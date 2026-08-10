আইন অমান্য কর্মসূচিতে উত্তেজনা, আন্দোলনকারীদের 'দেশদ্রোহী' বলে আক্রমণ বিজেপির
শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির বক্তব্য, কেন্দ্রের 'জনবিরোধী' নীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনেও আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।
Published : August 10, 2026 at 10:16 PM IST
কলকাতা ও হুগলি, 10 অগস্ট: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদে সোমবার দেশজুড়ে আইন অমান্য, জেল ভরো, রেল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করল বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন। সংযুক্ত কৃষক মোর্চা, খেতমজুর এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতাতেও কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক জমায়েত হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশের পর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। অন্যদিকে, বামেদের আইন অমান্য কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় চুঁচুড়াতেয় ৷ পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ ও গ্রেফতার হন একাধিক কর্মী।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব বলেন, "আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। মোট 70 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তীতে বামেদের সভায় ভাঙচুরের ঘটনায় ভিডিয়ো ছবি দেখে গ্রেফতার করা হচ্ছে।"
অভিযোগ, বড়বাজার এলাকা থেকে মিছিল করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দিকে আসার সময় বামপন্থী শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের উপর বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালান। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের 'দেশদ্রোহী' বলে দাগানো হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। আহতদের মধ্যে মহ ফারুক এই অভিযোগ করেন।
সিটু নেতা অনাদি সাহু বলেন, "হামলার অভিযোগে বড়বাজার থানায় বিজেপির বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে।" তাঁর অভিযোগ, শুধু মিছিলকারীদের 'দেশদ্রোহী' বলা হয়নি, তাঁদের উপর শারীরিক হামলাও হয়েছে। এদিকে, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশ শেষ হওয়ার পর মিছিল এগোতে গেলে পুলিশের বাধাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ ঘটনাস্থলে উত্তেজনা বজায় থাকে। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়।
পুলিশের এক আধিকারিকের ঘোষণা অনুযায়ী, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুই হাজার আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তবে আন্দোলনকারীদের দাবি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরে ঘটনাস্থলেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সিটু রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম গ্রেফতারের কথা স্বীকার করে কেন্দ্রের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা জানান। যৌথ এই কর্মসূচিতে শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, হকার, বস্তিবাসী-সহ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের একাধিক দাবি সামনে আনা হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে মোট 20 দফা দাবি উত্থাপনের কথা জানানো হয়েছে।
কী কী দাবি আন্দোলনকারীদের ?
- আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে-
- শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং কর্পোরেট স্বার্থে তৈরি শ্রমকোড প্রত্যাহার।
- সমস্ত সরকারি শূন্যপদে অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগ।
- পুনর্বাসন ছাড়া রেল, পথ হকার ও বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ এবং রুজি-রোজগার ও বাসস্থান রক্ষা।
- সরকারি সম্পদ বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া বন্ধ।
- সমস্ত ধরনের শ্রমিকের জন্য মাসিক ন্যূনতম 42 হাজার টাকা মজুরি নিশ্চিত করা।
- অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং সমকাজে সমবেতন চালু।
- স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই, বোনাস ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা নিশ্চিত করা।
- পুরনো পেনশন প্রকল্প (OPS) পুনর্বহাল এবং EPS-95-এর সুবিধা বৃদ্ধি।
- সকলের জন্য সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু।
- গিগ কর্মীদের জন্য আইন প্রণয়ন এবং স্বনিযুক্ত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- 200 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ছাড় এবং প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বাতিল।
- মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর সরকারি পদক্ষেপ।
- UAPA ও 'গুন্ডা দমন আইন'-এর মতো বিনা বিচারে আটক সংক্রান্ত আইন বাতিল।
- বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলা।
এদিকে, বামেদের আইন অমান্য কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় চুঁচুড়ায় ৷ পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ ও গ্রেফতার হন একাধিক কর্মী। সেই কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি ও বিভিন্ন দাবীতে শান্তি পূর্ণ বামের পথ সভার মাঝে হামলার অভিযোগ বিজেপির। সভার চেয়ার, টেবিল ভাঙা, মঞ্চ ও মাইক ভাঙচুর এবং পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ বাম নেতাদের।
পাল্টা বিজেপির দাবি, ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে বিজেপিকে বদনাম করার জন্য ঘটানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দুই পক্ষকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশকে লক্ষ্য করেও গালিগালাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এলাকায় উত্তেজনা ছিল। ঘটনার পর থেকে চুঁচুড়া আখন বাজার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
সূত্রের খবর, পুলিশের লাঠিচার্জ ও বেশ কয়েকজনকে আটকের প্রতিবাদে চুঁচুড়ার আখন বাজারে পথসভা করছিল বামেরা। সেই সময়ই গোলমাল শুরু হয়।বামেদের অভিযোগ, সভা চলাকালীন মোটরবাইকে করে গেরুয়া পতাকাধারী কয়েকজন যুবক এসে হামলা চালায়। চেয়ার, টেবিল, মাইক ভেঙে দেওয়া হয়। মঞ্চ ভাঙচুর করা হয় এবং পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। CITU-র হুগলি জেলা সম্পাদক তীর্থঙ্কর রায়কে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।
সিপিএম হুগলি জেলার সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দেবব্রত ঘোষ বলেন, "পশ্চিমবাংলায় এই কায়দায় আক্রমণ আগেও দেখেছি। প্রথমে পুলিশ দিয়ে মারল, তারপর বিজেপি-আরএসএসের বাহিনী লোহার রড নিয়ে হামলা চালাল। পুলিশ শতাধিক কমরেডকে আহত করেছে, একাধিক কমরেডকে গ্রেফতার করেছে। পরে পুলিশের কথা মতো আমরা আইন মেনে একটু সরে অবস্থান করছিলাম, তারপরও হামলা হল। আমাদের আন্দোলন ছিল শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে, শ্রম কোড বাতিল এবং ফসলের দামের দাবিতে। কোনও দলের রাজনৈতিক লাভের জন্য নয়।"
পাল্টা বিজেপির অভিযোগ, বামেদের মিছিল চলার সময় এক বিজেপি কর্মী তাঁর বাড়ির ছাদে জয় শ্রী রামের গেরুয়া পতাকা লাগাচ্ছিলেন। সেখান থেকে কটুক্তি করাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়ায় এবং বিজেপির পতাকা ফেলে দেওয়া হয়। বিজেপির মিডিয়া ইন চার্জ সত্যব্রত বন্দোপাধ্যায় বলেন, "জনরোষের কারণে ভাঙচুর হয়েছে। এর সঙ্গে বিজেপি যুক্ত নয়।"