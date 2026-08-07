যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শুভবুদ্ধির উদয়' কামনায় যজ্ঞ, প্রতীকী প্রতিবাদে ভারতীয় মজদুর সংঘ
বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রশাসনিক অনিয়মের প্রতিবাদে আন্দোলন করছেন ভারতীয় মজদুর সংঘের আন্দোলনরত কর্মী-শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা ৷ এবার যজ্ঞ করে প্রতিবাদের সুর আরও চড়াল সংগঠন ।
Published : August 7, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মঙ্গল কামনায় অরবিন্দ ভবনের বাইরে যজ্ঞের আয়োজন করলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের আন্দোলনরত কর্মী-শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা ৷ তাঁদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক প্রশাসনিক অনিয়ম চলছে । তার প্রতিবাদে ও বেনিয়মের অবসান ঘটে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শুভবুদ্ধির উদয়' হয় তাই যজ্ঞের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷
মজদুর সংঘের সদস্য তথা শিক্ষাকর্মী অসীম মিত্র জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি, শুভবুদ্ধির উদয় এবং প্রশাসনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে ৷ তাঁর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অবৈধ ও অনিয়মিত কাজ চলছে ৷ ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না-ঘটে, সেই কামনাতে এই প্রতীকী কর্মসূচি পালন করা হয়েছে ৷
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং ফিন্যান্স অফিসারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাঁরা পদে বহাল রয়েছেন ৷ সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও 60 বছর পেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে ৷ এর ফলে নতুন প্রজন্মের যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ।
অসীম বলেন, "এই সমস্ত অভিযোগের তদন্তের দাবিতে গত শুক্রবার থেকেই অবস্থান-বিক্ষোভ চলছে ৷" যজ্ঞের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও বিশেষ অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনায় ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটি প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে । এর জন্য আলাদা করে কোনও বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন নেই ৷" যদিও রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স বলেন, "এমন প্রাচীন হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে এভাবে আগুন জ্বালিয়ে কিছু করা যায় না ৷ সম্পূর্ণ বিষয়টি আমি উপাচার্যকে জানিয়েছি ৷"
বিজেপি বাংলায় সরকার গড়ার পর গত 2 জুলাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস ও বিজেপি ঘনিষ্ঠ তিনটি সংগঠনকে অফিস পরিচালনার জন্য ঘর বরাদ্দ করা হয় ৷ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রায় দু'মাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘ কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম আরএসএস ও বিজেপি-ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলিকে ক্যাম্পাসে অফিসের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়া হল ৷
পিভিকেএস-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য অসীম মিত্র জানান, তাঁদের ঘর বরাদ্দ করা হলেও প্রতিবাদস্বরূপ তাঁরা এখনও চাবি গ্রহণ করেননি ৷ কারণ ঘর দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রান্তে ৷ সেখানে যাতায়াত করতে সমস্যা। এছাড়াও সেখানে অতিবাম ছাত্র সংগঠনের ইউনিয়ন রুম রয়েছে। সংগঠনের অনুমান, ইচ্ছা করেই তাদের সঙ্গে বিবাদ লাগানোর জন্যই সেখানে ঘর দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ এটি তৃণমূল এবং বামপন্থী সংগঠনের চক্রান্ত।