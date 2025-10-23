গানের মাঝে 'জয় শ্রীরাম'! বিরক্ত ইমনের পরামর্শ - লুকিয়ে নয় বুক চিতিয়ে বলুন

গানের মাঝে 'জয় শ্রীরাম'! বিরক্ত ইমনের পরামর্শ - লুকিয়ে নয় বুক চিতিয়ে বলুন
এই ঘটনায় বিজেপিকে একহাত নিয়েছে সিপিএম ৷ যদিও গেরুয়া শিবিরের দাবি, তৃণমূলই এই কাজ করিয়েছে ৷
Published : October 23, 2025 at 5:23 PM IST
দুর্গাপুর, 23 অক্টোবর: সংস্কৃতির মঞ্চে রাজনীতির রঙ ! ফের চর্চায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি ৷ দুর্গাপুরে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর গান চলাকালীন আচমকা এক শ্রোতার রামনাম স্লোগানে তাল কাটল অনুষ্ঠানের ৷ গান থামিয়ে দিলেন গায়িকা ৷ তাঁর চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ৷ তাঁর পরামর্শ, জয় শ্রীরাম বললে মুখ লুকিয়ে নয়, বুক চিতিয়ে বলুন ৷ এই ঘটনায় জলঘোলা হয়েছে রাজনীতির আঙিনায় ৷ এবিষয়ে ইমনের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল ৷ গেরুয়া শিবিরকে বিঁধেছে বামেরা ৷ যদিও বিজেপির দাবি, তাদের ভাবমূর্তি খারাপ করতে এটা আসলে রাজ্যের শাসকদলেরই কারসাজি ৷
বুধবার দুর্গাপুর থানার রক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে আয়োজিত কালীপুজো উপলক্ষে ইমন চক্রবর্তীর সঙ্গীত সন্ধ্যায় তখন উপচে পড়া ভিড় ৷ উপস্থিত কয়েক হাজার মুগ্ধ শ্রোতা । ঝলমলে এলইডি আলোয় সুসজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইমন যখন অর্ধাঙ্গিনী চলচ্চিত্রের 'আমি আবার ক্লান্ত পথচারী/এই কাঁটার মুকুট লাগে ভারী' গানটি ধরলেন, তখন চারপাশ মুখরিত হল করতালিতে ৷ এরই মাঝে হঠাৎ এক শ্রোতা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'জয় শ্রীরাম'। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সেই ধ্বনি মঞ্চে থাকা শিল্পীর কানে পৌঁছল ।
সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে দিলেন ইমন । সেই সময় হাজার হাজার শ্রোতার মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর গান শুনছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারও । তবে ইমন গান থামাতেই থেমে গেল সমস্ত কোলাহল । মুহূর্তে স্তব্ধ চারিদিক । ইমন মঞ্চ থেকে বলে উঠলেন, "নাম নাও, সারাক্ষণ রামের নাম নাও । কিন্তু যথাযথ স্থানে নাও । আপাতত আমার সাথে গানটা গাও ।"
এখানেই থেমে না-থেকে সেই শ্রোতার উদ্দেশে ইমন আরও বলেন, "শ্রীরামের নাম বলে অন্যদিকে ঘুরে যাও কেন ? যদি বলো, তাহলে বুক চিতিয়ে জয় শ্রীরাম বলবে । পিছন দিকে ঘুরে যাও কেন ?" গায়িকার মুখে এ কথা শোনার পরই করতালি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানান উপস্থিত জনতা ৷ এরপরেই শিল্পী ফের তাঁর গান শুরু করেন, 'আমি আবার ক্লান্ত পথচারী'।
দুর্গাপুরের এই ঘটনার পরই রাজ্য রাজনীতিতে এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ একটা সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলেই বিভিন্ন স্থানে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ একটা পর্যায়ে এই নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হতেও দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ আর এবার সেই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানেই তাল কাটল ইমন চক্রবর্তীর অনুষ্ঠানের ৷ যে ইমনের গলায় দিনকয়েক আগেই প্রকাশিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে পুজোর গান ৷ তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই শিল্পী পেয়েছেন মহানায়ক সম্মান ৷
এদিনের ঘটনার পর গায়ক তথা শিল্পীকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা । তিনি বলেছেন, "সঠিক কথাই বলেছেন শিল্পী । ভগবানের নাম নেওয়ার ক্ষেত্রে তো কোথাও সমস্যা নেই । তবে জায়গাটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে । তা না হলে এর গুরুত্ব কমে যায় ।"
অপরদিকে, এই নিয়ে বিজেপিকে বিঁধেছেন সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "গান, বাজনা, নাটক যেটাই বলুন না কেন, যে কোনও সৃষ্টিশীল কাজ, যা মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তির প্রকাশ, তাঁর সঙ্গে এঁদের কোনও যোগাযোগ নেই । কারণ, এঁরা ধর্ষণ করতে জানে, হিংসা করতে জানে । আর এসব কারেণই এঁদের সঙ্গে ভগবান রামেরও কোনও যোগাযোগ নেই । উত্তর ভারতে একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা হলে রাম রাম বা অন্য কিছু বলে অভিবাদন জানান । এটা তো প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে । আর আরএসএস ও বিজেপি রামের নাম করে হিংসা, রক্তপাত ঘটাতে চায় । যেটার বিরূদ্ধে বাংলার মানুষ জবাব দেবেন ।"
যদিও গানের অনুষ্ঠানে এভাবে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়াকে সমর্থন জানাননি বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষও ৷ তাঁর কথায়, "দেখুন এই বিষয়ে আমি আপনার থেকেই জানতে পারলাম । ইমন চক্রবর্তীর গানের আমিও খুব বড় ভক্ত । প্রথমত, আমি জানি না কেন তিনি যখন গান গাইছিলেন তখন কিছু মানুষ ওখানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়েছেন । আমাকে আপনারা কেন ফোন করছেন আমি সেটাও বুঝতে পারলাম না ৷ কারণ জয় শ্রী রামের সঙ্গে কি ভারতীয় জনতা পার্টিকে কানেক্ট করতে চাইছেন ? সেটা যদি করেন, তাহলে আমার মনে হয় না এটা ঠিক হবে । কারণ যাঁরা এই ধ্বনি ওখানে দিয়েছেন, তাঁরা কোন দলের, কোথা থেকে এসেছেন, আমি কিছুই জানি না ৷ তাঁরা কি তাহলে ইমন চক্রবর্তীর অনুষ্ঠানকে ভন্ডুল করার চেষ্টা করছিলেন বা তাঁরা কি ভারতীয় জনতা পার্টিকে কোথাও বদনাম করার চেষ্টা করছিলেন ? কারণ তৃণমূল কংগ্রেস সব পারে ।"
রাজ্যের শাসকদলই এই কাজ করিয়ে থাকতে পারে বলে অভিযোগ করে কেয়া বলেন, "কারণ যে দল একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে গাড়িতে হামলা করতে পারে, শুধু তাই নয় ঠান্ডা মাথায় তাঁকে খুন করার ছক করতে পারে, যে দল রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতার গাড়ির উপর হামলা চালাতে পারে, সেই দল পারে না এমন কোনও কাজ নেই । এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হল যে পশ্চিমবাংলায় নারীদের কোনও নিরাপত্তা নেই । সেই সময় পুলিশ প্রশাসন কী করছিল ? তারা কি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল সেই সময় ? তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেন ? আরও একটা বিষয় বলব যে, বিজেপির নেতাকর্মীরা জানেন জয় শ্রী রাম ধ্বনি কোথায় দিতে হয় । তাই আমি মনে করি যে, এই ঘটনাটা পুরোপুরি ভাবে তৃণমূলের কারসাজি ।"