ফের মোছা হল দেওয়াল, গভীর রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলকাতা পুলিশ ও পুরনিগম !
কীভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা গভীর রাতে ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকল সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা ।
Published : September 2, 2026 at 12:50 PM IST
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের । সেখানে ফের মোছা হল দেওয়াল লিখন । পড়ুয়াদের দাবি, এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখন মুছেছে কলকাতা পুরনিগম এবং কলকাতা পুলিশ । অভিযোগ, তারা গভীর রাতে সিভিল পোশাকে ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করে । এরপর দেওয়ালে লেখা বেশ কিছু নতুন এবং পুরনো স্লোগানের ওপর তারা সাদা রং করে দেয় । সমস্ত ঘটনাটাই ঘটেছে রাত একটার পরে । কীভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকল সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা । যদিও উপাচার্যের দাবি, পুলিশ রাতে ক্যাম্পাসে ঢোকেনি ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল লিখন নিয়ে কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরব হয়েছিলেন । তারপরেই দেখা গিয়েছিল কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের বেশ কিছু দেওয়ার লিখন সাদা রং দিয়ে মুছে দেয় । কিন্তু তার পরের দিনই আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ফিরে আসে দেওয়াল লিখন । ক্যাম্পাসের একাধিক জায়গায় ওই সাদা রঙের উপরেই আবারও স্লোগান লেখা দেখা যায় । কিন্তু এবার সেই স্লোগান সাদা রং দিয়ে আবারও মুছে দেওয়া হল ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ নবাব বলেন, "গভীর রাতে কয়েকজন পড়ুয়া ক্যাম্পাসের বাইরের রাস্তা দিয়ে আসছিল । তখন তাঁরা খেয়াল করেন যে, ক্যাম্পাসের সামনে প্রচুর পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে । তাঁরা ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করেন । কারওরই গায়ে পুলিশের পোশাক ছিল না, সবাই সিভিল ড্রেসে ছিলেন । সবার গলায় আইডি কার্ড ছিল । সেই আইডি কার্ড দেখেই পড়ুয়ারা বুঝতে পারেন যে, তাঁরা কলকাতা পুলিশ এবং পুরনিগমের আধিকারিক । পরবর্তীকালে আমাদের কাছে এই খবর আসে । আমরা বুধবার ভোরবেলায় ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখি, দেওয়ালে লেখা স্লোগানের উপর সাদা রং করে দেওয়া হয়েছে । আমাদের প্রশ্ন হল, উপাচার্যের অনুমতি ছাড়া কীভাবে ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশের আধিকারিকরা প্রবেশ করলেন । তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে, উপাচার্যের অনুমতি ছিল ক্যাম্পাসে পুলিশের প্রবেশে ?"
আরেক পড়ুয়া অর্ঘ্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হস্টেলে যে পড়ুয়ারা থাকেন তাঁরা রাত্রিবেলা খাবার কিনতে গিয়েছিলেন । তখন তাঁরা খেয়াল করেছেন, চার নম্বর গেটের বাইরে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ এবং বেশ কিছু মানুষজন রয়েছে । তাঁদেরকে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা কেন এসেছেন ।' সেখানেই তাঁরা জানতে পারেন দেওয়ালগুলো মোছার জন্য পুরনিগমের আধিকারিক এবং কলকাতা পুলিশ এসেছে । তারপর তাঁরা তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে জানান ।"
অর্ঘ্যজিৎ আরও জানান, "আমরা খোঁজখবর নিয়ে শুনতে পাই, ওপেন এয়ার থিয়েটার অর্থাৎ ওএটি, ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের বাইরে এবং নজরুল ভবনের পিছনে অর্থাৎ সোশিওলজি বিভাগের বাইরের দেওয়ালে লেখা স্লোগানগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে । আমরা আজকে উপাচার্যের কাছে যাব জানতে, কীভাবে রাত্রিবেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষর অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করল ! কারণ পুলিশ ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রবেশ করার সময়সীমা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত । তাহলে কীভাবে গভীর রাতে তারা এল । এই বিষয়ে কি কর্তৃপক্ষ কিছু জানতো ?"
এই বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "আমি মুছিনি । কারণ আমরা শনিবার দেওয়াল মুছেছিলাম । তারপর আবার লেখা হয়েছে । বারে বারে আমাদের তরফে মোছার মতো পরিকাঠামো আমাদের কাছে সত্যি নেই । তাই এই বারে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে করা হয়েছে । সরকারের তরফে আমাদের এই কাজ করতে বলা হয়েছিল । আমরা কলকাতা কর্পোরেশনকে জানিয়েছিলাম যে, বারবার এই কাজ করতে আমরা অপারগ । তখন কলকাতা পুরসভা দায়িত্ব নেয় । আমার কাছে যা খবর হয়েছে, তাতে পুলিশের ঢোকার কথা ছিল না এবং পুলিশ ঢোকেওনি ।"