ভারত-ভুটান সীমান্তে আবর্জনার স্তূপে দূষিত হচ্ছে তোর্সা নদী ! কাঠগড়ায় জয়গাঁও ডেভলপমেন্ট অথরিটি

ভারত-ভুটান সীমান্তে আবর্জনার স্তূপে দূষিত হচ্ছে তোর্সা নদী ! কাঠগড়ায় জয়গাঁও ডেভলপমেন্ট অথরিটি
বর্ষাকালে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টের আশঙ্কা ৷ আবর্জনা ফেলতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, দাবি জয়গাঁও ডেভলপমেন্ট অথরিটির ৷
Published : February 7, 2026 at 9:40 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 7 ফেব্রুয়ারি: সরকারি গাফিলতিতে তোর্সা নদীতে ছড়াচ্ছে দূষণ ! অভিযোগ, সলিড ওয়েস্ট প্রকল্পের নামে জয়গাঁও-এর নোংরা আবর্জনা তোর্সা নদীতে ফেলা হচ্ছে বিগত চারমাস ধরে । যা নিয়ে প্রশাসনের সমালোচনায় সরব হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে পরিবেশবিদ সকলেই ৷ আলিপুরদুয়ারে ভারত-ভুটান সীমান্তের শহর জয়গাঁও ৷ সেখান দিয়েই বয়ে গিয়েছে তোর্সা নদী ৷ কিন্তু, সরকারের অবহেলায় তোর্সা নদীতে দূষণ ছড়ানোয় তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ ৷ যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও ৷
উল্লেখ্য, জয়গাঁও ডেভলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে শহরের সাফসাফাই করা হয় ৷ অভিযোগ, জয়গাঁও শহর থেকে সেই সমস্ত আবর্জনা তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলা হচ্ছে তোর্সা নদীর চরে ৷ আর দিনের পর দিন আবর্জনা পড়ে নদী চরের সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনই প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা নদীর জলে মিশছে ৷ সেই সঙ্গে নদীর নাব্যতা কমছে ও নদীর গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই সঙ্গে ক্রমশ দূষিত হচ্ছে তোর্সা নদীর জল ৷
এমনই উদ্বেগজনক ছবি উঠে এসেছে আলিপুরদুয়ার জেলার ভারত–ভুটান সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁও-তে ৷ তিব্বতের চাম্বি ভ্যালি থেকে উৎপত্তি হয়ে ভুটানের বিস্তীর্ণ এলাকা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী তোর্সা ৷ এই নদীর জলেই পুষ্ট হয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ অথচ ভারতে প্রবেশের মুখেই দূষণের শিকার হচ্ছে এই পাহাড়ি নদীটি ৷
আলিপুরদুয়ার জেলার একমাত্র কসমোপলিটান জনপদ ভুটান সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁও ৷ প্রায় এক লক্ষেরও বেশি মানুষের বসবাস এখানে ৷ বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির মিলনক্ষেত্র এই শহর ৷ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজও এখানে গড়ে ওঠেনি কোনও পূর্ণাঙ্গ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ৷ ফলে জয়গাঁও শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে ঠিক যে স্থানে তোর্সা নদী ভুটান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে, সেখানেই আবর্জনা ও বর্জ্যের চাপে ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে নদীর জল ৷ নদীর এই পরিস্থিতির জন্য ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ৷
তোর্সা নদীর অববাহিকা-সহ শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের অধীনস্থ জয়গাঁও ডেভেলপমেন্ট অথারিটির উপর বর্তায় ৷ সেই দায়িত্ব পালনে কোথায় গাফিলতি হচ্ছে, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷ দূষণের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও পরিবেশের কথা ভেবে আতঙ্কিত জয়গাঁওবাসী ৷
এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নদীর দূষণকে ইস্যু করে রাজনীতির ময়দানে ঝাঁপাচ্ছে গেরুয়া শিবির, এমনই ইঙ্গিত মিলছে ৷ কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, "জয়গাঁও ডেভেলপমেন্ট অথারিটি তৈরি হয়েছিল জয়গাঁও শহর ও এখানকার মানুষের উন্নয়নের জন্য ৷ কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আজ জয়গাঁও শহরের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী সেই অথরিটি ৷ আপনারা নিজের চোখেই দেখছেন, কীভাবে তোর্সা নদীকে কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত করা হয়েছে ৷"
জয়গাঁও ডেভলপমেন্ট অথরিটির বরাত প্রাপ্ত সংস্থার কর্মী ইউনুস বলেন, "আমাদেরও ভালো লাগে-না তোর্সা নদীতে নোংরা ফেলতে ৷ এটা এখানে ফেলা বন্ধ হোক আমরাও চাই ৷ একটা নির্দিষ্ট জায়গা হলে ভালো হতো ৷
বিতর্কের মুখে খুব শীঘ্রই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার আশ্বাস দিচ্ছে জয়গাঁও ডেভেলপমেন্ট অথারিটি ৷ জয়গাঁও ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ শর্মা বলেন, "বিষয়টি আমাদের নজরে আসতেই, আমরা নির্দেশ দিয়েছি নদীতে আর কোনোভাবেই আবর্জনা ফেলা যাবে না ৷ জয়গাঁও শহরের জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি ৷ পুরনো প্রকল্পের জায়গা আর ভালো নেই ৷ ফলে নতুন করে DPR তৈরি করে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে ৷ খুব সম্ভবত ভোটের পরেই সেই প্রকল্প অনুমোদন পাবে ৷"
পরিবেশবিদদের মতে, দ্রুত ব্যবস্থা না-নিলে তোর্সা নদীর দূষণ শুধু জয়গাঁও নয়, গোটা ডুয়ার্স এলাকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে ৷ এখন দেখার, প্রশাসনিক আশ্বাস বাস্তবের মাটিতে কতটা রূপ পায় ৷