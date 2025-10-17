ETV Bharat / state

কুয়াশার বিপদে দিশা দেখাচ্ছে ‘ফগসাইট’, বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব যাদবপুর বিদ্যাপীঠের

‘মেড টু মুভ কমিউনিটিজ’–এর পঞ্চম বার্ষিক এশিয়া-প্যাসিফিক ফাইনালে অংশ নেয় যাদবপুর বিদ্যাপীঠ৷ তারা পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে৷

Jadavpur Vidyapith
বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব যাদবপুর বিদ্যাপীঠের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2025 at 9:19 PM IST

কলকাতা, 17 অক্টোবর: কুয়াশা আর কম দৃশ্যমানতার কারণে রাস্তায় মাঝেমধ্যেই নেমে আসে বিপদ। এবার সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের তৈরি এআই-চালিত প্রজেক্ট ‘ফগসাইট’ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ‘মেড টু মুভ কমিউনিটিজ (MTMC)’–এর পঞ্চম বার্ষিক এশিয়া-প্যাসিফিক ফাইনালে এই প্রকল্পের জন্য পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে যাদবপুর বিদ্যাপীঠ।

অনলাইনে প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করেছিল ওটিস ও তাদের গ্লোবাল পার্টনাররা। বিভিন্ন দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের আট ছাত্রছাত্রী – স্বপ্ননীল নাথ, সৃজন শীল, কঙ্ক ঘোষ, সাগ্নিক ভাস্কর, শেখ মীরাজ উল্লাহ, শ্রীজন্য পাহাড়ি, সুপ্রভাত বেরা এবং সিদ্ধার্থ দাস। তাদের সঙ্গে ছিলেন মেন্টর প্রসূনকলি ভৌমিক, উৎপল মাইতি ও মিষ্টুনি দত্ত। প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যের উৎসাহ ছিল দলের বড় অনুপ্রেরণা।

Jadavpur Vidyapith
বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব যাদবপুর বিদ্যাপীঠের (নিজস্ব ছবি)

প্রথমে পড়ুয়ারা তৈরি করেছিল একটি মেডিক্যাল মোবিলিটি অ্যাপ৷ কিন্তু পরে তারা মন দেয় কুয়াশাজনিত দুর্ঘটনার দিকে। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম ‘ফগসাইট’-এর। ফগসাইট হল একটি প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে এবং এআই-চালিত দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির সিস্টেম, যা সাধারণ গাড়ি চলার সময়ে রাস্তার দৃশ্যমানতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটি মাল্টি-স্পেকট্রাল সেন্সিং ও প্রেডিক্টিভ এআই ব্যবহার করে আশপাশের এলাকা বিশ্লেষণ করে। সেই সঙ্গে ড্যাশবোর্ড-মাউন্টেড ডিসপ্লে'তে রাস্তার স্পষ্ট ছবিও প্রদর্শন করে। এই প্রযুক্তি যেকোনও গাড়িতেই কাজ করতে পারে। খুব কম খরচে গাড়ির মূল্যের মাত্র পাঁচ শতাংশ খরচেই এই যন্ত্র ইনস্টল করা যায়।

এশিয়া-প্যাসিফিক ফাইনালে জাপান, মালয়েশিয়া, হংকং, অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশের স্কুলকে টক্কর দিয়ে 50-এর মধ্যে 30.8 পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান পায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠ। ‘ফগসাইট’-এর সাফল্য শুধু একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং প্রমাণ করে সীমিত পরিকাঠামোতেও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা দিয়ে বড় কিছু করা সম্ভব। এই তরুণ দল এখন বাস্তব জীবনে তাদের উদ্ভাবনের ব্যবহারিক দিক নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

Jadavpur Vidyapith
বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব যাদবপুর বিদ্যাপীঠের (নিজস্ব ছবি)

প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যের কথায়, “ওরা শুধু যাদবপুর বিদ্যাপীঠের নয়, ওরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই গর্ব আমাদের সবার।" এর পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘‘2022 সালে বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসার পরে অনেক চেষ্টায় 2023 সালে বিদ্যালয়ে স্টেম ল্যাবরেটরির (STEM Laboratory) সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়৷ যার ফলে 2024 সালে বেঙ্গালুরুতে ন্য়াশনাল স্টেম কম্পিটিশনে (National STEM Competition) যাদবপুর বিদ্যাপীঠ ভারত সেরা হয়৷ আর 2025-এ মুম্বই রানার্স হয়। স্টেম ল্যাবরেটরি থাকার ফলেই বিদ্যাপীঠ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়৷’’

