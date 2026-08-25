যাদবপুরের উপাচার্যকে 3 দিন বিশ্রামের পরামর্শ, 27 অগস্ট তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক
উপাচার্যের হাঁটুতে ব্যথা ৷ তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বিশ্রাম নিতে হবে ৷ আগামী 27 অগস্ট তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক।
Published : August 25, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: অলস্টেক হোল্ডারের বৈঠক থেকে বেরনোর সময় অর্থাৎ সোমবার রাতে আচমকায়ে পড়ে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। কোনওরকমে হেঁটে তিনি রাত 9টা নাগাদ ক্যাম্পাস ছাড়েন। ওই পড়ে যাওয়ার দরুণ তাঁর হাঁটুতে ব্যথা লেগেছে। সেই কারণে চিকিৎসক তাঁকে তিন দিনের বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷
আগামী বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার তিনি ক্যাম্পাসে আসতে পারেন বলেই ছাত্রছাত্রীদের অনুমান। তখন আবার পড়ুয়াদের তরফে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরও একটি বৈঠক করার আবেদন জানানোর চিন্তাভাবনা করছেন। তবে, এদিন ক্যাম্পাসে আসেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বুধবার রাতে এবং বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করেন।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এষণা বলেন, "ইসি মিটিংয়ের জন্য আচার্যকে মেইল করা হয়েছে ৷ গ্রিভেন্স সেল ভেঙে দেওয়া হয়। কিছু দাবি মানা হয়েছে। কিন্তু অর্ধেক দাবি মানা হয়নি। বৈঠকের মাঝপথেই উপাচার্য আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই মানবিকতার খাতিরে আমরা ওনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বেশ কিছু দাবি এখনও বাকি ৷ ফলে আমরা আবারও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক চাইছি ৷ আগামী 27 তারিখ তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক আছে ৷ সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে। তবে যদি আমাদের দাবি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা না-হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।"
সোমবারের ওই ঘটনার পরে মঙ্গলবারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পড়ুয়াদের একাংশের বৈঠক হওয়ার কথা। এদিন এসএফআই-এর তরফে অঞ্জিল দাস বলেন, "আমরা 27 তারিখ তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আছি ৷ ওইদিন আমাদের তরফে কমিটিকে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হবে ৷ আমাদের একটাই বক্তব্য সিসিটিভি ফুটেজে যাদেরকে দেখা গিয়েছে ৷ সেখানে কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে নিরাপত্তারক্ষী এবং ছাত্র, ছাত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেব সিসিটিভি ফুটেজে উঠে এসেছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ পাশাপাশি, তদন্ত চলাকালীন তারা যাতে ক্যাম্পাসে না-আসতে পারে সেই বিষয়েও আমরা জানাব। যাতে কোনওভাবেই তারা তদন্ত প্রক্রিয়াকে বিচলিত করতে না-পারে সেই জন্যই আমাদের এই দাবি।"
অন্যদিকে, স্টুডেন্টস গ্রিভেন্স রিড্রেসাল সেল ভেঙে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। গত বুধবার রাতে গোলমালের সময়ে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে যাঁকে দেখতে পাওয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অঞ্জিলের দাবি, এমন কেউ এই সেলে থাকতে পারেন না, যিনি নিজেই অভিযুক্ত। তাঁর কাছে ছাত্রছাত্রীরা কোনও অভিযোগ জানাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করবে না। তাঁর কথায়, "ওরকম পক্ষপাতদুষ্ট মানুষের কাছে ছাত্রছাত্রীরা কোনও অভিযোগ জানাবে এটা হতেই পারে না ৷"
যদিও এদিন বুদ্ধদেব সাউ বলেন, "আমি খুব খুশি যে এই দায়িত্ব আমাকে আর নিতে হবে না ৷ কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে দুর্নীতি হয় সেটা আমি ধরে ফেলেছিলাম ৷ সে কারণে তাঁরাই ভয় পেয়ে আমাকে ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে ৷ আমার মাধ্যমে কেউ শাস্তি পাক সেটা আমার নিজেরই খারাপ লাগে ৷ আমি খুশি যে এই কাজ আমাকে আর করতে হবে না ৷"