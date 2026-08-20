ABVP-র বিক্ষোভে ভাঙল যাদবপুরের লোগো, SFI-এর দেবাঞ্জনের হুঁশিয়ারি- পুলিশকে টার্গেট করে রেখেছি

ABVP-র বিক্ষোভে ভাঙল যাদবপুরের লোগো, SFI-এর দেবাঞ্জনের হুঁশিয়ারি- পুলিশকে টার্গেট করে রেখেছি
বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এবিভিপি বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয় ৷ যাদবপুর নিয়ে বিজেপি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না ৷
Published : August 20, 2026 at 6:29 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের অশান্তির আঁচ ছড়াল দুপুরেও ৷ একদিকে এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তির জেরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়, অন্যদিকে এবিভিপি-র বিক্ষোভের জেরে খুলে পড়ে যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোর একাংশ ৷ এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেও বাম ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভের জেরে উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি ৷
এই অবস্থার মধ্যেই এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে পুলিশকে টার্গেট করে রেখেছেন বলে হুঁশিয়ারি দেন ৷ অন্যদিকে এবিভিপি-র সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ শাসক দলের রাজ্য সভাপতি জানান, এবিভিপি একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ৷ এই নিয়ে বিজেপি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না ৷ সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বা যা পদক্ষেপ করার রাজ্য সরকারই করবে ৷
ক্ষতিগ্রস্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো
বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে জিবি মিটিং ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ বাম ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি-র সমর্থকদের সংঘর্ষ হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ বামেদের অভিযোগ, এবিভিপি ও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে গোলমাল করে ৷
সেই উত্তেজনার রেশ বৃহস্পতিবারও বজায় রইল৷ বুধবার রাতের ঘটনা নিয়ে গোলপার্কে বেলা 12টা নাগাদ জমায়েত করে এবিভিপি ৷ সেখান থেকে তারা মিছিল করে আসে যাদবপুর থানার কাছে৷ সেখানে তারা পুলিশি বাধার মুখে পড়ে ৷ পুলিশের সঙ্গে আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে ব্যারিকেড ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে আসে এবিভিপির মিছিল ৷
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় আগে থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সবকটি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় । মোতায়ন করা হয় বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । তবে চার নম্বর গেটের বিপরীতে কিছু বিজেপি কর্মী-সমর্থক ভিড় জড়িয়ে ছিলেন । মিছিল থেকে আসা উত্তপ্ত এবিভিপি-র কর্মীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 4 নম্বর গেট টপকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন । সেই সময় পুলিশের সঙ্গে আবারও একপ্রকার ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা ।
অভিযোগ, সেই সময় বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ভিতরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল ৷ ফলে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ ভিতরে জলের বোতল, ডাব ছোড়া হয় ৷ সেই সময় চার নম্বর গেটে লাগানো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লোহার লোগো ভেঙে যায় ।
এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্য পাভেল বলেন, ‘‘এটা আমাদের কাছে লজ্জার কারণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক স্বদেশি আন্দোলনের একটি প্রতীক । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লোগো-র উপর আক্রমণ অর্থাৎ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সার্বিক চিন্তাভাবনা প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার উপর আক্রমণ ।’’
যাদবপুরে পুলিশের সঙ্গে এসএফআই-এর ধস্তাধস্তি
বুধবার রাতের উত্তেজনার পর বৃহস্পতিবারও অশান্তির আঁচ যাদবপুর চত্বরে । এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের তুমুল ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় । পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে জানা যায় । ঘটনায় এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের কয়েকজন সদস্যও আহত হয়েছেন বলে দাবি ।
ধস্তাধস্তির পর রাজ্য সরকারের পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তীব্র আক্রমণ করেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে । তাঁর অভিযোগ, বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপি, আরএসএস ও এবিভিপির লোকজনকে এনে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল । এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা এবং আগুন লাগানোর পরিকল্পনা ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি ।
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে দেবাঞ্জন দে জানান, পুলিশের একাংশকে তিনি ‘টার্গেট’ করে রেখেছেন । তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ দুর্ব্যবহার ও মারধর করেছে । একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ক্যাম্পাসে যেমন কোনও ‘মাতব্বরি’ বরদাস্ত করা হবে না, তেমনই রাস্তাতেও পুলিশের ‘মাতব্বরি’ মেনে নেওয়া হবে না ।
বুধবার রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদকের অভিযোগ, যাদবপুরের বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে বাইরে থেকে লোকজনকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকানো হয়েছিল । তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনে আগুন লাগানোর ঘটনাও ঘটেছে । দেবাঞ্জনের অভিযোগ, গোটা ঘটনায় বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা ছিল ।
যাদবপুরের বিজেপি বিধায়কের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন দেবাঞ্জন দে । তাঁর বক্তব্য, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েও তিনি কেন কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন, তার জবাব দিতে হবে । পাশাপাশি রাতভর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাণ্ডব এবং বামপন্থী নেতাদের উদ্দেশে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরে দেবাঞ্জন বলেন, ‘‘স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ঐতিহ্যের উপর গড়ে উঠেছে এই বিশ্ববিদ্যালয় ।’’ তাঁর দাবি, সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ।
ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়েও রাজ্য সরকার ও বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক । তাঁর দাবি, অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে । পাশাপাশি গোটা বাংলার ক্যাম্পাসকে ‘এবিভিপি মুক্ত’ ও ‘বিজেপি মুক্ত’ করার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি ।
বুধবার রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাদবপুরে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে । বৃহস্পতিবারের ধস্তাধস্তির পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশি নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসএফআই ও বিজেপি-এবিভিপির একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পালটা অভিযোগে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ।
এবিভিপি বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয় : শমীক ভট্টাচার্য
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত নয় । তারা বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয় ৷ বরং তারা স্বতন্ত্র । তাই এই বিষয় দলীয়ভাবে বিজেপি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না । বৃহস্পতিবার এমনই জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ।
এদিন তিনি বলেন, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় বিজেপি কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না ৷ এবিভিপি বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয় । বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠন নেই । এবিভিপি স্বতন্ত্র একটি জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন । তারা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন ৷ এবিভিপি-র অবস্থান নিয়ে বিজেপির কোনও বক্তব্য নেই । তাদের সিদ্ধান্ত তারা নেবে। ক্যাম্পাসের ভেতরে রাজনীতি করা, রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিরোধী বিজেপি । ক্যাম্পাসের বাইরে যদি কোনও রাজনীতি হয়, তাহলে বিজেপির কাছে যেতে পারেন ৷ কিন্তু ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাত্র সংগঠন নিয়ে রাজনীতি করার বিরোধী বিজেপি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই নিয়ে যা বলার রাজ্য সরকার বলবে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আছেন, তিনি বলবেন । এটা সম্পূর্ণভাবে সরকার দেখবে । ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে দল থাকবে না । আর বাইরে যদি আইনশৃঙ্খলার কোনও অবনতি হয়, তাহলে সেটা সরকার দেখবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী যিনি পুলিশ মন্ত্রীও বটে, তিনি দেখবেন ।’’
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' এই ধরনের স্লোগানও উঠেছে বলে অভিযোগ । এই নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য জানান, এই ঘটনা তাঁর জানা নেই ৷ তবে যে এমন স্লোগান তুলেছে তাঁকে যদি দেখতে পাওয়া যেত, তাহলে তাঁকে টুকরো টুকরো করা দরকার ।
ক্যাম্পাসে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাম সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেন যতক্ষণ না উপাচার্য এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত । এই নিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্য পাভেল বলেন, ‘‘যখন কাল আমাদের সুরক্ষার দরকার ছিল, সেই সময় কর্তৃপক্ষকে আমরা কোনও ভূমিকা নিতে দেখিনি । বরং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তারা উত্তর দেয়নি । আমরা এখন নিরাপত্তার দাবিতে উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে উপাচার্য নিজের প্রশাসনিক ভবন ছেড়ে অন্য একটি প্রশাসনিক ভবনে সকালবেলা গিয়েছিলেন । তারপর সেখান থেকে তাকে আর বেরোতে দেখা যায়নি । তবে বর্তমান ওই ঘরেও তিনি বসে নেই । ফলে তিনি কোথায় আমরা জানি না । যতক্ষণ না উনি এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, অরবিন্দ ভবনের বাইরে গাড়ি বারান্দায় আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলবে ।’’