যাদবপুর-কাণ্ডে ফরেনসিকের নমুনা সংগ্রহ, স্ক্যানারে সোশালে ছড়ানো ফুটেজ
বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় কলকাতা পুলিশের ফরেনসিক বিভাগের একটি দল ৷
Published : August 26, 2026 at 5:22 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঘটনার তদন্তে আরও তৎপর কলকাতা পুলিশ । ঘটনার দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা কীভাবে ঘটল — সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পাওয়া তথ্যের যে সকল বিষয়ের উপর তদন্তকারীরা জোর দিচ্ছেন, তা হল এই কাণ্ডে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন মোবাইল ভিডিয়ো ক্লিপিং । সেগুলিও গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করছেন তদন্তকারীরা । লালবাজার সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ানও রেকর্ড করা হবে। ক্রস কোশ্চেনিং করা হবে । এছাড়াও সিসিটিভি ফুটেজ যাচাইয়ের পর্ব শুরু হচ্ছে ৷’’
ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের ফরেনসিক বিভাগের একাধিক আধিকারিকের একটি দল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে । বিশেষ করে ঘটনার দিন যে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল, তার উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ওই নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে । আগুন লাগার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের রাসায়নিক বা দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে কী ধরনের পদার্থ ছিল — ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে ।
ঘটনাস্থলে কোনও দাহ্য বা রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি ছিল কি না, নমুনা পরীক্ষার পর সেই বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । প্রয়োজনে সংগৃহীত নমুনার সঙ্গে ঘটনাস্থলের অন্যান্য নমুনাও মিলিয়ে দেখা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
তদন্তকারীদের প্রশ্ন যে ওই রাতে একদল লোক কীভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে ঢুকল ? কারা মদত দিয়েছিল ? অন্যদিকে, ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীর নামের তালিকা তৈরি করেছে । ঘটনার দিন কোন নিরাপত্তা রক্ষী কোথায় ডিউটিতে ছিলেন, তাঁরা ঠিক কী দেখেছিলেন, কোনও গোলমাল বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা তাঁদের নজরে এসেছিল কি না — এই সমস্ত বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হবে ।
শুধু নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ান নয়, তাঁদের কাছে থাকা মোবাইল ফোনের ভিডিয়ো রেকর্ডিংও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । ঘটনার দিন বা তার আশপাশের সময়ে নিরাপত্তারক্ষীদের মোবাইলে কোনও ছবি বা ভিডিয়ো রেকর্ড করা হয়েছিল কি না, সেই ফুটেজে ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ কোনও মুহূর্ত ধরা পড়েছে কি না — তা যাচাই করার প্রস্তুতি চলছে ।
এর পাশাপাশি তদন্তকারীদের হাতে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তথ্য, নথি এবং বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া ভিডিয়ো ফুটেজের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া মোবাইল ক্লিপিংগুলিও মিলিয়ে দেখা হবে । সেই ফুটেজগুলি সত্যিই ঘটনার দিনের কি না, ভিডিয়োর কোনও অংশ এডিটিং বা পরিবর্তিত হয়েছে কি না এবং ফুটেজে থাকা ব্যক্তিদের সনাক্ত করা সম্ভব কি না — সেই বিষয়গুলিও ফরেনসিক ও তদন্তকারী আধিকারিকরা খতিয়ে দেখতে পারেন ।
অর্থাৎ, যাদবপুর-কাণ্ডের তদন্তে এখন একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও ফরেনসিক রিপোর্টের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং মোবাইল ফোনে থাকা ডিজিটাল প্রমাণও গুরুত্ব পাচ্ছে । অগ্নিসংযোগের প্রকৃত কারণ থেকে শুরু করে ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি — সমস্ত তথ্য একত্র করে গোটা ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করার চেষ্টা করছেন কলকাতা পুলিশের তদন্তকারীরা ।