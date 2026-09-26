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যাদবপুরের স্কুলে কোরান পড়ানোর 'প্রস্তাব' দিয়ে চিঠি ! পুলিশের দ্বারস্থ প্রধানশিক্ষক

Letter proposing Quran teaching in school: স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, চিঠিতে স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মধ্যে ইসলামিক নীতি, মূল্যবোধ এবং কোরানের শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব আছে ৷

Jadavpur ps
যাদবপুর থানা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 4:53 PM IST

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কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: স্কুলের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ঘিরে যাদবপুর বিদ্যাপীঠে বিতর্ক । স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যকে উদ্দেশ করে পাঠানো একটি চিঠির সঙ্গে কোরানের কপি-সহ তিনটি বই পাঠানো হল । চিঠিতে স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মধ্যে ইসলামিক নীতি, মূল্যবোধ এবং কোরানের শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি । বিষয়টি সামনে আসার পর যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল কর্তপক্ষ ।

কর্তৃপক্ষের দাবি, গত 24 সেপ্টেম্বর রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ওই চিঠি ও পার্সেল স্কুলে এসে পৌঁছয় । শেখ আবদুল মুরাদ নামে এক ব্যক্তির নাম চিঠির প্রেরক হিসেবে উল্লেখ রয়েছে । তাঁর প্রকাশিত একটি বইয়ের উল্লেখ করে স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ইসলামিক নীতি, মূল্যবোধ এবং কোরানের শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল । পার্সেলটি খুলে বিষয়টি জানার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় যোগাযোগ করে ।

যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যের কথায়, "আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সব ধর্মকে সম্মান করতে শেখাই । সেখানে যদি আমাকে কেউ এরকম বই উপহার দিতেন, আমি সেই বই ছাত্র-ছাত্রীদের বলতাম প্রণাম করে রেখে দিতে । কিন্তু এভাবে সেটাকে পড়ানোর দাবি জানানো আমার অস্বাভাবিক লেগেছে । আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি । বিষয়টি স্পর্শকাতর, সেই কারণেই আমি আমার স্কুলের নিকটবর্তী থানায় জানিয়ে রেখেছি । পরশুদিন স্কুলে একটি চিঠি এবং পার্সেল আসে । সেটা আমরা গতকাল খুলেছি । সেখানে এই চিঠির সঙ্গে তিনটে বই রয়েছে । পুরো বিষয়টাই আমি থানায় জানিয়েছি ।"

স্কুলের তরফে পুলিশের কাছে দেওয়া অভিযোগে চিঠিটির উৎস, প্রেরকের পরিচয় এবং কেন ওই ধরনের প্রস্তাব স্কুলে পাঠানো হল, তা খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে । পাশাপাশি, এর পিছনে কোনও সংগঠিত প্রচেষ্টা রয়েছে কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখার অনুরোধ জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ।

পুলিশের কাছে দেওয়া অভিযোগে সংবিধানের 28 নম্বর অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গও তোলা হয়েছে । সরকারি অর্থে পরিচালিত বা সরকারি স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ রয়েছে- এই যুক্তিও স্কুলের তরফে তুলে ধরা হয়েছে । স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পড়ুয়াদের মধ্যে কোনও ধরনের ধর্মীয় বিভাজন বা অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হোক, তা তারা চায় না । সেই কারণেই বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে প্রাথমিক তদন্তের আবেদন করা হয়েছে । অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "কোথা থেকে পার্সেলটি এল, তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে । খতিয়ে দেখা হচ্ছে স্কুলের আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজও ।"

ডেপুটি কমিশনার খাণ্ডালবাহাল উমেশ গণপত ইটিভি ভারতকে জানান, "সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ কে বা কারা, কীভাবে পার্সেল পাঠালেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" চিঠিতে যে ব্যক্তির নাম রয়েছে, তিনিই পার্সেলটি পাঠিয়েছেন কি না, অথবা তাঁর নাম ব্যবহার করে অন্য কেউ সেটি পাঠিয়েছে কি না, তাও তদন্তের বিষয় । ফলে আপাতত চিঠি, পার্সেলের উৎস এবং স্কুলে পৌঁছনোর প্রক্রিয়ার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

TAGGED:

JADAVPUR PS
PROPOSAL TO RELIGIOUS EDUCATION
স্কুলে কোরান পড়ানোর প্রস্তাব
থানায় অভিযোগ যাদবপুর বিদ্যাপীঠের
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