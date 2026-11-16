জগদ্ধাত্রী ষষ্ঠীতেই মানকুন্ডুতে জনপ্লাবন, চোরবাগান আতঙ্কে 'বন্ধ' স্পোটিং ক্লাবের পুজো
Jagadhatri Puja 2026: অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে না পেরে দর্শন বন্ধ করে দিল মানকুন্ডু স্পোটিং জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 16, 2026 at 1:14 AM IST
চন্দননগর, 16 নভেম্বর : চোরবাগানের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। তারপরও ষষ্ঠীর রাতেই জনপ্লাবন মানকুণ্ডু স্টেশন রোডে। ভিড় সামলাতে না পেরে দর্শন বন্ধ করে দিল মানকুন্ডু স্পোটিং জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, দর্শকের সংখ্যা বাড়ার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশাসনের কর্তা থেকে শুরু করে আয়োজক-সকলেই আশঙ্কা করছিলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এমতাবস্থায় কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মণ্ডপে দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় । ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।
ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানকুণ্ডু স্টেশন রোডের জন্য আরও এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে ঠিক করেছেন প্রশাসনের কর্তারা। শহরের কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিও জানিয়েছে, দর্শণার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই দর্শন বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতেই পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে বিজেপি নেতা সুনীল বনসল, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহরা মানকুন্ডু স্পোর্টিংয়ের পুজোয় যান। তার মধ্যেই মানকুণ্ডু স্টেশন রোডে আচমকা ভিড় বেড়ে যায়। নেতাদের কনভয়ে আটকে পড়েন দর্শনার্থীরা। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুলিশ কোনওভাবে নেতাদের গাড়ির কনভয় সেখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করে । ঠিক সে সময় দর্শন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব বলেন, "গন্ডগোল কিছু হয়নি। ভিড় বেশি হওয়া সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুই কম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। আগামিকাল থেকেই আরও চার কম্পানি আসছে। দর্শণার্থীদের ভিড়ের জন্য মানকুণ্ডু স্টেশন রোডে আরও এক কম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। সমস্ত পরিস্থিতির জন্য সজাগ রয়েছে পুলিশ।"
চন্দননগর বিভিন্ন জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে তৈরি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, "মানকুন্ডু স্টেশন রোডে ভিড় বাড়ার ফলে স্পোর্টিং ক্লাবের মন্ডপে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই কারণে পুজো কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সাময়িকভাবে দর্শন বন্ধ রাখা হবে। চাপ কমলেই ফের খুলে দেওয়া হবে পুজো মন্ডপ। রবিবার ছিল বলে এদিন অতিরিক্ত ভিড় হয় । মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য় হয়েছি । শুধু এই পুজো নয়, এরপরও যেখানে যেখানে অতিরিক্ত ভিড় বাড়বে সেখানেই সাময়িকভাবে দর্শন বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভিড় কমে এলে বা পরিস্থিতি ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আশঙ্কা না থাকলে আমার মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে । "