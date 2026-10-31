যাদবপুরে ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ! কাঠগড়ায় বিজ্ঞান বিভাগের কর্মী

যাদবপুরে ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ! কাঠগড়ায় বিজ্ঞান বিভাগের কর্মী
Jadavpur University: বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগটি ইন্টারনাল কমপ্লেনটস কমিটির কাছে পাঠানো হবে । সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই কর্মী । সৌমিতা ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন ।
Published : October 31, 2026 at 11:43 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর:ফের বিতর্ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। এবার ক্যাম্পাসেই এক ছাত্রী যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল । অভিযোগের তির বিজ্ঞান বিভাগের এক কর্মীর বিরুদ্ধে । ঘটনাস্থল টেকনোলজি ভবন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই কর্মী ।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অভিযোগটি ইন্টারনাল কমপ্লেনটস কমিটি (আইসিসি)-র কাছে পাঠানো হবে। কমিটির তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনার সময় কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে টেকনোলজি ভবনের সাততলায় সিঁড়িতে বসেছিলেন কলা বিভাগের ওই ছাত্রী। সেই সময় পাঁচতলা থেকে এক কর্মী তাঁদের নীচে নেমে আসতে বলেন। অভিযোগ, ছাত্রীর বন্ধুরা নীচে নেমে গেলেও তিনি উপরে থেকে যান।
এরপর ওই কর্মী সাততলায় গিয়ে ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ছ’তলায় নামেন। সেখানেই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। পরে নীচে নেমে বন্ধুদের বিষয়টি জানান ওই ছাত্রী। কিছুক্ষণ পরে অভিযুক্ত কর্মী নীচে এলে তাঁকে ঘিরে ধরেন পড়ুয়ারা । শুরু হয় বচসা। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান পড়ুয়ারা। চিঠি লিখে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে ।
সূত্রের খবর, টেকনোলজি ভবনের তিনতলা পর্যন্ত ক্লাস হয়। সন্ধ্যার পর ভবনের উপরের অংশে অন্ধকার থাকে। অভিযুক্ত কর্মী কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, ওই দিন সন্ধ্যায় কয়েক জন পড়ুয়াকে ভবনের উপরে বসে থাকতে দেখে তাঁদের পরিচয় জানতে চান। কলা বিভাগের পড়ুয়া হয়ে তাঁরা অন্ধকারে টেকনোলজি ভবনের উপরে কী করছেন, সেই প্রশ্ন তুলে তাঁদের নীচে নেমে যেতে বলেন তিনি। এর বেশি আর কিছুই হয়নি বলে তাঁর দাবি ।
তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার কর্মীর দাবি তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে বলে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখারও আর্জি জানিয়েছেন অভিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগটি আইসিসির কাছে পাঠানো হবে। কমিটি ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।
মাত্র কয়েকদিন আগেই উত্তাল হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । এবিভিপির বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল সেবার। সংঘর্ষের জেরে ভাঙা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকটিও । অতিসম্প্রতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ক্যাম্পাসে পডুয়াদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন । তারই মধ্যে ফের যাদবপুর ঘিরে অপ্রীতিকর খবর প্রকাশ্যে এল । এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী হয় সেটাই দেখার ।