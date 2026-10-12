দেশের সেরা সরকারি স্কুলের তালিকায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, রাজ্যে প্রথম

দেশের সেরা সরকারি স্কুলের তালিকায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, রাজ্যে প্রথম
Jadavpur Vidyapith ranks first: জাতীয় স্তরে এই সাফল্য স্কুলকে যে আগামিদিনে আরও ভালো কাজে উৎসাহিত করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 12, 2026 at 10:42 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: সর্বভারতীয় স্তরেও এক ধাপ এগিয়ে গেল যাদবপুর বিদ্যাপীঠ। EducationWorld India School Rankings 2026–27-এর ‘State Government Day Schools’ বিভাগে দেশের মধ্যে একাদশে স্থান অধিকার করেছে এই স্কুল। গত বছর এই বিভাগে দ্বাদশ স্থানে ছিল যাদবপুর বিদ্যাপীঠ।
এবার এক ধাপ এগিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল তারা। স্কুলের প্রাপ্ত স্কোর 1022। অন্যদিকে, এই বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী চণ্ডীগড়ের স্কুলের স্কোর 1087। 'প্রতিকূল পরিস্থিতি'র মধ্যেও এই সাফল্যকে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য। শিক্ষার মান, পড়ুয়াদের সামগ্রিক বিকাশ এবং বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক উন্নয়নের নিরিখে এই স্বীকৃতি যাদবপুর বিদ্যাপীঠের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
শুধু রাজ্যে নিজেদের প্রথম স্থান ধরে রাখাই নয়, জাতীয় স্তরে গত বছরের তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াও স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে গর্বের বিষয়। তবে এই সাফল্য দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, পরিকল্পনা এবং একাধিক চ্যালেঞ্জের সফলভাবে মোকাবিলা করার ফসল।
প্রধান শিক্ষক জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। লটারি প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলের পরিবেশ তৈরি করা সহজ কাজ নয়। সেই সমস্ত চ্যালেঞ্জ সামলে সর্বভারতীয় স্তরে এই জায়গায় পৌঁছনো নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি।
তাঁর মতে, এই সাফল্য কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস পরিশ্রম, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনও রকম আপস না করার মানসিকতা। এই সাফল্যের জন্য স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অবদানকে কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক।
পাশাপাশি, র্যাঙ্কিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, প্রেজেন্টেশন তৈরি এবং তথ্যের যথাযথ উপস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন অর্থনীতির শিক্ষিকা রিমিতা বসু এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা বিভাগের শিক্ষক উৎপল মাইতি। তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন প্রধান শিক্ষক।
এই সাফল্য যাদবপুর বিদ্যাপীঠকে আগামিদিনে আরও ভালো কাজ করার প্রেরণা জোগাবে বলেই আশাবাদী সকলে । রাজ্যে নিজেদের শীর্ষস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি জাতীয় স্তরে আরও এগিয়ে যাওয়াই এখন লক্ষ্য। প্রতিকূলতাক অতিক্রম করে শিক্ষার মান বজায় রেখে এগিয়ে চলার এই প্রয়াসে নতুন করে আত্মবিশ্বাস পেল যাদবপুর বিদ্যাপীঠ।