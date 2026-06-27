বিজেপি কথা রাখে, এই রাজ্যেও চালু হবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী
শিক্ষা নিয়ে তিনি পূর্বতন সরকারকে তুলোধোনা করে বলেন যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অদূরদর্শী পরিকল্পনা করা হয়েছিল ।
Published : June 27, 2026 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও চালু হবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড । কারণ বিজেপি সরকার যা বলে সেটাই করে দেখায় । শনিবার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনই আত্মবিশ্বাসী সুর রাজ্যের উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলায় ।
এদিন 'ওয়ার্ল্ড এমএসএমই ডে' উপলক্ষে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বা BCC&I এবং বালমের লরি (Balmer Lawrie)-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ সম্মেলন 'WMSME@5'-এ হাজির ছিলেন মন্ত্রী ৷ এই সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল, From Short-Term Support to Long-Term Structural Growth ।
মূলত 'পূর্ব ভারতের গ্লোবাল এমএসএমই গেটওয়ে কলকাতা' - এই বিষয় নিয়েই এদিনের সম্মেলনে বক্তব্য উঠে আসে বিভিন্ন বক্তার মুখে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেটাই পূর্ণ করে । তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে তাঁদের নিজেদের ইউনিটের দায়িত্ব নিতে হবে, বাকি সব মাথাব্যথা সরকারের ।"
এরপর শিক্ষা নিয়ে তিনি পূর্বতন সরকারকে তুলোধোনা করে বলেন যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অদূরদর্শী পরিকল্পনা করা হয়েছিল । অপরিকল্পিতভাবে এই রাজ্যে আসন বৃদ্ধির কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে । এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ন'লক্ষ আসন রয়েছে । অথচ এই রাজ্যে প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিকেই সাড়ে ছয় লক্ষ ছাত্রছাত্রী পাশ করে বেরোচ্ছে ৷ তারা কোথায় পড়ার সুযোগ পাবে ! তিনি আরও বলেন যে, কলেজে এখন ভর্তি চলছে ৷ তাই নির্বিঘ্নে এই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার দিকে এখন নজর দিচ্ছে রাজ্য সরকার ।
শিক্ষার বেসরকারিকরণ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে এদিন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, সারা দেশের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা বলা রয়েছে, সেটা রাজ্য সরকারও মেনে চলবে । পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু করার বিষয়ে মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান যে, বিজেপি যা বলে সেটা করে দেখায় ৷ যেমন আর্টিকেল 370 থেকে শুরু করে তিন তালাক কিংবা রাম মন্দিরের নির্মাণ - যা হোক না কেন । বিজেপি সংকল্প পত্রে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে । তাই আগামী 29 জুন রাজ্য বিধানসভায় ইউসিসি নিয়ে চর্চা হবে ৷ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতো ইউসিসি এই রাজ্যেও লাগু হবে ৷"