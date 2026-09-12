মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জগদীশ বসুনিয়ার, জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা দাবি সাংসদের

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জগদীশ বসুনিয়ার, জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা দাবি সাংসদের
Jagadish Chandra Basunia meet CM: কোচবিহার জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতেই সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বলে দাবি সাংসদের।
Published : September 12, 2026 at 3:55 PM IST
কোচবিহার, 12 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোচবিহারের NCPI সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার। শনিবার সকালে সাক্ষাতের সেই ছবি নিজেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট সাংসদের। ফুলের তোড়া দিয়ে সাংসদ শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রীকে।
কোচবিহার জেলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতেই সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বলে দাবি সাংসদের। ভোটের পর থেকে বিজেপি-সহ এলাকাবাসীর বিক্ষোভের জেরে সিতাইয়ের বাড়িতে যেতে পারছেন না জগদীশ বসুনিয়া। সেই রাস্তা পরিস্কার করতেই কি বিজেপি মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাংসদের, উঠছে সেই প্রশ্ন ৷
তবে শনিবার সাংসদ বলেন, "কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আমি। কাজেই জেলার উন্নয়নের দায়ভার আমার উপরই বর্তায়। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রধান। তাই এদিন জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতেই গিয়েছিলাম।"
গত 2010 সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন জগদীশ বসুনিয়া। 2016 সালে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক হন। এরপর 2021 সালে সিতাই থেকে বিধায়ক এবং 2024 সালে নিশীথ প্রামাণিককে হারিয়ে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হন। এতে সিতাই বিধানসভা শূন্য হলে 2025 সালের বিধানসভা উপনির্বাচনে জগদীশ বসুনিয়ার স্ত্রী সঙ্গীতা রায় বিধায়ক নির্বাচিত হন। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপর সাংসদ বিভিন্ন রকম অত্যাচার চালাতেন বলে অভিযোগ ৷
বিরোধীদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর থেকে মারধর সবই চলতো। তাঁর হুলিয়ার কারণে বহু বিজেপি কর্মী দিনের পর দিন বাড়ি ছাড়া ছিলেন বলেও অভিযোগ। এছাড়া বিরোধীদের পুলিশের সহযোগিতায় মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত ৷ এসব কারণে সাংসদ জগদীশের উপর ব্যাপক ক্ষুব্ধ বিজেপি-সহ সাধারণ বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। গত 4 মে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো, ঢিলও ছোড়া হয়েছিল। এরপর থেকেই সাংসদ জগদীশ ও প্রাক্তন বিধায়ক সঙ্গীতা, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি নিয়ে এলাকা ছাড়া। পরবর্তীতে তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখান দু'জনেই।
জগদীশ NCPI দলে যোগ দেন। সঙ্গীতা রায়ও তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখান। ইতিমধ্যে তাঁর বাড়িতে একাধিকবার কাটমানি ফেরতের দাবিতে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। এরই মধ্যে মাসদুয়েক আগে চুপিসারে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন সাংসদ। কিন্তু কয়েকশো বিজেপি কর্মী ও সাধারণ বাসিন্দা বিক্ষোভ দেখানোর জন্য রেডি পুলিশের কাছে এই খবর পেয়ে কোচবিহার শহরের ফ্ল্যাটে ঘরবন্দী ছিলেন সাংসদ। মাসখানেক আগে জেলাপ্রশাসনের ডাকা মিটিংয়ে হঠাৎই হাজির হন সাংসদ। ঘন্টাখানেক থেকে আবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন।
এরপর কিছুদিন আগে পুলিশ নিয়ে রাতে বাড়ি ফিরলে তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান কয়েকশো বাসিন্দা। বাধ্য হয়ে রাতেই বাড়ি ছাড়েন। তারপর কখনো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে আবার শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাক্ষাতের সেই ছবি নিজেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন যা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "উনি মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ করতেই পারেন। তবে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলতে পারব না।"