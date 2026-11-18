চন্দননগরের ছোঁয়া, জগদ্ধাত্রীর রঙে বদলাচ্ছে বর্ধমানের উৎসব মানচিত্র
Jagadhatri Puja in Bardhaman: বর্ধমানেও বাড়ছে জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা, কীভাবে বদলাল জেলা সদরের উৎসব মানচিত্র ? খোঁজ নিয়ে দেখল ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ৷
Published : November 18, 2026 at 6:59 PM IST
বর্ধমান, 18 নভেম্বর: আলো ঝলমলে মণ্ডপ, প্রতিমা দর্শনের দীর্ঘ অপেক্ষা, রাস্তার দু'ধারে মানুষের ঢল আর উৎসবের আমেজ । জগদ্ধাত্রী পুজো বলতেই একসময় বর্ধমানের মানুষের মনে ভেসে উঠত চন্দননগরের ছবি । দেবী দর্শনের টানে দল বেঁধে চন্দননগরের পথে পাড়ি দিতেন অনেকে ।
বর্ধমানে শহরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন ছিল না বললেই চলে । কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই চেনা ছবি। এখন আর জগদ্ধাত্রী পুজোর আনন্দ পেতে শহর ছাড়ার অপেক্ষা করতে হয় না । বর্ধমান শহরের পাড়ায় পাড়ায় বেড়েছে পুজোর সংখ্যা । তৈরি হচ্ছে নতুন মণ্ডপ, বাড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড় । দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের উৎসবের আলোয় সেজে উঠছে শহর । মণ্ডপে মণ্ডপে সেই চেনা উন্মাদনা যেন নতুন করে জায়গা করে নিচ্ছে বর্ধমানবাসীর মনে ।
এই পরিবর্তনের গল্পে জড়িয়ে রয়েছে শহরের পুরনো পুজোগুলিও । বটতলা রামনবমী কমিটির পুজো এবার 14তম বর্ষে । প্রতি বছর একচালা প্রতিমায় দেবীর আরাধনা হয় এখানে । কমিটির সদস্য প্রশান্ত কীর্তনীয়ার কথায়, শহরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন শুরু হওয়ার সময় থেকেই তাঁদের পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে । বছরের পর বছর ধরে দর্শনার্থীদের সাড়া বেড়েছে । এবছরও প্রতিমা ও পুজোর পরিবেশ ঘিরে মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো । শুধু পুজো নয়, বিসর্জনেও থাকে বিশেষ আয়োজন । তাঁর মতে, পুজোর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি প্রশাসনের সহযোগিতায় উৎসবের পরিবেশও অনেক বেশি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে ।
একসময় যাঁরা জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে চন্দননগরে যেতেন, তাঁদের অনেকেই এখন নিজের শহরেই দেবীর আরাধনায় সামিল হচ্ছেন । সমীর বিশ্বাসের কথাতেও উঠে আসে সেই বদলে যাওয়া সময়ের ছবি । তাঁদের পুজোও শহরের প্রথম দিকের আয়োজনগুলির অন্যতম । তাদের পুজোর দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে । ফুল, হাত পাখা-সহ কুটিরশিল্পের নানা উপকরণ দিয়ে মণ্ডপ সাজানোর ভাবনাও রয়েছে । পুরনোদের কাছ থেকে পুজোর রীতি ও আয়োজন শিখে এবার নিজেদের মতো করে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন নতুন উদ্যোক্তারা ।
তিনি জানান, আগে জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে চন্দননগরে যেতেন তাঁরা । পরে নিজের শহরেই মায়ের আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নেন । এখন ধীরে ধীরে চারপাশে পুজোর সংখ্যা বাড়তে দেখে তাঁদেরও ভালো লাগছে ।
এই বদলের সাক্ষী রাজেশ সরকারও । 2018 সালে যখন তাঁরা পুজো শুরু করেন, তখন বর্ধমান শহরে জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা ছিল অনেক কম । নীলপুর-সহ কয়েকটি এলাকায় মূলত পুজোর আয়োজন দেখা যেত । এখন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়েছে পুজোর সংখ্যা । তাঁদের পুজো এবার নবম বর্ষে পা দিয়েছে । এ বছর থিমের চাকচিক্যের বদলে সাবেকি আয়োজনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা । অর্থাৎ, শুধু নতুন পুজোর সংযোজন নয়, পুরনো পুজোগুলির পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের উদ্যোগেও বদলাচ্ছে শহরের উৎসবের মানচিত্র ।
পুজোর এই বিস্তার শুধু মণ্ডপের আলো কিংবা প্রতিমার সৌন্দর্যে আটকে নেই । এর সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে পাড়ার মানুষের আবেগ, মিলন এবং ছোট ছোট জীবিকার গল্পও । বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় অভিজ্ঞতায়, আগে বর্ধমান শহরে জগদ্ধাত্রী পুজো ছিল হাতে গোনা । এখন অনেক জায়গায় পুজো হচ্ছে । তাঁদের পুজোকে কেন্দ্র করে প্রথম বছর থেকেই বসছে মেলা । সন্ধ্যা নামলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন শিশু থেকে বড়রা । বিভিন্ন স্কুলের নাচের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক আয়োজন আর চার দিন ধরে পাড়ার মানুষের একসঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠা—সব মিলিয়ে পুজো এখন এলাকার সামাজিক মিলনমেলাও হয়ে উঠেছে । কোনও কারণে পুজো বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে এলাকার মানুষই এগিয়ে আসেন । কারণ, তাঁদের কাছে এই পুজো শুধু কয়েক দিনের ধর্মীয় আয়োজন নয়, সারা পাড়ার আনন্দের উপলক্ষ ।
উৎসবের এই আবহে বদলাচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতির ছবিও । মণ্ডপের পাশে ছোট ছোট খাবারের দোকান, খেলনা ও নানা সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসছেন ব্যবসায়ীরা । কয়েকদিনের পুজো তাঁদের কাছে বাড়তি আয়ের সুযোগ । নারী মোড় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পক্ষে দেবব্রত মিত্র জানাচ্ছেন, কমিটির 10-15 জন সদস্যদের চাঁদাতেই পুজোর আয়োজন হয় । বাইরে থেকে চাঁদা না নিয়েই নিজেদের উদ্যোগে পুজো পরিচালনা করেন তাঁরা । আর্থিক সমস্যার কারণে এ বছর আয়োজন কিছুটা ছোট করতে হলেও উৎসাহে ভাটা পড়েনি । পুজো ঘিরে মেলা বসছে, দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ আসছেন প্রতিমা দর্শনে । শহরের রেলপাড়ের এই এলাকায় পুজোর সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও তাঁদের পুজো ইতিমধ্যেই পরিচিতি পেয়েছে । তিনি জানান, মেলাকে কেন্দ্র করে ছোট ব্যবসায়ীরাও কিছুটা বাড়তি রোজগারের সুযোগ পাচ্ছেন । অর্থাৎ, পুজোর আনন্দের পাশাপাশি কয়েকদিনের জন্য হলেও এলাকার মানুষের জীবিকাতেও যোগ হচ্ছে নতুন মাত্রা ।
একসময় জগদ্ধাত্রী পুজোর আনন্দ খুঁজতে বর্ধমান থেকে মানুষ চন্দননগরের পথে পাড়ি দিতেন । এখন সেই উৎসবের রং, আলো আর উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ছে নিজের শহরের অলিগলিতেও । পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের অংশগ্রহণ, মেলা ঘিরে ছোট ব্যবসার প্রসার এবং পাড়ার মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ—সব মিলিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো এখন বর্ধমানের উৎসব-সংস্কৃতির নতুন অধ্যায় লিখছে । চন্দননগর যাওয়ার সেই পুরনো অভ্যাস হয়তো একেবারে মুছে যায়নি, তবে নিজের শহরেও যে উৎসবের আনন্দ কম নয়, তা বুঝিয়ে দিচ্ছে বর্ধমানের পাড়ায় পাড়ায় জেগে ওঠা জগদ্ধাত্রী পুজো ।