থিমে শঙ্করনামা: পুজোর 90তম বর্ষে উদয়শঙ্করকে শ্রদ্ধা, সেজে উঠছে জগৎ মুখার্জি পার্ক

থিমে শঙ্করনামা: পুজোর 90তম বর্ষে উদয়শঙ্করকে শ্রদ্ধা, সেজে উঠছে জগৎ মুখার্জি পার্ক
Jagat Mukherjee Park Puja: বাঙালি জাতিসত্তার বিপন্নতার বিরুদ্ধে উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখবে তাঁদের মণ্ডপসজ্জা, দাবি পুজোর উদ্য়োক্তাদের ৷ বিশেষ প্রতিবেদনে মনোজিৎ দাস ও সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷
Published : September 29, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: স্বাধীন ভারতের বয়স তখন মাত্র চার মাস । সময়টা 1 জানুয়ারি, 1948 ৷ একজন নৃত্যশিল্পী তৈরি করে ফেললেন একটা গোটা চলচ্চিত্র !
কলকাতা-সহ সারা দেশে মুক্তি পেল ধ্রুপদী নৃত্যের ওপর নির্মিত সেই পূর্ণদৈর্ঘ্যের হিন্দি চলচ্চিত্র- 'কল্পনা' । আজও যা পৃথিবী জুড়ে একটি ক্লাসিক সিনেমা হিসেবে স্বীকৃত । সিনেমার কাহিনি, পরিচালনা ও পরিবেশক - ভারতীয় নৃত্যশিল্পের যুগপুরুষ উদয়শঙ্কর । নৃত্যশিল্পী কীভাবে ছবি-করিয়ে হলেন ? অবাক হলেন অনেকেই ৷
সেরকমই এক 27-28 বছরের যুবক, পরবর্তী সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের মহীরুহ হবেন যিনি, সেই সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতিকথায় রয়েছে তার প্রমাণ ৷ সত্য়জিতের কথায়, “আমি ভেবেছিলাম নৃত্যশিল্পী হিসাবে তিনি যতই মহান হন, সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর কতটা ধারণা থাকা সম্ভব ? ...তারপর দেখলাম এ দেশে যে সিনেমা হত তার থেকে একেবারে আলাদা ।” 'কল্পনা' তিনি 11 বার দেখেছিলেন।
আধুনিক ভারতের নৃত্যশিল্পের পথিকৃৎ, সেই উদয়শঙ্করকেই এবার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাচ্ছে জগৎ মুখার্জি পার্কের পুজো ৷ শারদোৎসবের 90তম বর্ষে পা দিয়েছে এই পুজো ৷ শিল্পী অভিজিৎ ঘটকের উপস্থাপনায় রূপ পাচ্ছে এই প্রকল্প, যার পোশাকি নাম 'শঙ্করনামা' ।
'কল্পনা' সেই সময় বাণিজ্যিকভাবে সফল না হলেও এদেশের চলচ্চিত্র ভাবনায় এ ছবি আক্ষরিক অর্থেই অভূতপূর্ব ছিল । নৃত্যই এখানে মূল চরিত্র । এ ছবিতে চিত্রপ্রতিমা রূপান্তরিত হয় ছায়াপ্রতিমায় । কল্পনার মধ্যে উদয়শঙ্কর ধরে রেখেছেন শ্যাডো ডান্স, সোর্ড ডান্স-এর মতো আধুনিক নৃত্য । আবার কথাকলি, মণিপুরি, ভরতনাট্যমের মতো ধ্রুপদী নাচও ।
1920 সালে মাত্র 20 বছর বয়সে লন্ডন স্কুল অব আর্টসে চিত্র শিল্পের তালিম নিতে গিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন নৃত্যশিল্পী । নেহাত উপরোধের ঠেলায় সম্পূর্ণ নিজের ভাবনায় ও পরিচালনায় যে শিবনৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, তা দেখে বিদেশি সমালোচকরা লিখলেন - "Shankara is Shankara himself"।
আর তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত রুশ শিল্পী আনা পাভলোভা তাঁকে নিজের দলে নিয়ে নেন । এরপর সারা বিশ্ব সম্মোহিত হল ভারতীয় নৃত্যশিল্পীর শরীরী বিভঙ্গের মূর্ছনায় । আর দেশের মানুষ সেই প্রথম জানতে পারল যে, নৃত্যও এক স্বাধীন শিল্প হয়ে উঠতে পারে ।
1933 সালে উদয়শঙ্কর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনপত্রে লিখলেন -"উদয়শঙ্কর,তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে । মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছেন জয়মাল্য নয়, – আশীর্বাদপূতঃ বরণডালা। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো ।”
স্বনামধন্য় শিল্পীর ফ্যান্টাসির ক্যানভাসে ধরা পড়েছিল ভারতের নৃত্যের ইতিহাস। জগৎ মুখার্জি পার্কের মন্ডপ সজ্জার পরতে পরতে ধরা থাকবে সেই ছবিই ৷ প্রতিমা শিল্পী অমল পালের রূপায়ণে চিরায়ত প্রতিমার রূপসজ্জাতে থাকবে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।
জগৎ মুখার্জি পার্ক পুজো উদ্যোক্তারা মনে করেন, আধুনিক প্রজন্মের বাঙালির কাছে অনাস্বাদিত এক কিংবদন্তির আলেখ্য বাঙালি জাতিসত্তার বিপন্নতার বিরুদ্ধে উৎকর্ষের স্বাক্ষর হিসেবেই দর্শকের কাছে সমাদৃত হবে 'শঙ্করনামা'।
শিল্পী অভিজিৎ ঘটক বলেন, "আমরা নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের জীবনকে ধরেই কাজটা করছি। সকলে জানি তিনি নৃত্যশিল্পী, তবে একাধারে পরিচালক, প্রযোজক, লেখক ও অভিনেতাও ছিলেন তিনি। একটা মানুষের এতগুলো দিক ছিল। তিনি তাঁর নৃত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজ, জনগণের কথা বলেছেন। একটা না-বলা গল্পকেই মণ্ডপ জুড়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । "
ক্লাব কর্তা রাজা মুখোপাধ্য়ায় বলেন, "উদয়শঙ্করের কর্মজীবন মণ্ডপে ফুটে উঠবে । বেনারসের ঘাট, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ, সবটাই মণ্ডপে শিল্পী ফুটিয়ে তুলবেন । মণ্ডপ যেমন বিষয়-ভাবনাকে কেন্দ্র করে, তেমন এইবার প্রতিমা হবে সাবেকি ঘরানার । মণ্ডপ জুড়ে ভারতে তাঁর কাজকর্মের প্রতিরূপকেই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ।"