জেলে সস্ত্রীক জাহাঙ্গির, ফলতায় 'পুষ্পা'র বেআইনি বহুতল ভাঙার কাজ শুরু
Jahangir Khan illegal building: অভিষেকের অনুগামী জাহাঙ্গির বর্তমানে জেলবন্দি। এরই মধ্যে তাঁর বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে সক্রিয় হল প্রশাসন।
Published : November 11, 2026 at 11:51 AM IST
ফলতা, 11 নভেম্বর: একদিকে জেলবন্দি, অন্যদিকে তাঁর বাড়িতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ। দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় এবার বেআইনি বহুতল নির্মাণের অভিযোগে জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করল প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে শুরু হয়েছে এই কাজ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী বলে পরিচিত জাহাঙ্গির বর্তমানে জেলবন্দি। এরই মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বেআইনি নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এবার সক্রিয় হল প্রশাসন। অভিযোগ, ফলতায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে একটি বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়িটির নির্মাণ সংক্রান্ত একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। এরপরই বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানা যাচ্ছে।
জেলাশাসকের নির্দেশের পর বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ঘিরে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি, উপস্থিত রয়েছেন বিডিও-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরাও। তাঁদের উপস্থিতিতেই বাড়িটি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেই কারণে ঘটনাস্থলে রাখা হয়েছে পুলিশি নজরদারি।
জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে বেআইনি বহুতল নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে পরিচিতি থাকা এক নেতার বাড়িতে প্রশাসনের এই অভিযান ঘিরে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। তবে, প্রশাসনের তরফে এই পদক্ষেপের মূল কারণ হিসেবে বাড়িটির নির্মাণ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের কথাই জানা যাচ্ছে।
জাহাঙ্গির খান বর্তমানে জেলবন্দি থাকলেও তাঁর বাড়ি ভাঙতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ থেমে থাকেনি। জেলাশাসকের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত ভাঙার কাজ শুরু হওয়ায় ফলতায় নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ আগামী দিনে অন্য নির্মাণগুলির ক্ষেত্রেও কী বার্তা দেয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।
সব মিলিয়ে, জেলবন্দি জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ ঘিরে ফলতায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে। তবে বাড়িটির নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে জাহাঙ্গির বা তাঁর পরিবারের কোনও বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি।