব হন মন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দফতরের ভিতরে একটি প্রভাবশালী অসাধু চক্র গড়ে উঠেছিল, যার জেরে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হতেন ।
গত কয়েক মাসে উত্তরবঙ্গে একাধিকবার সফর করে বিভিন্ন দফতরের কাজ খতিয়ে দেখা হয়েছে বলেও জানান তিনি । দীর্ঘদিন একই পদে থাকা বহু আধিকারিকের বদলি করা হয়েছে । প্রশাসনের অন্দরে স্বচ্ছতা ফেরাতে আরও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও ইঙ্গিত দেন ।
মহিলাদের বাসে বিনামূল্যে পরিষেবা থাকছেই
মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা তুলে দেওয়া হতে পারে, এমন জল্পনাও উড়িয়ে দেন মন্ত্রী । তিনি জানান, এই প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না । বরং যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছেই পরিষেবা পৌঁছয়, তার জন্য কেওয়াইসি-ভিত্তিক ডিজিটাল 'পিঙ্ক কার্ড' চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এই ডিজিটাল কার্ডের মাধ্যমে যাত্রীদের তথ্য সংরক্ষণ হবে এবং পরিষেবার স্বচ্ছতাও বাড়বে বলে দাবি তাঁর ।
রাজস্ব বেড়েছে 10 শতাংশ
ভিনরাজ্যে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করিয়ে কর ফাঁকি, ভুয়ো নথি এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান শুরু হয়েছে বলেও জানান অর্জুন সিং । তাঁর দাবি, সেই কারণেই গত এক মাসে পরিবহণ দফতরের রাজস্ব প্রায় 10 শতাংশ বেড়েছে ।
ইএসআইসি হাসপাতাল উন্নয়ন, মেডিক্যাল কলেজের পরিকল্পনা
উত্তরবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করতে 13টি হাসপাতালকে ইএসআইসি-র আওতায় এনে কেন্দ্রের সহযোগিতায় আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি একটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান মন্ত্রী ।
দলের অসাধুদেরও রেয়াত নয়
সরকারি কাজের পাশাপাশি নিজের দলকেও বার্তা দিতে ভোলেননি অর্জুন সিং । তোলাবাজি, দুর্নীতি বা দলের নাম ব্যবহার করে বেআইনি কাজের অভিযোগ উঠলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানান তিনি । মন্ত্রী বলেন, "যাঁরা দলের নাম ভাঙিয়ে অসাধু কাজ করছেন, তাঁরা দলেরই ক্ষতি করছেন। তাঁদের চিহ্নিত করে সংগঠন থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে ।"
উত্তরবঙ্গ সফরের শেষে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে শ্রম ও পরিবহণ, দুই দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন মন্ত্রী । সেখানেই বন্ধ চা-বাগান পুনরুজ্জীবন, শ্রমিক কল্যাণ, আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি ।
সরকারের এই ঘোষণাগুলি বাস্তবে কত দ্রুত কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক থেকে শুরু করে পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের ।
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