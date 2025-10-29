কলকাতায় নারায়ণরূপী শতাব্দী প্রাচীন জগদ্ধাত্রী, লোকে ডাকেন 'বুড়ো মা'
এখানে শুধুমাত্র পুজোর খরচ বহন করে কংস বণিক সম্প্রদায় । প্রথা মেনেই জমিদার বাড়ি থেকে আসে মায়ের ভোগ ৷
Published : October 29, 2025 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: কেবল সার্পেন্টাইন লেন নয়, মধ্য কলকাতার আরেক জগদ্ধাত্রী মন্দিরও শতাব্দী প্রাচীন । এখানে দেবী নারায়ণ রূপী । হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম । লোকমুখে সরকার লেনের জগদ্ধাত্রী এখানে 'বুড়ো মা' বলেই পরিচিত ।
তবে এই পুজো ঠিক কত সাল থেকে শুরু ? 7 থেকে 70 কেউ জানেন না, কারণ এতটাই পুরনো এই পুজো । আর সেই পুরনো দিন থেকেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে সকলেই ডাকতে শুরু করেন 'বুড়ো মা' ।
পুজোর সূচনা
কথিত আছে, জল জঙ্গলের মাঝে হোগলা পাতার ছাউনি করে সাধুবাবার হাতে শুরু হয়েছিল এই জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো । জমিদার বিনোদবিহারী প্রামাণিকদের জমিতে হোগলা পাতার ছাউনিতে প্রথম মন্দির হয় ।
মন্দির প্রতিষ্ঠা
দীর্ঘদিন এমনভাবেই মন্দিরে পুজো চলতে থাকে ৷ এরপর জমিদার বাড়িতে জন্ম নেন পুত্র সন্তান । সেই আনন্দে প্রামাণিক পরিবার একতলা পাকা মন্দির করে দেয় 1939 সালে । পরে কংস বণিক সম্প্রদায় নিজেরাই 1996 সালে বড় করে মন্দির গড়েন । মন্দিরের উপরে আছে একটি ঠাকুর ঘর । সেখানেই সারাবছর পূজিত হন দেবী জগদ্ধাত্রী ৷
ভোগের বিশেষত্ব
মন্দিরে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই কংস বণিক সম্প্রদায়ের এই পুজো হলেও জমিদার বাড়ি থেকে আসত মায়ের মূল ভোগ । যে রীতি আজও অটুট । মূলত কংশ বণিক সম্প্রদায়ের লোকজন এই পুজোর খরচ বহন করেন । তোলা হয় না চাঁদা ।
এখানে এক সময় পাঁঠা বলি দেওয়া হত । সেটা বন্ধ হওয়ার পর বিরাট করে নৈবেদ্য দেওয়া হয় । চাল, কলা, ফল, মিষ্টি দেওয়া হয় চূড়া করে । পাশে জমিদার থেকে প্রথা মেনেই আজও আসে মায়ের ভোগ । তবে এখানে মাকে দেওয়া হয় না অন্নভোগ । দেওয়া হয় লুচি, পাঁচরকম ভাজা, দুই ধরনের তরকারি, একাধিকরকম মিষ্টি ।
পুজোর রীতিনীতি
পুজোর উদ্যোক্তা নবকুমার দাস বলেন, "এখানে প্রতি বছর নবমী তিথিতে তিনটি পুজো এক সঙ্গে হয় । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী । 5 ফুট উচ্চতার ঠাকুর আনা হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর ঠিক আগের দিন । তারপর দিনভর দেবীকে সাজানো হয় সোনা রূপোর গয়না দিয়ে । পিতলের তৈরি চালচিত্র রয়েছে ।"
এখানে পুজোর পর জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা বিসর্জন হয় । তবে থেকে যায় ঘট । মায়ের ছবি থাকে তার সঙ্গে ঘট পুজো করা হয় । এই মায়ের কাছে অনেকেই মানসিক রাখে । মানত পূরণ হলেই মায়ের পুজো দেন তাঁরা । অর্থ দানও করেন মন্দিরে ।
পুজোর বাজেট
এক সময় 147 টাকার পুজো সারা হয়েছিল এখানে ৷ আজ প্রায় খরচ বেড়ে বাজেট পৌঁছে গিয়েছে তিন লাখ টাকায় । নবকুমার দাসের কথায়, "একটা হিসেবের কাগজ পাওয়া গিয়েছিল ৷ সেটা ছিল 1325 সনের । তাতে হিসেব বলছে সেবার পুজো হয়েছিল 147 টাকায় । তাতে যুক্ত ছিল পাঁঠা বলি । আমরা সেটা থেকে আঁচ করি আরও অনেক বেশি পুরনো এই পুজো ।"