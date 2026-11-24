যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়ে চিঠি TMCP-র, জবাবে দিলেন উপাচার্য
Jadavpur University Convocation: সমাবর্তনের আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হল 'ডিস্টিংগুইসড অ্যালুমনাই – জেইউ অ্যাওয়ার্ড' ৷
Published : November 24, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ঠিক একমাস পর অর্থাৎ 24 ডিসেম্বর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 69তম বার্ষিক সমাবর্তন ৷ সেই অনুষ্ঠান ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ও আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মেনে চলার দাবি জানিয়ে উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে চিঠি দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) ইউনিট ৷ উপাচার্যকে দেওয়া ওই চিঠিতে একাধিক দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের দুই সদস্য কিশলয় রায় এবং তীর্থরাজ বর্ধন ৷
চিঠিতে তাঁদের বক্তব্য, অতীতে সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশাসনিক বিতর্ক ও প্রক্রিয়াগত ত্রুটির অভিযোগ উঠেছে ৷ যার প্রভাব পড়েছে অনুষ্ঠানের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ৷ তাই আগামী সমাবর্তনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বাধ্যতামূলক স্ট্যাটিউটরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷ বিশেষ করে দ্রুত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (ইসি) এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি কোর্টের বৈঠক ডাকার দাবি করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতি, ঐতিহ্য ও প্রক্রিয়াগত নিয়ম মেনেই সমাবর্তনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দাবি জানানো হয়েছে ৷ প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে কোনও পড়ুয়ার পড়াশোনা, উচ্চশিক্ষা বা ভবিষ্যতের কর্মজীবন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হয়, সে দিকেও নজর দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা ৷ বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনও রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখার কথাও উল্লেখ করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৷
TMCP-র চিঠির জবাবও দিয়েছেন উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷ তিনি জানিয়েছেন, সমাবর্তন নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের বিষয়গুলি তিনি পেয়েছেন এবং তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া মেনে এবং যথাযথ মর্যাদা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানিয়েছেন যাদবপুরের উপাচার্য ৷
প্রতিবছরের মতো এ বছরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে 24 ডিসেম্বর ৷ সমাবর্তনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা প্রাক্তনীদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার উদ্যোগ নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে 'ডিস্টিংগুইসড অ্যালুমনাই– জেইউ অ্যাওয়ার্ড' বা 'ডিএ-জেইউ' সম্মাননা ৷ 2026 সাল থেকেই শুরু হয়ে গেল তার কাজ ৷ ইতিমধ্যে এ বছরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'ডিএ-জেইউ' সম্মাননা প্রদানের তালিকা তৈরি করে ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
কর্তৃপক্ষের মতে, এই উদ্যোগের ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যক্তিদের কৃতিত্ব সকলের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে ৷ পাশাপাশি, প্রাক্তনীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে ৷ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা প্রাক্তনীরা এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷